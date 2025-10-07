Gumawa ng handa‑sa‑performance na video ads mula sa scripts, product links, o briefs gamit ang HeyGen’s ai ad maker. I‑paste ang iyong copy, pumili ng style at audience, at mag‑generate ng maraming ad variants na may voice, visuals, at timing—walang kailangang camera, studio, o kumplikadong editing.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Ad Maker
Pinagsasama ng HeyGen ang awtomatikong paglikha ng creative, data-driven na pag-optimize, at scalable na pag-export para makagawa ng mga ad na talagang nagpe-perform. Ginagamit ng mga team ang aming AI ad generator para pabilisin at pasimplehin ang proseso ng paggawa ng kanilang mga ad.AI video generatorpara paikliin ang production timelines, pataasin ang bilis ng pagte-test, at i-localize ang mga campaign sa iba’t ibang merkado nang mas mabilis kaysa sa tradisyunal na workflows.
Gumawa ng maraming ad concepts at iba’t ibang platform cuts sa loob ng ilang minuto. Awtomatikong inaasikaso ng HeyGen ang scripting, pag-aayos ng mga eksena, voiceover, at rendering para mabilis mong matest ang creatives at makapag-iterate agad sa mga panalong bersyon.
Gumawa ng mga ad variant na nakaayos para sa testing at optimization gamit ang AI ad creator. Awtomatikong bumuo ng mga hook, CTA, at A/B variant gamit ang insight-driven na mga template para mapataas ang CTR at conversions.
Mag-produce ng daan-daang localized na ads nang sabay-sabay gamit ang video translator at voice cloning. I-automate ang distribution at i-integrate sa mga ad platform sa pamamagitan ng API para sa pare-parehong global campaigns.
Sinusuri ng HeyGen ang mga product page, landing copy, at maiikling input para bumuo ng end-to-end na ad storyboards. Kinukuha ng AI ad maker ang mahahalagang benepisyo, imahe, at specs, pagkatapos ay bumubuo ng maiikling script, tumutugma ng B-roll, at inaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena para ma-optimize ang conversion at atensyon. Ang link-to-ad na workflow na ito ay nag-aalis ng mano-manong pag-aasikaso ng assets at lumilikha ng maraming variant na konsepto na handa nang i-test.
AI na manunulat ng script at hook na may voice sync
Awtomatikong gumawa ng mga headline, hook, at maiikling script na nakaayon sa format ng bawat platform (15s, 30s, 60s) gamit ang AI para masigurong nakakaengganyong ad content. Gumagawa ang HeyGen ng natural na voiceovers at eksaktong lip sync kapag gumagamit ng avatars; inaangkop din ng system ang timing ng mga CTA at bawat eksena para mapataas ang retention sa mga winning ads. Gamitin ang voice cloning para mapanatili ang on-brand na tono o pumili mula sa catalog ng studio voices para sa iba’t ibang rehiyon.
Mga kasangkapan para sa creative optimization at testing
Ang mga built-in na test suite ay nag-a-automate ng paggawa ng mga variant, split testing, at pagsusuri ng performance. Tinutulungan ka ng HeyGen na matukoy ang mga pinaka-epektibong hook, visual, at pacing sa pamamagitan ng pagbuo ng 5–20 variation kada brief at pagbibigay ng nakaayos na insights para gabayan ang audience targeting at paglalaan ng budget.
Mga preset ng platform at maramihang pag-export
Mag-export ng mga na-optimize na MP4 para sa feed, story, o in-stream placements at pumili ng mga preset para sa TikTok, Reels, YouTube, at paid social. Gamitin ang batch mode o API para gumawa ng daan-daang ad variants, i-personalize ayon sa audience o rehiyon, at awtomatikong i-push ang mga final asset sa iyong ad manager o CDN.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
Paano Gamitin ang AI Ad Maker
Gumawa ng handa-nang-gamitin na mga ad video sa apat na malinaw na hakbang mula brief hanggang launch.
Magbigay ng product URL, maikling brief, o script para magamit ng AI ad creator sa paggawa ng epektibong ad copy. Kinukuha ng HeyGen ang mahahalagang detalye at naghahanda ng ad storyboard na nakatuon sa attention hooks at conversion points.
Pumili ng platform presets, visual tone, at boses. Mag-select ng performance-oriented na templates tulad ng UGC, cinematic, o demo styles para i-customize ang iyong mga ad gamit ang AI at maiayon ang mga ito sa campaign goals mo.
I-adjust ang hooks, CTA, visuals, at music. Gamitin ang image-to-video o face swap para maisama ang mga product shot o talent. I-apply ang lip sync at timing tweaks para mas gumanda ang delivery.
Awtomatikong gumawa ng maraming bersyon ng ad. Gumamit ng batch exports o ng API para mag-deliver ng mga file na naka-optimize para sa iba’t ibang platform at mag-trigger ng ad manager uploads o webhooks para sa awtomatikong pag-publish.
Ang isang AI ad maker ay nagta-transform ng briefs, scripts, o mga product URL sa production-ready na video ads gamit ang automated script generation, scene building, voiceover, at rendering. Ang engine ng HeyGen ang bumubuo ng mga hook, nag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng visuals, at nagti-timing ng mga CTA para makagawa ng short-form at long-form ads nang hindi na kailangan ng tradisyunal na pag-shoot o pag-edit.
Pinapabilis ng HeyGen ang creative testing sa pamamagitan ng pagbuo ng maraming variant (hooks, pacing, visuals) mula sa isang brief at pagbibigay ng nakaayos na insights. Mas mabilis na iteration at data-backed na optimization ang nagpapataas ng bilis ng testing, tumutuklas ng mga panalong creative elements, at nagpapahusay ng CTR at ROAS sa paglipas ng panahon.
Oo, makakatulong ang paggamit ng AI para mas maging epektibo ang iyong mga marketing strategy. Sinusuportahan ng platform ang mga UGC-style na edit at mga lifelike na avatar. Pumili ng natural-looking na avatar para mag-deliver ng mga script o gumamit ng generated na UGC aesthetics para gayahin ang authentic na creator content na mahusay ang performance sa social media feeds.
Hindi. Kayang gumawa ng HeyGen ng kumpletong mga ad mula sa mga link o script gamit ang AI-generated visuals at licensed stock footage. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong assets o mga larawan ng produkto para makagawa ng mas tunay na product shots gamit ang AI image-to-video pipelines.
Gamitin ang video translator para gumawa ng mga lokal na bersyon ng ad na may isinaling script, voiceover, at mga caption na may subtitle. Pinapanatili ng HeyGen ang tamang pacing at lip sync habang muling nililikha ang natural na pagbigkas sa iba’t ibang target na wika para sa pare-parehong mensahe sa buong mundo.
Mag-export ng mga na-optimize na MP4 para sa feed, vertical Reels/Stories, in-stream, at desktop placements. May mga preset para sa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, at mga programmatic platform para masiguro ang tamang aspect ratio at codec.
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga API, webhook notification, at batch generation tools para makagawa ka nang programmatically ng daan-daang ad variants, ma-personalize ang mga ito ayon sa segment, at maihatid ang mga asset diretso sa ad managers o storage buckets.
Karamihan sa mga short-form na ad variant ay nagagawa sa loob ng ilang minuto, depende sa haba at pagiging kumplikado. Ang mga batch job ay kayang mag-scale ayon sa dami at puwedeng iproseso nang sabay-sabay; nagbibigay ang mga API ng status updates para magawang ma-orchestrate ng mga team ang kanilang publishing workflows nang mas episyente.
Ikaw ang may ganap na pagmamay-ari ng lahat ng na-generate na assets. Hindi inaangkin ng HeyGen ang anumang karapatan sa iyong mga ad. Siguraduhin na may karapatan ka sa anumang third-party na content na isasama mo sa creative para maiwasan ang anumang isyu sa iyong ad campaign.
Oo. Sinusunod ng HeyGen ang enterprise-grade na mga kasanayan sa seguridad, kabilang ang encryption, role-based access control, at mga opsyon sa compliance para sa mga regulated na industriya. Gamitin ang mga private storage integration at mga workspace control para pamahalaan ang access sa mga asset.
Maaari mong i-edit ang mga script, palitan ang visuals, ayusin ang musika, pinuhin ang mga voiceover, at mag-apply ng mga brand kit. Sinusuportahan ng tool ang pag-edit sa bawat scene at mga prompt-based na global na pagbabago para makapag-iterate ka nang hindi gumagamit ng tradisyunal na timeline editor, kaya isa itong makapangyarihang AI-powered na solusyon.
Oo. Nakikipag-integrate ang HeyGen sa pamamagitan ng API at webhooks para maipadala ang mga na-generate na asset at metadata sa iyong campaign stack. Iugnay ang mga export sa mga CDN, ad platforms, o analytics systems para mapadali ang pag-launch at pagsukat ng performance.
