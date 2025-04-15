AI Actors Generator: Gumawa ng Realistic na AI Actors

Gumawa ng mga video na parang may live presenter, UGC-style na ads, at mga training clip gamit ang realistic na AI actors—walang kailangang camera, studio, o casting. Pumili ng stock actor, i-clone ang sarili mong boses, o gumawa ng brand actor at mag-publish ng platform-ready na mga video sa loob lang ng ilang minuto.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Marketing at maiikling patalastas

Marketing at maiikling patalastas

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

Pagsasanay at onboarding

Pagsasanay at onboarding

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

Pagpapahusay sa sales at mga walkthrough ng produkto

Pagpapahusay sa sales at mga walkthrough ng produkto

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

Nilalaman sa social media at pakikipagtulungan sa mga creator

Nilalaman sa social media at pakikipagtulungan sa mga creator

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

Suporta sa customer at knowledge base

Suporta sa customer at knowledge base

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na AI Actor Generator

Pinagsasama ng mga AI actor ng HeyGen ang natural na ekspresyon, eksaktong lipsync, at enterprise-grade na mga kontrol para magawa ng marketing, learning, at product teams na palitan ang mababagal na shoot ng mabilis at paulit-ulit na produksyon gamit ang AI avatars.

Tunay na performance nang walang production

Pumili ng mga expressive na aktor o gumawa ng custom na aktor mula sa isang maikling webcam recording. Ginagawa ng HeyGen na natural ang maliliit na galaw ng mukha at timing para tumugon ang mga manonood na parang sa isang totoong performer.

Palawakin ang paggawa ng creative content

Mag-batch-generate ng dose-dosenang hanggang libu-libong variation para sa product catalogs, localized markets, at A/B tests gamit ang AI-generated assets. Mag-apply ng brand kits at templates para manatiling consistent ang bawat video sa malakihang produksyon, kabilang na ang mga may AI-generated na content.

Nilikha para sa lokalisasyon at accessibility

Gumawa ng mga voiceover at caption sa mahigit 100 wika. Muling inaayos ng HeyGen ang timing ng isinaling script ng video translator tool para maging parang lokal ang mga video nang hindi na kailangang mag-reshoot.

Higit sa 250 handa nang gamitin na mga aktor at custom na clone

Mag-access sa isang malawak na library ng mga aktor na may iba’t ibang edad, lahi, at estilo. O gumawa ng pribadong clone sa pamamagitan ng pag-record ng maikling consented na sample para makalikha ng brand-locked na aktor na kayang magsalita ng anumang script.

Studio-quality na lipsync at kontrol sa emosyon

Ina-align ng HeyGen ang audio sa mga ponema gamit ang sub-frame na katumpakan at mina-map ang galaw ng mukha para ang mga salita, paghinto, at maliliit na ekspresyon ay lumabas nang natural, parang isang AI na aktres. Kontrolin ang tono, enerhiya, at maliliit na galaw para tumugma sa mensahe.

Gawing video ang script sa loob ng ilang minuto

I-paste ang script para sa text to video na generation o URL ng produkto at awtomatikong gagawa si HeyGen ng mga layout ng eksena, voiceover, captions, at mga mungkahing b-roll. I-edit ang text, palitan ang mga aktor, at agad na mag-regenerate ng mga alternatibong take gamit ang AI-generated na mga opsyon para sa mas mabilis na turnaround.

Multi-format na pag-export at mga preset ng platform

I-export ang MP4, SRT/VTT captions, thumbnails, at mobile presets para sa Reels, Stories, Feed, at mga web player. Ang mga bundle ay may pangalan at sukat na handa na para direktang i-upload sa ad managers at LMS.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Actors Generator

Buhayin ang iyong ideal na aktor gamit ang HeyGen's AI Actor Generator sa apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

Pumili ng aktor o gumawa ng clone

Pumili mula sa mga stock actor o mag-record ng maikling selfie video para makagawa ng pribadong brand actor gamit ang AI video generator.

Hakbang 2

I-paste ang iyong script o product link

Ilagay ang iyong kopya o URL. Awtomatikong kukunin ng HeyGen ang mahahalagang punto, magmumungkahi ng mga hook, at gagawa ng draft ng narasyon para sa bawat eksena.

Hakbang 3

I-customize ang boses, emosyon, at istilo

Pumili ng voice model, i-adjust ang energy at facial expressiveness, at magdagdag ng captions o on-screen callouts.

Hakbang 4

I-preview, i-batch, at i-export

I-preview ang iba’t ibang variation, magpatakbo ng batch jobs para sa maraming SKU o wika, at mag-export ng mga bundle na handa na para sa TikTok at iba pang platform.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang mga AI actor?

Ang mga AI actor ay mga sintetikong on-screen performer—maaaring stock actor, avatar, o kinopyang anyo—na kayang magsalita ng anumang script na may natural na galaw at emosyon para sa video content.

Pwede ba akong gumawa ng AI actor na kamukha ko?

Oo. Mag-record ng maikling consented na video at gagawa ang HeyGen ng pribadong actor clone. Tinitiyak ng consent workflows at mga security setting ang ligtas na paggamit at pagmamay-ari.

Gaano kapnatural ang itsura at boses ng mga AI actor?

Gumagamit ang HeyGen ng sub-frame lipsync, facial mesh retargeting, at human-quality text-to-speech o voice clones. Ang mga resulta ay pinapainam para maging makatotohanan ang galaw ng bibig, pagkurap, at maliliit na ekspresyon sa mukha.

Pwede ko bang gamitin ang mga AI actor para sa bayad na advertising at mga komersyal na proyekto?

Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga tuntunin para sa komersyal na paggamit at mga opsyon para sa branded na aktor. Laging tiyaking mayroon kang karapatan sa anumang third-party na content na isasama mo at sundin ang mga patakaran ng platform.

Anong mga wika at accent ang sinusuportahan?

Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit 100 wika at rehiyonal na accent para sa mga voiceover at caption, kaya perpekto ito para sa mga TikTok creator. Muling isinasabay ang mga salin upang mapanatili ang tamang pacing at natural na pagbigkas.

Pribado at ligtas ba ang mga custom actor?

Ang mga custom clone ay pribado bilang default at maaaring i-lock sa iyong account, para matiyak na ikaw lang ang may access sa iyong AI actor. Ini-e-encrypt ng HeyGen ang mga asset at nag-aalok ng enterprise controls para sa governance at access.

Gaano kabilis akong makakagawa ng mga video gamit ang AI actors?

Ang maiikling clip ay nare-render sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga batch job para sa malalaking katalogo ay tumatakbo nang sabay-sabay, kaya nagagawa ng mga team na makagawa ng daan-daang asset nang mahusay.

Kailangan ko ba ng espesyal na hardware o software?

Hindi. Ang HeyGen ay tumatakbo sa cloud, kaya maaari kang makagawa ng AI-generated na content kahit saan. Kailangan mo lang ng browser para magsulat ng script, mag-preview, mag-edit, at mag-export ng mga video.

Sino ang may-ari ng na-generate na content?

Ikaw ang may-ari ng mga video at asset na iyong ginagawa. Nagbibigay ang HeyGen ng lisensya para magamit mo ang mga na-generate na output para sa komersyal na gamit batay sa iyong plano.

