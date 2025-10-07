Magsimula sa isang product URL, maikling script, o ilang larawan at agad kang makakagawa ng pulidong social ads na handa para sa Feed, Reels, Stories, at Shorts. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang copy, visuals, voiceovers, aspect ratios, at batch exports para makagawa ang mga team ng mas maraming winning creatives nang walang shoots o mano-manong pag-edit.
Subukan ang aming libreng Image to video generator
Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.
Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.
Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.
Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.
Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.
Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Social Media Ad Generator
Pinagsasama ng HeyGen ang mabilis na pagbuo, mga template na angkop sa bawat platform, at mga workflow na inuuna ang performance para matulungan ang mga marketer at creator na mag-scale ng social campaigns nang may konsistensi at bilis, at makalikha ng mga ads na panalo. Bumuo ng maraming variant, mag-localize nang mabilis, at mag-test nang sistematiko para mahanap ang mga winning ads na nagpapababa ng gastos at nagpapataas ng conversions.
Mag-paste ng URL o maglagay ng maikling brief at si HeyGen na ang bahalang gumawa ng hooks, scenes, at buong ads para hindi ka na dumaan sa mababagal na shoot at paulit-ulit na editing. Mas mabilis kang makakapag-launch ng paid social campaigns at makaka-iterate sa mga panalong ad.
Awtomatikong i-resize, lagyan ng caption, at iakma ang pacing ng mga creatives para sa vertical, square, at horizontal na placements. Tinitiyak ng mga preset ng HeyGen na malinaw ang mga caption at akma ang pacing sa bawat platform para sa Reels, Shorts, Stories, at feed placements.
Mag-batch-generate ng dose-dosenang variant na may iba’t ibang hook, CTA, at visual. Ayusin ang mga export para sa A/B testing para matulungan ang performance teams na mahanap ang mga high-ROI creatives at i-scale kung ano ang gumagana.
Link sa paggawa ng ad mula sa kahit anong product page
I-paste ang URL ng produkto o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mahahalagang larawan, specs, at mensahe para makabuo ng mga storyboard para sa iyong Facebook ad. Ang link-to-video at image flow maps ay inaayos ang page content sa mga eksenang handa nang i-advertise, nakakatipid ng oras sa manual na pagbuo at pinapanatili ang detalye ng produkto.
Pagtutugma ng AI copy at creative
Ang HeyGen ang sumusulat ng mga headline, primary text, at CTA na nakaayon sa social intent at ipinapareha ang mga ito sa mga ginawang visual at mga mungkahing hook. Maraming variant ng kopya ang ipinapareha sa iba’t ibang visual option para makabuo ng mga concept set na puwedeng i-test at na-optimize para sa clicks at conversions gamit ang isang AI tool.
Realistikong avatar, kinopyang boses, at mga UGC-style na video
Pumili ng AI avatars, i-upload ang iyong boses, o gumamit ng mga voice model para gumawa ng UGC-style na mga tagapagsalita o cinematic na mga presenter para sa iyong ad creatives. Ang natural na lip sync at emotion controls sa video ads ay nagpaparamdam na tunay ang on-screen talent kahit walang actual na shoot.
Mga preset ng platform at mga export bundle
I-apply ang mga brand kit at pumili ng mga preset para sa platform na awtomatikong nag-aayos ng caption placement, safe areas, at compression settings. I-export ang mga nakaayos na bundle—MP4s, thumbnails, at SRTs—na handa na para sa ad managers at pag-upload sa social media.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang AI Social Media Ad Generator
Sundin ang apat na malinaw na hakbang para makapunta mula sa ideya hanggang sa nai-publish na mga ad asset.
I-paste ang URL ng produkto, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script. Awtomatikong kukunin ng HeyGen ang mensahe, visuals, at mahahalagang detalye para gumawa ng unang draft ng mga ad creatives para sa iyong mga campaign.
Pumili ng aspect ratio, visual style, at voice o avatar options para sa iyong AI ads. Ilapat ang iyong brand kit para panatilihing pare-pareho ang mga logo, font, at kulay.
Gumawa ng maraming draft na may iba’t ibang hook, CTA, at visual. I-preview ang mga ito nang magkatabi, i-adjust ang kopya o mga imahe, at mag-regenerate ng iba’t ibang bersyon para sa testing.
I-download ang mga MP4, thumbnail, at SRT na naka-format para sa bawat placement, o mag-export ng mga nakaayos na bundle para sa ad managers. I-upload sa iyong ad platform at simulan ang structured testing para sa iyong mga ad campaign.
Ang AI social media ad generator ay awtomatikong lumilikha ng ad copy, visual, at naka-format na video o image assets mula sa maiikling input tulad ng URLs, scripts, o images. Pinagsasama ng HeyGen ang text to video, image to video, avatars, at brand kits para makagawa ng launch-ready creatives nang hindi na kailangang mag-shoot ng video.
Oo. Pumili ng output presets para sa Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts, at iba pa. Awtomatikong nire-resize, nilalagyan muli ng captions, at inaayos ng HeyGen ang pacing para sa bawat placement.
Hindi. Gumagawa ang HeyGen ng mapanghikayat na mga headline, pangunahing teksto, at mga CTA at ipinapareha ang mga ito sa mga visual template. Maaari mong i-refine ang mga output, pero ang default na mga draft ay ginawa para sumunod sa mga pinakamahusay na praktis ng bawat platform.
I-map ang mga product feed o CSV data sa mga template at hahayaan ang HeyGen na gumawa ng mga ad para sa bawat SKU, gamit ang pare-parehong branding at mga filename para makapag-deploy ka nang daan-daang creatives nang mahusay.
Oo. Gamitin ang video translator para isalin ang mga script, muling gumawa ng mga voiceover, at lumikha ng naka-synchronize na mga caption para maging parang lokal ang iba’t ibang bersyon ng iyong video ads nang hindi na kailangang mag-re-record.
Inaayos ng HeyGen ang mga set ng variant para sa mga istrukturadong test, nagmumungkahi ng tamang audience pairings, at gumagawa ng malilinis na export bundle para mabilis kang makapagpatakbo ng mga eksperimento at matukoy ang mga pinaka-epektibong hook at visual.
Mag-upload ng brand kit na may mga logo, font, at kulay. I-lock ang mga elemento para maiwasan ang hindi sinasadyang pag-edit at mapanatili ang pare-parehong visual na identidad sa iba’t ibang team at client accounts.
Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 na mga video, high-resolution na PNG, SRT/VTT na caption files, at maayos na nakaayos na zip bundles na handa para sa ad managers at pag-upload ng mga campaign.
Sinusunod ng HeyGen ang pinakamahusay na praktis sa pag-format ng bawat platform gaya ng tamang aspect ratio, madaling basahin na captions, at karaniwang limitasyon sa teksto. Responsibilidad pa rin ng advertiser ang pagsunod sa pinal na polisiya at pag-apruba ng ad.
Ikaw ang may-ari ng mga video at asset na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong resources at ang mga ginawang output ay maaaring gamitin para sa komersyal na layunin. Siguraduhin na ang anumang third-party content na iyong ia-upload ay may kinakailangang karapatan para sa iyong AI ads.
