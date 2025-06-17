Gumawa ng magaganda at handa-nang-i-share na video invitations mula sa scripts, images, o event links gamit ang libreng AI invitation maker ng HeyGen. I-paste lang ang event copy mo, pumili ng visual style, at agad na gumawa ng makinis na invites na may animated scenes, voiceover, captions, at export-ready formats—walang kailangang camera o video editing.
Subukan ang aming libreng Image to video generator
Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.
Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.
Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.
Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.
Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.
Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Invitation Maker
Ginagawang ganap na AI-generated na invitation videos ng HeyGen ang iyong invitation copy, na may production-quality na visuals, matalinong timing, at multilingual na delivery. Nakakagawa ang mga team ng pare-parehong branded invites nang mabilis, madaling makapag-localize, at naisascale ang mga imbitasyon para sa mga bisita, partners, at attendees nang may minimal na effort.
Gawing tapos na video ang mga detalye ng iyong event sa loob lang ng ilang minuto. Awtomatikong inaasikaso ni HeyGen ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena, animation, at timing para makapagpokus ka sa mensahe, hindi sa production.
I-apply ang mga kulay, font, logo, at template ng brand mo. I-edit ang mga scene, palitan ang mga asset, o i-tweak ang kopya habang pinananatiling pare-pareho ang identity sa bawat imbitasyon at format.
Isalin ang event copy at muling gumawa ng mga video sa iba’t ibang wika na may voiceover at naka-subtitle na captions. Ginagamit ng video translator ng HeyGen ang AI para muling likhain ang timing at pacing para sa natural na pag-deliver ng iyong imbitasyon.
Script-based na pagbuo ng mga eksena at timing
I-paste ang iyong invitation text o mag-upload ng guest list at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng isang scene-by-scene na video na sumusunod sa iyong kopya. Kinilala ng engine ang mga heading, detalye ng RSVP, at mga schedule block para makabuo ng malinaw at madaling basahing mga eksena na may smooth na transitions, animated na text, at visual na pagdiin sa mahahalagang detalye. Gamitin ang Image to video na conversion para pagandahin pa ang iyong online invitation experience. Gamitin ang mga input na ito para gawing animated na backdrop ang mga larawan at panatilihing pare-pareho ang visual na itsura ng mga eksena sa lahat ng bersyon.
Animated na design system na may mga kontrol sa brand
Pumili mula sa mga curated na template o i-customize nang buo ang color palettes, typography, motion curves, at lower thirds. Awtomatikong ina-apply ng design engine ng HeyGen ang iyong brand kit sa bawat imbitasyon, pinapanatili ang malinaw na pagkakabasa sa maliliit na screen, at tinitiyak na ang galaw at pacing ay tumutugma sa tono ng event—pormal, masaya, o cinematic.
Natural na voiceover, musika, at suporta sa lip sync
Magdagdag ng studio-quality na AI voiceovers sa dose-dosenang wika, pumili ng background music na babagay sa mood, at gumamit ng voice cloning para sa mga personal na mensahe. Kapag gumagamit ng on-screen presenter o avatar, nag-aapply ang HeyGen ng eksaktong lip sync para ang mga sinasabi sa imbitasyon ay tumugma nang seamless sa generated na galaw.
Mga export at automation na na-optimize para sa platform
I-render ang mga imbitasyon bilang MP4, vertical Shorts, o GIF na handang ipadala sa messaging apps, social media, email, o event pages gamit ang nako-customize na disenyo. Gamitin ang bulk generation o ang API para gumawa ng daan-daang personalized na imbitasyon mula sa isang spreadsheet at i-automate ang pagpapadala gamit ang webhooks at mga integration sa cloud storage.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang AI Invitation Maker
Gumawa ng AI-generated na mga video ng imbitasyon sa apat na malinaw na hakbang—mula sa kopya hanggang sa handa-nang-i-share na video.
Idagdag ang mga pangalan, petsa, oras, lokasyon, RSVP link, at anumang tala. Ipa-process ng HeyGen ang teksto, kikilalanin ang mga pinakamahalagang detalye, at ihahanda ang isang st
Pumili ng naaangkop na template, scheme ng kulay, at background music para sa iyong mga imbitasyon. Pumili ng boses para sa mga anunsyo o mag-upload ng maikling clip para makagawa ng custom na voice clone.
I-edit ang text, palitan ang mga larawan, o magdagdag ng guest variables para sa mga personalisadong bersyon. Ayusin ang timing, tindi ng galaw, o mga estilo ng caption gamit ang simpleng mga kontrol.
Mag-render ng mga na-optimize na file para sa social media, email, at event pages gamit ang libreng invitation maker. Gamitin ang batch mode o API para gumawa ng libo-libong personalized na imbitasyon at awtomatikong i-trigger ang pagpapadala sa pamamagitan ng webhooks o integrations.
Ang isang AI invitation maker ay nagko-convert ng event copy, mga larawan, o mga link mo sa isang kumpletong video gamit ang generative visuals, motion design, voiceovers, at awtomatikong pag-time. Hindi tulad ng mga static na template editor, ang HeyGen ay bumubuo ng mga animated na eksena, nag-aapply ng awtomatikong pacing, at gumagawa ng mga video format na handang i-share nang hindi na kailangan ng manual na keyframing o kumplikadong pag-e-edit.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang mga brand kit na awtomatikong nag-a-apply ng mga kulay, font, logo, at layout rules sa bawat imbitasyon. Maaari mong i-fine tune ang motion curves, subtitle styles, at scene composition para matiyak na ang bawat bersyon ay tumutugma sa brand standards mo.
Mag-upload ng spreadsheet na may guest variables—mga pangalan, photo links, o pagbati—at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng mga indibidwal na imbitasyon nang maramihan. Maaaring maglaman ang bawat file ng personalized na voice line o larawan, para makapagpadala ka ng personal at nasusukat na outreach nang hindi na kailangang mag-edit nang mano-mano.
Oo. Gamitin ang built-in na libreng AI invitation generator para mapadali ang iyong proseso ng pagdisenyo.video translator para gumawa ng mga lokal na bersyon. Isinasalin ng HeyGen ang script na teksto, lumilikha ng natural na tunog na voiceover, at inaangkop ang mga caption at lip sync sa isinaling audio para maging natural ang dating ng mensahe sa mga internasyonal na bisita.
Maaari kang mag-upload ng mga lisensyadong track o pumili mula sa library ng HeyGen ng cleared music. Inaangkop ng engine ang musika sa pacing at maaari nitong awtomatikong i-adjust ang mga edit para sumabay sa musical cues para sa isang pulidong resulta.
Mag-export ng MP4 files na naka-optimize para sa email, social media, o event pages, pati na rin mga vertical reel para sa Instagram at TikTok, o mga naka-loop na GIF para sa mabilisang pagmemensahe. Tinitiyak ng mga preset ang tamang aspect ratio, bitrate, at pag-embed ng subtitles para sa bawat destinasyon.
Karamihan sa mga invitation video ay nagge-generate sa loob ng ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado. Ang timeline para sa batch generation ay lumalaki ayon sa dami; may APIs at webhooks na sumusuporta sa asynchronous na delivery para sa malalaking catalog.
Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari ng lahat ng na-generate na imbitasyon. Ang HeyGen ay nag-iimbak at nagpapadala ng data nang ligtas gamit ang enterprise-grade na mga kontrol. Para sa mga sensitibong event, gumamit ng private storage integrations at role-based access para pamahalaan ang distribusyon.
Oo. I-edit ang iyong script, palitan ang visuals, o baguhin ang voice settings at i-regenerate. Ina-update lang ng HeyGen ang mga binagong eksena, kaya mabilis at episyente ang paulit-ulit na pag-edit nang hindi muling binubuo ang buong video.
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga na-e-export na share link at pag-download ng file para sa anumang email o RSVP platform, at maaari rin itong kumonekta sa pamamagitan ng mga API upang awtomatikong maihatid ang mga video sa CRM, email marketing, o mga event management tool.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.