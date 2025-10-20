AI Caption Generator para sa Video

Gumawa ng tumpak na captions para sa anumang video sa loob ng ilang segundo. Ginagawang malilinis at handang-gamitin na captions ng AI Caption Generator ng HeyGen ang sinasalitang audio, para mapahusay ang accessibility, mapataas ang engagement, at mas gumanda ang performance ng content mo sa lahat ng platform. I-upload ang iyong video, awtomatikong gumawa ng captions, at i-edit ang mga ito gamit ang simpleng mga tool na nagpapanatili sa iyong workflow na mabilis at walang stress.
Awtomatikong Gumawa ng Mga Caption gamit ang AI
Tinutulungan ng captions ang mas maraming tao na mapanood at maintindihan ang content mo. Pinapahusay nila ang accessibility, pinapataas ang retention, at pinapaganda ang performance ng mga video mo sa social platforms. Binibigyan ka ng HeyGen ng isang simpleng paraan para gumawa ng eksaktong captions nang hindi umaasa sa komplikadong software o manual na transcription.
Dahil si AI na ang bahala sa mabibigat na gawain, makakakuha ka ng malinis at naka-timing na captions na agad tumutugma sa audio mo. Maaari mo silang i-edit nang mabilis, baguhin ang estilo at i-export sa file format na kailangan mo para sa YouTube, TikTok, Instagram, Reels o mga long-form na content. Lahat ito nangyayari sa browser mo, kaya puwede kang maglagay ng captions sa video mula sa kahit anong device nang hindi nag-aalala tungkol sa storage o setup.
Mga Pinakamainam na Paraan para sa Mas Mahuhusay na AI-Generated na Caption
Ang maayos na captions ay tumutulong sa mga tao na sundan ang mensahe mo kahit hindi nila mapalakas ang tunog. Para makuha ang pinakamahusay na resulta mula sa HeyGen’s AI Caption Generator, may ilang simpleng hakbang na makapagdadala ng malaking pagbabago.
1. Gumamit ng malinaw na audio hangga’t maaari. Ang malinaw na pagsasalita ay tumutulong sa AI na makuha nang tama ang bawat salita. Ang pagbawas ng ingay sa background o alingawngaw ay nagpapaganda ng pagiging maaasahan ng iyong mga caption.
2. Magsalita sa isang pare-parehong bilis. Ang sobrang bilis o hindi pantay na pagsasalita ay maaaring magdulot ng problema sa timing. Ang tuloy-tuloy at pare-parehong bilis ay nakakatulong para manatiling nakaayon ang iyong captions sa iyong video.
3. Suriin at pagandahin ang iyong mga caption. Madalas na naihahatid na ng AI ang karamihan ng trabaho, pero ang isang mabilis na pag-review ay nakakatiyak na tama ang mga pangalan, teknikal na termino, at mga punto ng diin sa pagsasalita.
4. Iayon ang istilo ng iyong caption sa platform. Kadalasan, kailangan ng mga short-form na video ang makakapal at madaling basahing text. Mas epektibo naman ang long-form na content kapag may simpleng subtitles na hindi nakakaabala sa panonood.
5. Piliin ang tamang export format Ang mga SRT at VTT file ang pinakamainam para sa YouTube o training content. Ang burned-in captions ay perpekto para sa TikTok, Instagram, at Reels.
Abutin ang Mas Maraming Manonood gamit ang Mga Caption na Nagko-convert
Binibigyan ka ng HeyGen ng kumpletong set ng mga tool para makagawa ng eksaktong mga caption nang hindi pinapabagal ang iyong workflow. Dinisenyo ang lahat para mabilis kang makalipat mula upload hanggang export habang nananatili ang buong kontrol mo sa magiging final na resulta.
1. AI-Powered na Awtomatikong Mga Caption Gumawa ng mga caption sa loob ng ilang segundo gamit ang advanced na speech recognition. Malinaw na kinukuha ng HeyGen ang boses at naghahatid ng malinis, naka-time na mga subtitle na tugma sa iyong video.
2. Simpleng Mga Tool sa Pag-editAyusin ang maliliit na pagkakamali, i-adjust ang timing, o baguhin ang bantas direkta sa editor. Gawin ang mabilisang mga pag-improve nang hindi na kailangang mag-download ng karagdagang software.
3. I-embed o I-export ang Caption FilesI-export ang mga SRT o VTT file para sa mga platform tulad ng YouTube, o i-embed nang direkta ang mga caption sa iyong video para sa TikTok, Instagram at Reels.
4. Suporta sa Multilingual na CaptionGumawa ng mga caption sa iba’t ibang wika para maabot ang pandaigdigang audience. Mainam para sa mga video sa marketing, edukasyon, at training.
5. Mga Custom na Estilo at Pag-format I-adjust ang font, kulay, laki at pagkakalagay para tumugma ang iyong mga caption sa istilo ng iyong brand o platform. Gumamit ng malilinis na subtitle o tekstong kapansin-pansin para sa maiikling content.
Magdagdag ng Captions sa Iyong Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Ang paggawa ng captions gamit ang HeyGen ay ilang hakbang lang. Hindi mo kailangan ng karanasan sa pag-e-edit o karagdagang software. Lahat ay ginagawa online, at makakakuha ka ng malinis at tumpak na captions sa loob lamang ng ilang minuto.
Piliin ang iyong MP4, MOV o WebM file at i-upload ito sa HeyGen.
Sinusuri ng HeyGen ang iyong audio at awtomatikong lumilikha ng tumpak na mga caption na may mga timestamp.
Suriin ang mga pangalan, teknikal na termino, o mga kailangang ayos sa timing. I-edit ang mga caption direkta sa editor
I-download ang iyong mga caption bilang SRT o VTT file, o mag-export ng video na may naka-burn-in na mga caption kung magpo-post ka sa TikTok, Instagram o Reels.
Gumagamit ang isang AI caption generator ng speech recognition para gawing text ang audio, pagkatapos ay naglalagay ito ng timestamps para lumabas ang mga caption sa tamang oras. Maaari mong i-review, i-edit, at i-export ang mga caption bilang subtitle files o mga video na may kasamang captions na agad.
Oo. Gumagana ang tool na ito bilang parehong AI caption generator at subtitle generator. Maaari kang awtomatikong gumawa ng mga subtitle, i-edit ang mga ito para sa katumpakan, at mag-export ng mga SRT o VTT file para sa mga platform na sumusuporta sa pag-upload ng subtitles.
Kapag malinaw ang audio, napakataas ng accuracy ng AI-generated captions at karaniwan ay kaunting edits na lang ang kailangan. Ang pagre-review ng captions ay nakakatulong para masigurong tama ang mga pangalan, technical terms, at brand language bago i-publish.
Oo. Maaari mong baguhin ang mga salita, bantas, at timing direkta sa editor. Sa ganitong paraan, maaari mong i-fine-tune ang mga caption nang hindi muling ina-upload ang iyong video o gumagamit ng hiwalay na software.
Maaari mong i-export ang mga caption bilang SRT o VTT subtitle files o mag-download ng video na may nakaburn-in na captions. Ang mga burned-in captions ay perpekto para sa TikTok, Instagram, Reels, at iba pang social platforms.
Oo. Maraming tao ang nanonood ng mga video nang walang tunog. Tinutulungan ng mga caption ang mga manonood na agad maunawaan ang iyong mensahe, na makakatulong para mapataas ang watch time, retention, at kabuuang engagement.
Oo. Maraming team ang gumagamit ng captions kasabay ng AI Video Script Generator para gumawa muna ng malinaw na script, tapos ginagawang captioned videos nang mas mabilis at may mas kaunting revisions.
Pagkatapos mong i-export ang iyong video na may captions, maaari mong gamitin ang Share Video na tool ng HeyGen para magpadala ng link diretso sa mga kasamahan o kliyente nang hindi na kailangang mag-download ng malalaking file.
