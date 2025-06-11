Mag-upload ng video o mag-paste ng link at makakuha ng tumpak at nae-edit na captions sa loob ng ilang minuto. Awtomatikong tina-transcribe ni HeyGen ang audio, inaayos ang timing, at nag-e-export ng SRT o burned-in subtitles para maging accessible ang content mo at naka-optimize para sa iba’t ibang platform nang hindi na kailangan ng manual na paglalagay ng subtitles.
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay na Tool para Maglagay ng Captions sa Video
Pinagsasama ng HeyGen ang mabilis na transcription, natural na timing na parang tao, at simpleng styling controls para makapaglagay ang mga team at creator ng captions sa mga video nang mabilis at sa malaking bilang. Pataasin ang retention, palakasin ang engagement, at matugunan ang accessibility standards nang hindi na kailangan ng komplikadong mga tool.
Gumawa ng mga caption sa loob lamang ng ilang minuto, kumpleto sa bantas at speaker detection. Inaayos ng HeyGen ang karaniwang mga pagkakamali at nilalagyan ng timestamp ang bawat linya para tumugma ang iyong mga subtitle sa natural na daloy ng pananalita at manatiling madaling basahin.
Pumili ng mga font, laki, posisyon, at animation. I-edit nang mano-mano ang mga transcript o tanggapin ang mga mungkahing pagwawasto, pagkatapos ay i-export ang SRT, VTT, o burn-in na mga bersyon na naka-format para sa mga social platform at web player.
Gumawa ng mga naka-caption na batch at lokal na subtitle track gamit ang video translator tool. Lumikha ng multi-language captions at export para sa mga global na audience nang hindi muling nagre-record o mano-manong nagsasalin.
Awtomatik na paggawa ng caption na may speaker detection
Awtomatikong tina-transcribe ng HeyGen ang sinasalitang audio at natutukoy nito kung kailan nagpapalit ng nagsasalita, kaya nananatiling tama ang mga caption sa mga interview, panel, at mga recording na may maraming boses. Naglalagay ang system ng matalinong bantas at naghahati ng mga linya para mas madaling basahin, kaya nakagagawa ito ng malilinis na subtitle track na maaari mong i-edit o i-export bilang SRT at VTT files gamit ang isang subtitle generator. Nakatitipid ito ng maraming oras kumpara sa mano-manong transcription at tinitiyak ang accessibility para sa mga manonood na umaasa sa captions sa mga video online.
Eksaktong timing at eksaktong tugma sa bawat frame
Ang mga caption ay nakaayon sa audio sa antas ng pantig at parirala para lumabas ang teksto nang natural kasabay ng pagsasalita. Inaangkop ng timing engine ng HeyGen ang mga caption para sa mga paghinto, pag-overlap, at musika upang hindi matakpan ng mga subtitle ang mahahalagang kuha, kaya nagiging napakahalagang kasangkapan ito para sa pag-e-edit ng video. Kasama sa mga export ang mga file na may eksaktong timecode na handa para sa closed captioning, pag-upload sa social media, at mga broadcast workflow.
Kontrol sa estilo at mga preset ng platform
I-apply ang brand fonts, colors, safe-area margins, at animated caption styles gamit lang ang isang click. May kasama nang presets ang HeyGen para sa Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok para manatiling madaling basahin ang captions sa iba’t ibang aspect ratios. Kung kailangan mo man ng burned-in social captions o malalambot, puwedeng i-toggle na files para sa streaming players, tinitiyak ng styling options na mananatiling on brand ang mga video mo at sumusunod sa mga patakaran ng bawat platform.
Mga batch na workflow para sa captioning at localization
Magproseso ng maraming video nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pagma-map ng CSV data o pag-upload ng mga folder sa mga template. Pagkatapos, awtomatikong gagawa ang HeyGen ng mga caption, lokal na subtitle track, at export bundles para sa bawat wika. Kapag pinagsama sa aming video translator, makakagawa ka ng isinaling voiceovers at naka-synchronize na subtitles para mabilis na mapalawak ang abot nang hindi na kailangang gumawa ng panibagong mga master na video.
Paano Magdagdag ng Mga Caption sa Mga Video nang Maramihan gamit ang HeyGen
Magdagdag ng mga caption sa iyong mga video sa apat na simpleng hakbang.
Idagdag ang iyong video file o i-paste ang isang public link. Sinusuportahan ng HeyGen ang mga karaniwang format at cloud imports para makapagsimula ka kaagad.
Piliin ang wikang sinasalita at patakbuhin ang transcription. Awtomatikong tinutukoy ng HeyGen ang mga nagsasalita, naglalagay ng bantas, at inaayon ang mga linya sa audio para sa eksaktong timing, kaya epektibong kasangkapan ito sa pag-edit ng video para gumawa ng mga subtitle.
Suriin ang transcript, itama ang anumang linya, at pumili ng mga istilo ng caption o mga preset para sa iba’t ibang platform. Maaari kang mag-burn in ng subtitles o panatilihin itong soft captions para sa naka-toggle na playback.
I-export ang SRT, VTT, o burned-in MP4 files na na-optimize para sa Feed, Stories, o web players para mapahusay ang accessibility ng mga caption ng iyong video. Gamitin ang batch export para gumawa ng multi-language bundles at mga handa‑nang‑i‑upload na asset para sa ad managers.
Nagbibigay ang HeyGen ng mataas na antas ng katumpakan sa awtomatikong captions na may wastong bantas at pagkilala sa nagsasalita. Nakasalalay ang katumpakan sa linaw ng audio at antas ng ingay sa background. Maaari mong i-edit nang mano-mano ang mga transcript para matiyak ang 100% na pagiging tama at i-export ang pinal na caption files gamit ang isang caption generator.
I-export ang mga soft subtitle file gaya ng SRT at VTT para sa mga player na sumusuporta sa naka-toggle na captions, o mag-export ng burned-in na MP4 na may mga caption na direktang naka-render sa video para sa mas magandang viewing experience. Nagpa-package din ang HeyGen ng mga language variant para sa bulk export, para madali kang makapaglagay ng subtitles sa isang video sa iba’t ibang wika.
Oo. Puwede mong piliin ang mga font, laki, kulay, background boxes, at safe-area margins. May kasama nang mga preset ang HeyGen na naka-optimize para sa mga social platform para manatiling madaling basahin ang mga caption sa mga phone at desktop.
Oo. Gamitin ang video translator para gumawa ng isinaling mga script at subtitle tracks. Sinasabay ng HeyGen ang mga isinaling caption sa tamang timing para maging natural ang dating ng mga lokal na video sa bawat wika.
Oo. Gamitin ang batch workflows para magproseso ng mga folder o i-map ang mga entry sa CSV sa mga template. Gagawa ang HeyGen ng mga caption, localized na track, at export bundles para sa lahat ng video sa job.
Ang mga searchable transcript at burned-in captions ay nagpapahusay ng accessibility at nagpapahaba ng oras na ginugugol sa page, na makakatulong para tumaas ang organic visibility. Nakakatulong din ang mga SRT/VTT file sa mga platform na ma-index ang spoken content para mas madaling mahanap, na lalo pang nagpapataas ng visibility ng mga video caption.
Ini-encrypt ng HeyGen ang mga upload at ligtas na iniimbak ang mga na-generate na asset, para matiyak na ligtas ang iyong mga proyekto sa pag-edit ng video. Ikaw ang may-ari ng iyong content at may kontrol ka sa pag-share, retention, at export settings ayon sa iyong mga pangangailangan sa privacy.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.