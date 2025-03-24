AI Slideshow Maker para Mga Pulidong Presentation Video sa Ilang Minuto

Gawing propesyonal na slideshow videos ang iyong outlines, slides, o articles gamit ang HeyGen. Pinagsasama ng aming AI slideshow maker ang malilinis na slide layout, makatotohanang voice over, at awtomatikong captions para makapag-publish ka ng training, sales, at course content nang hindi na kailangang mag-shoot ng video o gumawa ng komplikadong editing. Gumawa ng on-brand na mga video na nagbibigay‑impormasyon, nanghihikayat, at madaling i-scale.

120,166,724Mga video na nabuo


Mga sales deck na ginawang mga video na madaling maibahagi

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Mga training module at onboarding

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Mga anunsyo ng produkto at pagpapakita ng mga feature

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Mga talumpati sa kumperensya at paunang pagpapakilala ng mga tagapagsalita

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Nilalaman ng kurso at mga buod ng aralin

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

Mga internal na update at mensahe mula sa mga executive

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Slideshow Maker

Binabago ng HeyGen ang mga static na slide tungo sa mga nakakaengganyong video presentation na nakakakuha ng atensyon at malinaw na nakakapagpaliwanag. Magsimula sa isang PPT, outline, o blog post, tapos hayaan ang AI na bumuo ng mga scene, magdagdag ng narration, at mag-apply ng pare-parehong branding para siguradong tumatatak ang mensahe mo sa bawat pagkakataon.

Mas mabilis na produksyon, pare-parehong kalidad

Gumugol ka na lang ng ilang minuto sa paggawa ng slide show imbes na ilang araw. Awtomatikong inaayos ng HeyGen ang timing ng bawat scene, mga transition, at mga caption habang pinapanatili ang laman at mensahe ng iyong content.

Presenter na malinaw at madaling i-setup

Pumili ng makatotohanang presenter o voiceover na babagay sa tono mo, magdagdag ng speaker notes o script, at gumawa ng talking slideshow na handa nang i-share.

Muling gamitin at i-localize nang malawakan

Gumawa ng mga duplicate na proyekto, isalin ang mga voiceover at caption, o palitan ang mga visual para makalikha ng mga lokal na bersyon nang hindi muling binubuo mula sa simula.

Mag-import ng mga slide, balangkas, o mga URL

Magsimula mula sa mga existing na PPTX file, Google Slides, nakasulat na outline, o kahit isang live blog URL. Awtomatikong kinukuha ng HeyGen ang mga heading, istruktura, at mahahalagang punto, at inaayos ang mga ito sa mga visual na eksenang handa na para sa narration.

AI na pagbuo ng script at mga mungkahi sa timing

Gawing madali pakinggan ang slide content gamit ang awtomatikong pagbuo ng buod at mga mungkahi sa pacing. Ire-rekomenda ng AI ang haba ng bawat eksena at mga transition para mabigyan ng sapat na oras ang bawat ideya. Madali mong mae-edit ang mga linya, maia-adjust ang tono, o maipapaste ang sarili mong speaker notes para sa kumpletong creative control.

Realistikong mga tagapagsalita at multilingguwal na voice-over

Pumili mula sa mga natural na mukhang presenter avatar o gumawa ng mga voiceover sa iba’t ibang wika at accent. Ang bilis ng pananalita, diin, at mga paghinto ay naiaangkop para sa malinaw na pagbigkas, kaya mas madaling sundan ang mga komplikadong paksa.

Mga branded na template, caption, at visual callout

Gamitin ang mga kulay ng brand, font, logo, at istilo ng layout para panatilihing pare-pareho at propesyonal ang bawat slideshow. Magdagdag ng captions, lower thirds, at animated callouts para i-highlight ang mahahalagang punto o datos. Ang mga visual cue na ito ang gumagabay sa atensyon at nagpapadali sa pag-intindi ng impormasyon.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano Gamitin ang AI Slideshow Maker

Gumawa ng tapos na slideshow video sa apat na simpleng hakbang, gamit ang mga kontrol na nagpapanatiling mabilis at predictable ang proseso.

Hakbang 1

I-upload o i-paste ang iyong content

Mag-import ng slide deck, mag-upload ng dokumento, o mag-paste ng blog URL o outline para simulan ang conversion.

Hakbang 2

Suriin ang script at pacing

Nagmumungkahi ang HeyGen ng maikling script at tagal ng bawat eksena; i-edit ang mga linya o speaker notes para umangkop sa boses mo at sa audience mo.

Hakbang 3

Pumili ng tagapagsalita, biswal, at brand

Pumili ng presenter o boses, ilapat ang iyong brand kit, at magdagdag ng mga screenshot, icon, o stock visuals kung saan kinakailangan.

Hakbang 4

Gumawa at i-export

I-render ang iyong slideshow na video, mag-download ng mga file na handa para sa platform, o gumawa ng mga lokal na bersyon na may isinaling voiceover at mga caption.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI slideshow maker?

Ang AI slideshow maker ay isang AI video generator na nagko-convert ng mga slide deck, outline, o artikulo tungo sa mga narrated na video presentation, pinagsasama ang binibigkas na script, mga visual, at mga caption sa iisang video na maaaring i-export.

Kailangan ko ba ng PowerPoint o design skills para magamit ito?

Hindi. Awtomatikong inaayos ng HeyGen ang layout, timing, at narration. Maaari kang mag-upload ng existing na PPTX, o mag-paste ng text at hayaang gumawa ang AI ng maayos na nakaayos na slide show.

Maaari ko bang gamitin ang kasalukuyan kong mga brand asset?

Oo. Ilagay ang iyong logo, mga kulay, font, at mga template para lahat ng ginawang video ay tumugma sa brand guidelines mo.

Anong mga input format ang sinusuportahan?

Kadalasang input ay kinabibilangan ng PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, at plain text o mga URL. Maaari ka ring mag-upload ng mga larawan at screenshots para sa mga suportang visual.

Pwede ko bang i-edit ang AI-generated na script bago gumawa ng video?

Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga nae-edit na script at scene card para maayos mo ang mga salita, diin, at mga call to action bago mag-render.

Anu-anong mga wika ang available para sa voice over?

Sinusuportahan ng HeyGen ang maraming wika para sa narasyon at captions. Maaari kang gumawa ng mga lokal na bersyon sa pamamagitan ng pagpalit ng language settings at muling pagbuo ng mga voiceover gamit ang video translator na feature.

Awtomatik bang ginagawa ang mga caption?

Oo. Awtomatikong ginagawa ang mga caption mula sa script at inaayon sa timing ng pagsasalita, at maaari kang mag-export ng mga SRT file para gamitin sa iba pang mga tool.

Pwede ko bang isama ang video ng presenter kasabay ng slides?

Oo. Pumili ng presenter avatar o mag-upload ng maikling clip ng presenter para lumabas ito kasabay ng slide content at makabuo ng hybrid na talking head at slide show na karanasan.

Gaano kahaba dapat ang isang slideshow na video?

Karamihan sa mga slideshow video ay pinakamabisang gumagana kapag nasa pagitan ng 1 at 10 minuto, depende sa lalim ng paksa. Tinutulungan ka ng HeyGen na hatiin ang mas mahahabang content sa mas maiikling mga module.

Maaari ko bang i-update ang isang video pagkatapos itong ma-publish?

Oo. Buksan muli ang proyekto, i-edit ang script o mga slide, at gumawa ulit ng panibagong video. Nananatili ang mga bersyon para mabilis at kontrolado ang mga update.

Anong mga format ng export ang available?

I-export ang mga MP4 file na na-optimize para sa web at social media, may vertical o horizontal na aspect ratio, at may mga subtitle file tulad ng SRT para sa accessibility at distribusyon.

Ligtas ba ang aking content habang pinoproseso ito?

Oo. Ang mga na-upload na file, mga ginawang script, at mga na-render na video ay pinoproseso nang ligtas, at ikaw pa rin ang may kontrol kung paano ito ibabahagi at iimbak.

