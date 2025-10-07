AI Facebook Ad Generator para Mabilis at Mataas na Performance na Mga Ad

Magsimula gamit ang product URL, maikling script, o simpleng brief at agad kang makakakuha ng pulidong Facebook ad copies nang hindi na kailangang mag-shoot o mano-manong mag-edit. Awtomatikong ginagawa ni HeyGen ang copy, visuals, aspect ratios, at mga localized na bersyon para makapag-launch ang mga team ng mas maraming high-performing ad variants nang mas mabilis.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Subukan ang aming libreng Image to video generator

Magsimula nang Libre
Pumili ng avatar
Ilalapat ang lip sync pagkatapos ng pagbuo
I-type ang iyong script
Mag-type sa kahit anong wika
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Mabilisang ad para sa paglulunsad ng produkto

When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.

Naka-scale na mga promo para sa katalogo at koleksyon

Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.

Lokal na pagsubok sa merkado

Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.

Mga social-first na maiikling creative

Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.

Retargeting at dynamic na creative

Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.

Mga workflow ng kampanya ng ahensya

Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Facebook Ad Generator

Pinagsasama ng HeyGen ang mabilis na produksyon, mga creative na naka-optimize para sa platform, at awtomatikong testing para matulungan ang mga team na mag-scale ng Facebook ads kahit walang studio. Gumawa ng maraming ad concepts, isalin ang mga script, at mabilis na mag-iterate para mapahusay ang ROI.

Magsimula nang libre
Mas mabilis na paggawa ng ad

Gumawa ng handa-nang-i-launch na mga Facebook creative mula sa text o URL sa loob ng ilang minuto. Ginagamit ng HeyGen ang isang AI tool para awtomatikong bumuo ng visuals, galaw, at on-screen copy para hindi na kailangang mag-shoot at dumaan sa mahahabang editing cycle ang mga team.

Mga format na na-optimize para sa platform

Awtomatikong i-resize at i-format ang mga creative para sa Feed, Stories, Reels, at Messenger. Tinitiyak ng HeyGen na ang aspect ratio, pacing, at captions ay tumutugma sa mga patakaran at best practices ng Facebook placements.

Tuloy-tuloy na pagkatuto sa pagganap

Iminumungkahi ng HeyGen ang mga audience, gumagawa ng mga variant set para sa A/B testing, at ini-optimize ang kopya at visuals sa paglipas ng panahon para mas maraming mag-click sa ads mo at mas bumaba ang gastos.

Link sa workflow para sa paggawa ng video at larawan

I-paste ang URL ng product o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mahahalagang mensahe, images, at product shots. Ima-map ng system ang mga asset na ito sa multi-scene drafts at gagawa ng parehong image at video creatives na handa na para sa Facebook campaigns nang hindi na kailangan ng manual na pag-layout. Gamitin ang link-to-video flow para gawing maiikling social clips o static ad frames ang mga product page sa loob ng ilang sandali.

Magsimula nang Libre →
image to video

Awtomatik na pagsulat ng kopya at malikhaing kombinasyon

Gumagawa ang HeyGen ng mga headline, pangunahing teksto, at CTA na nakaayon sa campaign goal mo. Pinagpapares ng engine ang iba’t ibang kopya sa mga ginawang visual at mga mungkahing hook para makabuo ng dose-dosenang ad concepts. Bawat draft ay sumusunod sa copy length limits ng bawat platform at gumagamit ng subok na persuasion patterns para mapataas ang click-through at conversion rates.

Magsimula nang Libre →
A software interface for creating presentations, showing text input and a "Q3 Result Overview" slide with a man.

Naka-built-in na lokalisasyon at mga opsyon sa boses

Isalin ang mga script at muling gumawa ng narasyon gamit ang video translator, para makapagpatakbo ka ng mga ad sa iba’t ibang merkado nang mabilis gamit ang aming AI ad maker. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual voice synthesis at lip sync para sa mga video ad at ina-update nito ang captions at on-screen text upang ang mga lokal na creative ay maramdaman na native at pare-pareho.

Magsimula nang Libre →
Voice cloning

Mga kasangkapan para sa batch generation at pagsubok ng mga variant

Gumawa at mag-export ng malalaking batch ng ad variants sa pamamagitan ng pagpapalit ng hooks, images, o CTAs. Inaayos ng HeyGen ang mga export gamit ang naming conventions at mga platform-ready na setting, kaya madali kang makakapagpatakbo ng structured A/B tests at makaka-iterate sa mga panalong ad nang hindi na kailangan ng matagal at paulit-ulit na paggawa.

Magsimula nang Libre →
Interface showing "Export as SCORM" options with a man smiling in the background.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko tuwing linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Facebook Ad Generator

Gumawa ng mga Facebook ad sa apat na simpleng hakbang, mula sa brief hanggang sa handa nang i-launch na mga asset.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

Idagdag ang iyong URL o maikling paliwanag

I-paste ang product page, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script. Sinusuri ng HeyGen ang mga detalye ng produkto, mga feature, at visual assets para bumuo ng paunang creative concept.

Hakbang 2

Pumili ng mga format at istilo

Pumili ng aspect ratio, pacing, at visual themes para sa Feed, Stories, Reels, o Messenger. Ilapat ang iyong brand kit para panatilihing pare-pareho ang mga kulay, font, at logo.

Hakbang 3

Suriin at i-iterate ang mga variant

I-preview ang iba’t ibang kopya at visual na draft, ayusin ang mga headline o larawan, at gumawa pa ng karagdagang variants. Gamitin ang built-in na mga mungkahi para mas mapaganda ang mga hook at CTA.

Hakbang 4

I-export at ilunsad ang mga kampanya

I-download ang MP4 o PNG assets na naka-optimize para sa bawat placement, o mag-export ng maayos na nakaayos na batches para sa iyong ad manager. Handa nang i-upload at i-test kaagad ang mga output ng HeyGen.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI Facebook ad generator at paano ito ginagamit ng HeyGen?

Ang isang AI Facebook ad generator ay nag-a-automate ng paggawa ng mga ad gamit ang text, mga larawan, o mga product link. Ginagawang ganap na ad creatives ng HeyGen ang mga brief sa pamamagitan ng pagbuo ng kopya, visuals, galaw, at mga export. Ibibigay mo lang ang ideya o URL at ang engine na ang bubuo ng mga asset na handa nang i-launch para makagawa ang mga team ng mas maraming ad sa mas mababang gastos at mas maikling oras.

Nakakagawa ba ang HeyGen ng parehong video at image ads para sa Facebook?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang image to video at text to video na mga workflow para makagawa ka ng mga static image ad, maiikling video clip, at multi-scene na social creatives. Awtomatikong inaayos ng system ang mga asset para sa vertical, square, at horizontal na placements at ini-o-optimize ang pacing at pagkakalagay ng captions para sa bawat format.

Kailangan ko ba ng design o copywriting skills para makagawa ng epektibong Facebook ads?

Hindi. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mapanghikayat na kopya, mga mungkahing hook, at mga kaakmang visual. Maaari mong i-customize ang mga output, pero ang mga default na draft ay ginawa para sumunod sa mga limitasyon ng bawat platform at sa mga best practice sa conversion, para kahit ang mga team na walang designer ay makapag-launch pa rin ng mga de-kalidad na campaign.

Paano nakakatulong ang HeyGen sa pag-test at pagpapahusay ng performance ng mga ad?

Ang HeyGen ay lumilikha ng maraming bersyon ng mga headline, description, visual, at CTA para makapagsagawa ka agad ng A/B tests gamit ang aming Facebook ad copy generator. Inaayos ng platform ang batch exports at nagmumungkahi ng mga kombinasyon ng audience at format para matulungan kang mag-iterate nang mas mabilis at i-scale ang mga bersyong may pinakamagandang performance.

Maaari bang i-translate at i-localize ng HeyGen ang aking mga Facebook ad campaign?

Oo. Gamitin ang video translator at mga localization tool para isalin ang mga script, muling gumawa ng mga voiceover habang pinapanatili ang tono, at i-update ang mga caption at on-screen text. Ang mga na-localize na creative ay nire-rebuild na may inangkop na timing at visuals para maging natural sa bawat wika, na tinitiyak na epektibo ang mga ad copy.

Anong mga kontrol sa brand ang available?

Gamitin ang mga brand kit na may mga logo, kulay, at font na ipinatutupad ng HeyGen sa lahat ng draft para sa epektibong mga Facebook ad copy. Maaari mong i-lock ang mga elemento, aprubahan ang mga template, at i-export ang magkakaparehong assets para sa maraming kliyente o linya ng produkto upang mapanatili ang on-brand na mga campaign sa malakihang antas.

Aling mga export format at placement ang suportado?

Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 video files at high-resolution PNG images na naka-format para sa Feed, Stories, Reels, Messenger, at in-stream placements. Pinapadali ng batch export options ang paggawa ng mga platform-ready na file para sa ad managers at campaign tools, na nagpapahusay sa aming proseso ng paglikha ng ads.

Sino ang may-ari ng karapatan sa mga ad na ginawa sa HeyGen?

Ikaw ang may-ari ng lahat ng creatives na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong asset at ang mga ginawang content ay ibinibigay para sa komersyal na paggamit. Laging tiyaking ang anumang third party materials na iyong ina-upload ay may tamang karapatan para sa advertising.

Sumusunod ba ang mga HeyGen ads sa mga patakaran ng Facebook ads?

Ang HeyGen ay gumagawa ng mga creative na sumusunod sa pinakamahusay na mga praktis ng platform at karaniwang mga patakaran, kabilang ang mga limitasyon sa teksto at mga gabay sa paglalagay. Ikaw ang responsable para sa huling beripikasyon at pag-apruba sa Facebook Ads Manager bago ang pag-launch.

Ano ang mga pinakamahusay na praktis sa paggawa ng high-performing na Facebook ads gamit ang HeyGen?

Magsimula sa isang malinaw na layunin para sa kampanya, magbigay ng maikling detalye tungkol sa produkto o isang landing page URL, pumili ng mga format na angkop sa bawat platform, at gumawa ng maraming bersyon para masubukan ang iba’t ibang hook at visual. Gamitin ang localization para maabot ang mga bagong merkado at i-leverage ang batch exports upang mapalawak ang A/B testing sa iba’t ibang audience.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background