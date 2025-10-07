Magsimula gamit ang product URL, maikling script, o simpleng brief at agad kang makakakuha ng pulidong Facebook ad copies nang hindi na kailangang mag-shoot o mano-manong mag-edit. Awtomatikong ginagawa ni HeyGen ang copy, visuals, aspect ratios, at mga localized na bersyon para makapag-launch ang mga team ng mas maraming high-performing ad variants nang mas mabilis.
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Facebook Ad Generator
Pinagsasama ng HeyGen ang mabilis na produksyon, mga creative na naka-optimize para sa platform, at awtomatikong testing para matulungan ang mga team na mag-scale ng Facebook ads kahit walang studio. Gumawa ng maraming ad concepts, isalin ang mga script, at mabilis na mag-iterate para mapahusay ang ROI.
Gumawa ng handa-nang-i-launch na mga Facebook creative mula sa text o URL sa loob ng ilang minuto. Ginagamit ng HeyGen ang isang AI tool para awtomatikong bumuo ng visuals, galaw, at on-screen copy para hindi na kailangang mag-shoot at dumaan sa mahahabang editing cycle ang mga team.
Awtomatikong i-resize at i-format ang mga creative para sa Feed, Stories, Reels, at Messenger. Tinitiyak ng HeyGen na ang aspect ratio, pacing, at captions ay tumutugma sa mga patakaran at best practices ng Facebook placements.
Iminumungkahi ng HeyGen ang mga audience, gumagawa ng mga variant set para sa A/B testing, at ini-optimize ang kopya at visuals sa paglipas ng panahon para mas maraming mag-click sa ads mo at mas bumaba ang gastos.
Link sa workflow para sa paggawa ng video at larawan
I-paste ang URL ng product o landing page at awtomatikong kukunin ni HeyGen ang mahahalagang mensahe, images, at product shots. Ima-map ng system ang mga asset na ito sa multi-scene drafts at gagawa ng parehong image at video creatives na handa na para sa Facebook campaigns nang hindi na kailangan ng manual na pag-layout. Gamitin ang link-to-video flow para gawing maiikling social clips o static ad frames ang mga product page sa loob ng ilang sandali.
Awtomatik na pagsulat ng kopya at malikhaing kombinasyon
Gumagawa ang HeyGen ng mga headline, pangunahing teksto, at CTA na nakaayon sa campaign goal mo. Pinagpapares ng engine ang iba’t ibang kopya sa mga ginawang visual at mga mungkahing hook para makabuo ng dose-dosenang ad concepts. Bawat draft ay sumusunod sa copy length limits ng bawat platform at gumagamit ng subok na persuasion patterns para mapataas ang click-through at conversion rates.
Naka-built-in na lokalisasyon at mga opsyon sa boses
Isalin ang mga script at muling gumawa ng narasyon gamit ang video translator, para makapagpatakbo ka ng mga ad sa iba’t ibang merkado nang mabilis gamit ang aming AI ad maker. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual voice synthesis at lip sync para sa mga video ad at ina-update nito ang captions at on-screen text upang ang mga lokal na creative ay maramdaman na native at pare-pareho.
Mga kasangkapan para sa batch generation at pagsubok ng mga variant
Gumawa at mag-export ng malalaking batch ng ad variants sa pamamagitan ng pagpapalit ng hooks, images, o CTAs. Inaayos ng HeyGen ang mga export gamit ang naming conventions at mga platform-ready na setting, kaya madali kang makakapagpatakbo ng structured A/B tests at makaka-iterate sa mga panalong ad nang hindi na kailangan ng matagal at paulit-ulit na paggawa.
Paano Gamitin ang AI Facebook Ad Generator
Gumawa ng mga Facebook ad sa apat na simpleng hakbang, mula sa brief hanggang sa handa nang i-launch na mga asset.
I-paste ang product page, mag-upload ng mga larawan, o maglagay ng maikling script. Sinusuri ng HeyGen ang mga detalye ng produkto, mga feature, at visual assets para bumuo ng paunang creative concept.
Pumili ng aspect ratio, pacing, at visual themes para sa Feed, Stories, Reels, o Messenger. Ilapat ang iyong brand kit para panatilihing pare-pareho ang mga kulay, font, at logo.
I-preview ang iba’t ibang kopya at visual na draft, ayusin ang mga headline o larawan, at gumawa pa ng karagdagang variants. Gamitin ang built-in na mga mungkahi para mas mapaganda ang mga hook at CTA.
I-download ang MP4 o PNG assets na naka-optimize para sa bawat placement, o mag-export ng maayos na nakaayos na batches para sa iyong ad manager. Handa nang i-upload at i-test kaagad ang mga output ng HeyGen.
Ang isang AI Facebook ad generator ay nag-a-automate ng paggawa ng mga ad gamit ang text, mga larawan, o mga product link. Ginagawang ganap na ad creatives ng HeyGen ang mga brief sa pamamagitan ng pagbuo ng kopya, visuals, galaw, at mga export. Ibibigay mo lang ang ideya o URL at ang engine na ang bubuo ng mga asset na handa nang i-launch para makagawa ang mga team ng mas maraming ad sa mas mababang gastos at mas maikling oras.
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang image to video at text to video na mga workflow para makagawa ka ng mga static image ad, maiikling video clip, at multi-scene na social creatives. Awtomatikong inaayos ng system ang mga asset para sa vertical, square, at horizontal na placements at ini-o-optimize ang pacing at pagkakalagay ng captions para sa bawat format.
Hindi. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng mapanghikayat na kopya, mga mungkahing hook, at mga kaakmang visual. Maaari mong i-customize ang mga output, pero ang mga default na draft ay ginawa para sumunod sa mga limitasyon ng bawat platform at sa mga best practice sa conversion, para kahit ang mga team na walang designer ay makapag-launch pa rin ng mga de-kalidad na campaign.
Ang HeyGen ay lumilikha ng maraming bersyon ng mga headline, description, visual, at CTA para makapagsagawa ka agad ng A/B tests gamit ang aming Facebook ad copy generator. Inaayos ng platform ang batch exports at nagmumungkahi ng mga kombinasyon ng audience at format para matulungan kang mag-iterate nang mas mabilis at i-scale ang mga bersyong may pinakamagandang performance.
Oo. Gamitin ang video translator at mga localization tool para isalin ang mga script, muling gumawa ng mga voiceover habang pinapanatili ang tono, at i-update ang mga caption at on-screen text. Ang mga na-localize na creative ay nire-rebuild na may inangkop na timing at visuals para maging natural sa bawat wika, na tinitiyak na epektibo ang mga ad copy.
Gamitin ang mga brand kit na may mga logo, kulay, at font na ipinatutupad ng HeyGen sa lahat ng draft para sa epektibong mga Facebook ad copy. Maaari mong i-lock ang mga elemento, aprubahan ang mga template, at i-export ang magkakaparehong assets para sa maraming kliyente o linya ng produkto upang mapanatili ang on-brand na mga campaign sa malakihang antas.
Nag-e-export ang HeyGen ng MP4 video files at high-resolution PNG images na naka-format para sa Feed, Stories, Reels, Messenger, at in-stream placements. Pinapadali ng batch export options ang paggawa ng mga platform-ready na file para sa ad managers at campaign tools, na nagpapahusay sa aming proseso ng paglikha ng ads.
Ikaw ang may-ari ng lahat ng creatives na ginagawa mo. Gumagamit ang HeyGen ng mga lisensyadong asset at ang mga ginawang content ay ibinibigay para sa komersyal na paggamit. Laging tiyaking ang anumang third party materials na iyong ina-upload ay may tamang karapatan para sa advertising.
Ang HeyGen ay gumagawa ng mga creative na sumusunod sa pinakamahusay na mga praktis ng platform at karaniwang mga patakaran, kabilang ang mga limitasyon sa teksto at mga gabay sa paglalagay. Ikaw ang responsable para sa huling beripikasyon at pag-apruba sa Facebook Ads Manager bago ang pag-launch.
Magsimula sa isang malinaw na layunin para sa kampanya, magbigay ng maikling detalye tungkol sa produkto o isang landing page URL, pumili ng mga format na angkop sa bawat platform, at gumawa ng maraming bersyon para masubukan ang iba’t ibang hook at visual. Gamitin ang localization para maabot ang mga bagong merkado at i-leverage ang batch exports upang mapalawak ang A/B testing sa iba’t ibang audience.
