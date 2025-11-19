Magsimula sa isang product URL, maikling script, o ilang larawan at makakuha ng Instagram-ready na ads sa loob ng ilang minuto. Awtomatikong nagsusulat si HeyGen ng mga hook, pinagtutugma ang kopya at visuals, gumagawa ng captions at thumbnails, at nag-e-export ng mga bundle na naka-format para sa bawat platform para makapag-test ka nang mas mabilis at ma-scale ang mga panalong AI ads.
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI para sa pag-convert ng script tungo sa video
Ginagawang mataas ang kalidad at parang totoong video ng HeyGen ang anumang script sa loob lamang ng ilang minuto. Maaari kang magsimula mula sa isang magaspang na ideya, isang pulidong screenplay, o kahit ilang bullet points lang. Gumagawa ang HeyGen ng makatotohanang mga eksenang may nagsasalita gamit ang makapangyarihang mga kontrol, kaya maaari kang magmula sa mga salita hanggang sa tapos na ang video nang hindi na kailangan ng tradisyunal na production workflow.
Gawing makinis na video ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa tradisyunal na pag-shoot, pagre-reshoot, o sa magulong proseso ng pag-e-edit.
Gumawa ng propesyonal na kalidad ng mga video gamit ang isang workflow na simple at madaling intindihin. Walang kailangang editing background. Walang teknikal na setup. Isulat lang, i-generate, at i-refine.
Mula sa unang draft mo hanggang sa final export, pinapadali ng text-based editor ng HeyGen ang buong proseso. Pwede mong i-update ang mga linya, ayusin ang pacing, baguhin ang mga eksena, at mabilis na mag-iterate—parang nag-e-edit ka lang ng dokumento, hindi ng timeline.
Link sa paggawa ng ad mula sa mga product page
I-paste ang URL ng isang product o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mga imahe, specs, at mga selling point para bumuo ng storyboard. Ginagawa ng link-to-ad workflow na ma-convert ang page content sa maiikling, benefit-led na mga eksena at carousel panel nang hindi na kailangan ng manual na pagbuo.
Kopya at creative pairing na inangkop para sa Instagram
Ang HeyGen ang gumagawa ng mga caption, headline options, at CTA na talagang nakakahinto ng pag-scroll, nakaayon sa Instagram intent, at ipinares sa mga visual. Maraming bersyon ng kopya ang isinasama sa mga opsyon ng larawan o video para makabuo ng mga testable concept set para sa paggawa ng ads.
Mga output na handa para sa vertical video at carousel
Gumawa ng mga vertical short-form edit na may malalakas na hook at madaling basahing caption, o multi-panel carousel na nagkukuwento tungkol sa isang produkto. Bawat export ay sumusunod sa mga formatting rule ng Instagram kaya handa na ang uploads nang hindi na kailangang baguhin pa.
Brand kit at mga kontrol sa istilo
Ilapat ang mga logo, font, kulay, at mga naka-lock na elemento ng brand para manatiling on-brand ang bawat creative. Gumamit ng mga template para mapanatili ang visual na pagkakapare-pareho sa lahat ng campaign at team.
Paano Gamitin ang AI Instagram Ad Generator
Gawing realidad ang mga ideya mo para sa ads sa apat na simpleng hakbang gamit ang advanced na Instagram Ad generator ng HeyGen.
I-paste ang URL ng produkto, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script para madaling makagawa ng mga ad. Sinusuri ng HeyGen ang content at gumagawa ng mga konsepto para sa bawat eksena.
Pumili ng aspect ratio, boses o avatar, at ilapat ang iyong brand kit. Piliin ang creative direction tulad ng UGC, cinematic, o minimalist.
Gumawa ng maraming draft na may iba’t ibang hook, CTA, at visual treatment. I-preview ang mga ito nang magkatabi, i-tweak ang kopya o mga imahe, at mag-regenerate ng iba’t ibang bersyon para sa testing.
I-download ang mga MP4, thumbnail, SRT, at maayos na nakaayos na zip bundle na naka-format para sa Instagram gamit ang ad creator. I-upload ang mga ito sa iyong ad manager at simulan ang sistematikong A/B testing.
Ang isang AI Instagram ad generator ay nagko-convert ng briefs, product URLs, images, o scripts sa mga tapos nang ad asset—kopya, visuals, video edits, at export bundles—gamit ang automated scene composition, voice synthesis, at formatting na in-optimize para sa mga Instagram placement.
Hindi. Kayang gumawa ng HeyGen ng mga image at video ad mula sa mga product page, image to video, o text to video. Kung mas gusto mo, maaari kang mag-upload ng sarili mong footage at ie-edit at ifo-format ito ng HeyGen para sa Instagram.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang Feed posts, carousels, Stories, at mga patayong short-form na edit. Ang bawat output ay ini-optimize para sa mga ligtas na text area, tamang aspect ratio, at malinaw na mababasang caption.
I-map ang isang CSV o product feed sa isang template, at awtomatikong gagawa ang AI tool ng mga creative variant para sa bawat SKU, gamit ang iyong brand assets at naming conventions para makapag-deploy ka ng mga ad sa malakihang antas.
Oo. Gumamit ng mga localization tool at mga video translator na tool para isalin ang mga script, muling gumawa ng mga voiceover, at lumikha ng naka-synchronize na mga caption para maging parang lokal ang mga creative nang hindi na kailangang mag-reshoot.
Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 na mga video, high-resolution na PNG, SRT/VTT na caption files, at naka-pack na zip bundles na may mga thumbnail at metadata na handa nang i-upload.
Inaayos ng HeyGen ang mga malikhaing variant sa mga test set, nagmumungkahi ng mga audience pairing, at gumagawa ng malilinis na export bundle para sa A/B testing upang mabilis na matukoy ng mga team ang pinakamabisang hooks at visuals.
Ikaw ang may-ari ng mga ad na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong asset at ang mga ginawang output ay ibinibigay para sa komersyal na paggamit. Siguraduhing may tamang karapatan o permiso ang anumang third-party na content na ia-upload mo.
