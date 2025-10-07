AI Social Media Ad Generator: Mabilis na Paglunsad ng Mga Ad

Magsimula sa isang product URL, maikling script, o ilang larawan at agad kang makakagawa ng pulidong social ads na handa para sa Feed, Reels, Stories, at Shorts. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang copy, visuals, voiceovers, aspect ratios, at batch exports para makagawa ang mga team ng mas maraming winning creatives nang walang shoots o mano-manong pag-edit.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga mga kuwento.

Subukan ang aming libreng Image to video generator

Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ilalapat ang lip sync pagkatapos ng pagbuo
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Mabilis na paglulunsad ng kampanya

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

Produksyon ng malikhaing content sa antas ng katalogo

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

Lokal na pag-rollout ng mga ad

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

Maikling social media testing

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

Retargeting at personalisadong creative

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

Paghahatid para sa ahensya at kliyente

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Social Media Ad Generator

Pinagsasama ng HeyGen ang mabilis na pagbuo, mga template na angkop sa bawat platform, at mga workflow na inuuna ang performance para matulungan ang mga marketer at creator na mag-scale ng social campaigns nang may konsistensi at bilis, at makalikha ng mga ads na panalo. Bumuo ng maraming variant, mag-localize nang mabilis, at mag-test nang sistematiko para mahanap ang mga winning ads na nagpapababa ng gastos at nagpapataas ng conversions.

Magsimula nang libre
Mula sa brief hanggang handa nang ilathala sa loob ng ilang minuto

Mag-paste ng URL o maglagay ng maikling brief at si HeyGen na ang bahalang gumawa ng hooks, scenes, at buong ads para hindi ka na dumaan sa mababagal na shoot at paulit-ulit na editing. Mas mabilis kang makakapag-launch ng paid social campaigns at makaka-iterate sa mga panalong ad.

Ginawa para sa lahat ng placement at format

Awtomatikong i-resize, lagyan ng caption, at iakma ang pacing ng mga creatives para sa vertical, square, at horizontal na placements. Tinitiyak ng mga preset ng HeyGen na malinaw ang mga caption at akma ang pacing sa bawat platform para sa Reels, Shorts, Stories, at feed placements.

Mas maraming ideya, mas kaunting gastos

Mag-batch-generate ng dose-dosenang variant na may iba’t ibang hook, CTA, at visual. Ayusin ang mga export para sa A/B testing para matulungan ang performance teams na mahanap ang mga high-ROI creatives at i-scale kung ano ang gumagana.

Link sa paggawa ng ad mula sa kahit anong product page

I-paste ang URL ng produkto o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mahahalagang larawan, specs, at mensahe para makabuo ng mga storyboard para sa iyong Facebook ad. Ang link-to-video at image flow maps ay inaayos ang page content sa mga eksenang handa nang i-advertise, nakakatipid ng oras sa manual na pagbuo at pinapanatili ang detalye ng produkto.

Magsimula nang Libre →
Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

Pagtutugma ng AI copy at creative

Ang HeyGen ang sumusulat ng mga headline, primary text, at CTA na nakaayon sa social intent at ipinapareha ang mga ito sa mga ginawang visual at mga mungkahing hook. Maraming variant ng kopya ang ipinapareha sa iba’t ibang visual option para makabuo ng mga concept set na puwedeng i-test at na-optimize para sa clicks at conversions gamit ang isang AI tool.

Magsimula nang Libre →
An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

Realistikong avatar, kinopyang boses, at mga UGC-style na video

Pumili ng AI avatars, i-upload ang iyong boses, o gumamit ng mga voice model para gumawa ng UGC-style na mga tagapagsalita o cinematic na mga presenter para sa iyong ad creatives. Ang natural na lip sync at emotion controls sa video ads ay nagpaparamdam na tunay ang on-screen talent kahit walang actual na shoot.

Magsimula nang Libre →
Voice cloning

Mga preset ng platform at mga export bundle

I-apply ang mga brand kit at pumili ng mga preset para sa platform na awtomatikong nag-aayos ng caption placement, safe areas, at compression settings. I-export ang mga nakaayos na bundle—MP4s, thumbnails, at SRTs—na handa na para sa ad managers at pag-upload sa social media.

Magsimula nang Libre →
User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Social Media Ad Generator

Sundin ang apat na malinaw na hakbang para makapunta mula sa ideya hanggang sa nai-publish na mga ad asset.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

Idagdag ang iyong source

I-paste ang URL ng produkto, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script. Awtomatikong kukunin ng HeyGen ang mensahe, visuals, at mahahalagang detalye para gumawa ng unang draft ng mga ad creatives para sa iyong mga campaign.

Hakbang 2

Pumili ng mga format at creative direction

Pumili ng aspect ratio, visual style, at voice o avatar options para sa iyong AI ads. Ilapat ang iyong brand kit para panatilihing pare-pareho ang mga logo, font, at kulay.

Hakbang 3

Gumawa ng mga variant at pinuhin

Gumawa ng maraming draft na may iba’t ibang hook, CTA, at visual. I-preview ang mga ito nang magkatabi, i-adjust ang kopya o mga imahe, at mag-regenerate ng iba’t ibang bersyon para sa testing.

Hakbang 4

I-export at ilunsad ang mga kampanya

I-download ang mga MP4, thumbnail, at SRT na naka-format para sa bawat placement, o mag-export ng mga nakaayos na bundle para sa ad managers. I-upload sa iyong ad platform at simulan ang structured testing para sa iyong mga ad campaign.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI social media ad generator at paano ito ginagamit ng HeyGen?

Ang AI social media ad generator ay awtomatikong lumilikha ng ad copy, visual, at naka-format na video o image assets mula sa maiikling input tulad ng URLs, scripts, o images. Pinagsasama ng HeyGen ang text to video, image to video, avatars, at brand kits para makagawa ng launch-ready creatives nang hindi na kailangang mag-shoot ng video.

Makakagawa ba ang HeyGen ng mga ad para sa iba’t ibang platform nang sabay-sabay?

Oo. Pumili ng output presets para sa Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts, at iba pa. Awtomatikong nire-resize, nilalagyan muli ng captions, at inaayos ng HeyGen ang pacing para sa bawat placement.

Kailangan ko ba ng design o copywriting skills para magamit ang HeyGen?

Hindi. Gumagawa ang HeyGen ng mapanghikayat na mga headline, pangunahing teksto, at mga CTA at ipinapareha ang mga ito sa mga visual template. Maaari mong i-refine ang mga output, pero ang default na mga draft ay ginawa para sumunod sa mga pinakamahusay na praktis ng bawat platform.

Paano gumagana ang batch generation para sa malalaking katalogo?

I-map ang mga product feed o CSV data sa mga template at hahayaan ang HeyGen na gumawa ng mga ad para sa bawat SKU, gamit ang pare-parehong branding at mga filename para makapag-deploy ka nang daan-daang creatives nang mahusay.

Maaari ko bang i-localize ang mga ad para sa iba’t ibang bansa at wika?

Oo. Gamitin ang video translator para isalin ang mga script, muling gumawa ng mga voiceover, at lumikha ng naka-synchronize na mga caption para maging parang lokal ang iba’t ibang bersyon ng iyong video ads nang hindi na kailangang mag-re-record.

Paano sinusuportahan ng HeyGen ang A/B testing at optimization?

Inaayos ng HeyGen ang mga set ng variant para sa mga istrukturadong test, nagmumungkahi ng tamang audience pairings, at gumagawa ng malilinis na export bundle para mabilis kang makapagpatakbo ng mga eksperimento at matukoy ang mga pinaka-epektibong hook at visual.

Anong mga kontrol sa brand ang available?

Mag-upload ng brand kit na may mga logo, font, at kulay. I-lock ang mga elemento para maiwasan ang hindi sinasadyang pag-edit at mapanatili ang pare-parehong visual na identidad sa iba’t ibang team at client accounts.

Aling mga export format ang sinusuportahan?

Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 na mga video, high-resolution na PNG, SRT/VTT na caption files, at maayos na nakaayos na zip bundles na handa para sa ad managers at pag-upload ng mga campaign.

Sumusunod ba ang mga HeyGen ads sa mga patakaran ng mga platform?

Sinusunod ng HeyGen ang pinakamahusay na praktis sa pag-format ng bawat platform gaya ng tamang aspect ratio, madaling basahin na captions, at karaniwang limitasyon sa teksto. Responsibilidad pa rin ng advertiser ang pagsunod sa pinal na polisiya at pag-apruba ng ad.

Sino ang may-ari ng mga creative na ginawa gamit ang HeyGen?

Ikaw ang may-ari ng mga video at asset na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong resources at ang mga ginawang output ay maaaring gamitin para sa komersyal na layunin. Siguraduhin na ang anumang third-party content na iyong ia-upload ay may kinakailangang karapatan para sa iyong AI ads.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background