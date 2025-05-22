Gumawa ng AI promo video content na mukhang propesyonal at epektibo, nang hindi kailangan ng kamera o komplikadong editing. Gawing on-brand na promotional videos sa loob ng ilang minuto ang mga product link, maiikling script, at simpleng ideya. Tinutulungan ng HeyGen ang mga team na maglunsad nang mas malikhain, mag-test ng mas maraming anggulo, at kumilos nang mas mabilis kaysa sa tradisyunal na production.
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Promo Video Generator
Ang HeyGen ay ginawa para sa mga marketer at creator na kailangan ng high-impact na promotional videos nang mabilis. Magsimula sa isang maikling brief o URL at agad kang makakapag-edit ng mga concept na nakaayon na sa mensahe mo. Nananatili sa iyo ang creative control, habang inaasikaso ng AI ang visuals, boses, at istruktura.
I-paste lang ang product link o maikling ideya at awtomatikong gumawa ng mga video draft na may kasamang mga eksena, captions, at voiceover. Sa halip na gawin ang bawat promo mula sa simula, aayusin at pagagandahin mo na lang ang ginawa ng AI. Sa ganitong paraan, makakalipat ka mula konsepto hanggang upload sa mas maikling oras gamit ang aming AI promo video maker.
I-apply ang iyong brand kit para manatiling pare-pareho ang mga logo, kulay, at font sa bawat promo. I-save ang mga layout at style na gusto mo at gamitin muli ang mga ito para sa mga susunod na campaign. Ang resulta ay isang library ng mga video na magkakaugnay ang dating, kahit maraming tao ang nakikibahagi sa paggawa.
Gumawa ng maraming bersyon ng iisang promo na may iba’t ibang intro, visual, o call to action. I-export ang mga asset para sa paid at organic na channels at subaybayan kung alin ang pinakamabisa. Nakakatulong ito na mapataas ang return on ad spend habang mababa pa rin ang gastos sa produksyon.
URL at script para sa promo video generation
Magsimula mula sa isang product page, landing page, o script at awtomatikong gumawa ng isang naka-structure na promo video gamit ang aming AI promo video maker. Natutukoy ng HeyGen ang mga pangunahing benepisyo at ginagawang mga eksena na may teksto at visuals. Maaari mong i-refine o i-regenerate hanggang sa tumugma ang promo sa gusto mong kalalabasan.
Mga handang template at layout para sa promo
Gamitin ang mga template na dinisenyo para sa mga product promo, alok, at announcement campaign upang makagawa ng kahanga-hangang video content. Na-optimize ang mga layout para sa madaling basahin, tamang pacing, at tamang pwesto ng call to action. Binibigyan ka nito ng matibay na visual na pundasyon para sa bawat promo.
Mga AI avatar, voiceover, at caption
Magdagdag ng human presence gamit ang AI avatars at natural na voiceovers sa iba’t ibang wika para sa mga proyekto mo sa video maker. Tinitiyak ng auto captions na maiintindihan ang mga video kahit naka-mute ang tunog. Maaari mong iakma ang tono at paraan ng pag-deliver para tumugma sa performance o istilo ng brand.
Multi-format na pag-export para sa bawat channel
I-export ang mga promo sa vertical, square, at horizontal na mga format na nakaangkop sa bawat platform. Panatilihin ang safe areas at malinaw na mababasang text sa lahat ng placements. Isang project lang ang kailangan para makagawa ng ads, feed posts, stories, at mga asset para sa website nang sabay-sabay.
Paano Gamitin ang AI Promo Video Generator
Ang HeyGen ay madaling isama sa kasalukuyang marketing workflows para makapagdagdag ang mga team ng video nang hindi bumabagal ang mga campaign. Mula ideya hanggang export, nakatutok ka pa rin sa strategy habang ang platform ang bahala sa execution.
I-paste ang URL, ilarawan ang promo mo, o maglagay ng maikling script. Tukuyin ang audience at pangunahing layunin para manatiling nakaayon sa mga goal mo ang direksyon ng video. Ito ang magiging basehan ng gagawing promo.
Pumili ng mga template at aspect ratio na akma sa mga target mong channel. Mag-select ng AI voice o avatar na tumutugma sa tono ng iyong brand. I-adjust ang visual style para umayon sa performance creatives, brand campaigns, o pareho.
I-preview ang nagawang promo at i-adjust ang mga opening, benefit statement, at offer. Magdagdag o mag-alis ng mga scene, ayusin ang timing, at i-update ang text sa screen. Makakatulong ang maliliit na pagbabago para makagawa ka ng maraming variation para sa testing.
I-download ang final na mga video sa tamang mga format at i-upload ang mga ito sa ad platforms, social channels, o sa website mo. I-monitor ang performance at bumalik sa HeyGen para mabilis na gumawa ng mga panibagong variant. Sa cycle na ito, mas gaganda pa ang mga promo mo sa bawat campaign.
Ang AI promo video ay isang promotional video na ginagawa gamit ang tulong ng artificial intelligence. Ginagamit nito ang AI para gumawa ng visuals, voiceover, at istruktura mula sa simpleng input, para mas mabilis ma-launch ang mga campaign at mangailangan ng mas kaunting production resources.
Hindi. Ang HeyGen ay dinisenyo para makagawa ang mga marketer, founder, at content team ng mga promo nang hindi kailangan ng tradisyonal na editing skills. May mga guided workflow, template, at simpleng control na nagpapanatiling madali at episyente ang produksyon.
Oo. Maaari kang mag-upload ng mga product clip, brand imagery, at mga logo para maisama sa iyong mga promo. Ilalagay ang mga asset na ito kasama ng mga AI-generated na visual para maging kakaiba at tunay ang dating ng iyong content.
Maaari mong gamitin ang na-export na promos sa mga social platform, ad networks, websites, at email campaigns. Ang mga preset ng aspect ratio ay tumutulong sa iyo na suportahan ang TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at iba pa mula sa iisang source project.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at caption sa iba’t ibang wika para sa iyong AI-generated na promo videos gamit ang video translator na feature. Mas pinadadali nito ang pag-localize ng mga campaign para sa iba’t ibang rehiyon habang nananatiling pare-pareho ang iyong pangunahing creative sa iyong promo AI video generator.
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng mga high-quality na file na angkop para sa paid placements at organic distribution ng iyong mga video ad campaign. Ang visual clarity, pacing, at captions ay naka-optimize para sa mga modernong ad platform at feed environment ng iyong video ad.
Oo. Maaaring magbahagi ng mga proyekto ang mga team, muling gamitin ang mga template, at i-coordinate ang mga bersyon ng kanilang video gamit ang aming platform. Nakakatulong ito sa mga ahensya, in-house na team, at mga partner na pamahalaan ang maraming promo nang hindi nawawala ang pagkakakilanlan ng brand o mensahe.
Ang mga AI promo workflow ay maaaring magpababa ng production time mula sa ilang araw hanggang ilang minuto para sa maraming campaign, kaya madali kang makakagawa ng promo video. Sa halip na gawin muli ang bawat video mula sa simula, mag-iiterate ka na lang sa mga napatunayang structure at mabilis na makakagawa ng mga bagong variant.
Oo. Maaari mong buksan muli ang mga proyekto, baguhin ang mga script, alok, o visuals, at muling i-generate ang na-update na promo. Nakakatulong ito para manatiling bago ang mga evergreen campaign at nakaayon sa kasalukuyang pagpepresyo, mensahe, o visuals.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.