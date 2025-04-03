AI News Generator: Gumawa ng Handa-sa-Broadcast na Mga Video ng Balita

Gawing makinis na news videos ang mga script, artikulo, o live updates gamit ang advanced AI video generator ng HeyGen. Ang aming AI news generator ang bahala sa narration, pagbuo ng mga eksena, timing, at captions para makapag-publish ka ng napapanahong balita nang hindi kailangan ng studio o production crew. Gumawa ng pare-pareho, on-brand na mga broadcast na madaling i-scale.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ilalapat ang lip sync pagkatapos ng pagbuo
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Mga breaking news segment

Mga breaking news segment

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Pang-araw-araw na balita

Pang-araw-araw na balita

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Balitang lokal at mga hyperlocal na update

Balitang lokal at mga hyperlocal na update

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Balitang korporasyon at panloob

Balitang korporasyon at panloob

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Niche at vertical na pag-uulat

Niche at vertical na pag-uulat

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Multilingual na mga broadcast

Multilingual na mga broadcast

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

Bakit Piliin ang HeyGen para sa AI News Production

Ang HeyGen ay ginawa para sa mga newsroom, ahensya, at content creators na kailangang maglabas ng tumpak at propesyonal na balita nang mabilis. Pinagsasama namin ang natural na tunog ng boses na sintetis, awtomatikong pagpili ng mga eksena, at mabilis na lokalizasyon para manatiling may alam at aktibo ang iyong audience.

Magsimula nang libre
Studio-quality na video kahit wala sa studio

Gumawa ng broadcast-ready na mga segment na may propesyonal na pacing, lower third graphics, at malilinis na scene transition gamit ang aming AI news video generator. Binibigyan ng HeyGen ang iyong news content ng pulidong itsura, para makapagpokus ka sa mismong pag-uulat ng balita.

Mabilis na balita at tuloy-tuloy na mga update

Gumawa agad gamit ang text-to-video tool, mga URL, o feeds, at i-publish ang mga update sa iba’t ibang platform sa loob ng ilang minuto. Kayang sumabay ni HeyGen sa mabilis na workflow, para hindi ka kailanman mapag-iwanan sa anumang story window.

Pandaigdigang abot sa pamamagitan ng multilingguwal na suporta

Isalin ang mga script, gumawa ng mga voiceover na parang katutubo, at i-sync ang mga caption para sa iba’t ibang merkado gamit ang video translator feature. Tinutulungan ng HeyGen ang mga news team na palawakin ang kanilang abot habang pinananatili ang tono at kalinawan.

Awtomatikong pag-convert ng script tungo sa mga eksena

Mag-paste ng script o URL ng news article, at awtomatikong hahatiin ito ni HeyGen sa mga eksena, magmumungkahi ng visuals at timing, at ihahanda ang isang draft na maaari mong i-preview kaagad. Binabawasan nito ang manual na pag-edit at pinapabilis ang production.

Magsimula nang Libre →
script to video

Natural, multilingual na mga voiceover

Pumili mula sa mga expressive na AI voice sa iba’t ibang wika at accent, o mag-clone ng brand voice para sa pare-parehong delivery. Ang pacing at emosyon ng boses ay nakaayon sa news style para sa malinaw at kapani-paniwalang pag-narrate.

Magsimula nang Libre →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Naiaangkop na mga template at graphics para sa balita

Gamitin ang mga handa nang layout ng newsroom, lower thirds, tickers, at headline overlays gamit ang aming libreng AI news tools. Tinitiyak ng mga template na on-brand ang bawat kuwento habang mabilis mong naaayos ang kulay at teksto.

Magsimula nang Libre →
Customizable news templates

Mabilis na lokalizasyon at paglalagay ng caption

Awtomatikong isalin ang mga script, muling likhain ang mga voiceover, at gumawa ng tumpak na captions para sa bawat wika. Pinapanatili ng HeyGen ang timing ng bawat eksena para manatiling handang i-broadcast ang mga isinaling bersyon.

Magsimula nang Libre →
motion graphics photos to video

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang pinalaki at pinalakas nito ang team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI News Generator

Isang simple at paulit-ulit na workflow ang magdadala sa iyo mula sa script hanggang sa nai-publish na video.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

Idagdag ang iyong script, artikulo, o URL

Mag-paste ng text, mag-upload ng dokumento, o maglagay ng link sa isang news article para makapagsimula. Susuriin ni HeyGen ang tono at istruktura, at gagawa ng paunang draft ng video.

Hakbang 2

Pumili ng boses, istilo, at layout

Pumili ng news voice, mag-select ng template, at mag-set ng aspect ratio para sa web, mobile, o TV. I-adjust ang headline graphics at mga elementong nakikita sa screen.

Hakbang 3

Suriin at pagandahin

I-preview ang na-generate na draft, palitan ang visuals, i-tweak ang kopya, o baguhin ang pacing. Mabilis ang pag-regenerate ng maliliit na edits para manatili ka sa iyong deadline.

Hakbang 4

Isalin, i-export, at i-publish

Gumawa ng mga lokal na bersyon, mag-export ng MP4, o gumawa ng mga share link at embed para sa social media, web, at broadcast na mga pipeline.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI news generator?

Ang isang AI news generator ay nagko-convert ng mga nakasulat na news script o artikulo tungo sa mga tapos nang video, kumpleto sa narasyon, visuals, captions, at news graphics, gamit ang mga awtomatikong workflow sa halip na tradisyunal na studio production.

Nakakagawa ba ang HeyGen ng live na breaking news na mga video?

Oo, kayang iproseso ng HeyGen ang maiikling script o mabilis na i-feed na content, gumawa ng draft, at mag-export ng handa-nang-i-publish na video sa loob lamang ng ilang minuto, para matulungan kang makasabay agad sa mga bagong balitang lumalabas.

Aling mga wika at accent ang sinusuportahan?

Sinusuportahan ng HeyGen ang maraming pangunahing wika at mga rehiyonal na accent. Piliin ang boses na pinakamabagay sa iyong audience, at awtomatikong gumawa ng mga lokal na bersyon.

Kailangan ko pa bang mag-record ng voiceover o mag-hire ng host?

Hindi, maaari kang umasa sa natural-sounding na voice synthesis ng HeyGen o mag-clone ng pinahihintulutang boses para sa pare-parehong delivery, nang hindi na kailangan ng studio o on-camera talent.

Maaari ko bang lagyan ng brand ng aking news outlet ang mga news template?

Oo, maaari kang mag-upload ng mga logo, magtakda ng mga kulay at font ng brand, at mag-save ng mga template para matiyak na bawat segment ay tugma sa iyong visual identity sa lahat ng stories.

Gaano ka-accurate ang awtomatikong nabubuong mga caption?

Napakataas ng accuracy ng captions para sa malinaw na audio, at maaari mo pa silang i-edit bago mag-export. Sinusuportahan ng HeyGen ang iba’t ibang estilo ng captions at mga opsyon sa paglalagay nito sa video.

Kaya bang awtomatikong mag-source ng visuals ang HeyGen?

Nagmumungkahi ang HeyGen ng mga stock visual at b-roll batay sa mga keyword sa script, at maaari mong palitan o i-upload ang sarili mong footage para umayon sa pangangailangan ng pag-uulat.

Ligtas at sumusunod ba sa mga patakaran ang content na ginagawa ng AI news article generator para ilathala?

Ikaw ang responsable sa pag-verify ng mga katotohanan at sa legal na clearance. Nagbibigay ang HeyGen ng mga tool para sa ligtas na produksyon at kontrol sa content, ngunit nananatiling mahalaga ang editorial na pag-review.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background