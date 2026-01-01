Mga Personalised na Sales Video na Talagang Nakakakuha ng Sagot
Para sa prospecting outreach, demo follow-ups, at deal room content, gumawa ng personalisadong video para sa bawat prospect nang hindi kailangang mag-record ng isa-isa. Bigyan ang buong sales team mo ng engagement rates na kasing taas ng sa iyong top performer.
Ang Problema sa Sales Outreach
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong text-to-AI video platform.
Walang tigil ang content calendar mo. Kailangan ng mga product launch ng mga video. Araw-araw naman humihingi ng content ang mga social channel. At bawat campaign, kailangan ng localized na creative para sa bawat market. Pero sa tradisyonal na video production, kailangan pang mag-book ng studio, mag-coordinate ng talent, maghintay ng ilang linggo para sa edits—at ubos na ang budget mo sa iisang shoot lang. Pag handa na ang content, tapos na ang tamang timing. Araw-araw nang naglalabas ng video ang mga kakumpitensya mo habang ikaw, nasa pre-production pa rin. At kung hihilingin mo pa sa leadership na humarap sa camera? Good luck na lang sa scheduling na bangungot na ’yan.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang top performer ng HeyGen ang bawat sales rep mo. Gumawa lang ng isang video template, tapos makakagawa ka na ng libo-libong personalized na bersyon—bawat isa may pangalan ng prospect, kumpanya, at mga partikular nilang problema—nang hindi nagre-record ng kahit isang karagdagang video.Personalized na sales outreach sa antas ng automation pero may engagement ng 1:1 na koneksyon. Bumuo ng mga sales enablement library na laging updated habang nagbabago ang mga produkto. Sanayin ang mga bagong rep gamit ang pare-parehong mensahe. Abutin ang mga prospect sa buong mundo sa sarili nilang wika. Bigyan ang buong team mo ng mga kasangkapang makapagbenta na parang iyong pinakamahusay na rep.
Lahat ng Kailangan ng Sales Teams para Makapagsara ng Mas Maraming Deal
Personalized na Video sa Malaking Sukat
Gawing libo-libong personalized outreach videos ang iisang recording. Awtomatikong inilalagay ng mga dynamic variable ang pangalan ng prospect, pangalan ng kumpanya, mga sakit na punto sa industriya, at iba pang custom na detalye. Bawat video ay parang isa-isang ni-record—dahil totoo ang personalization—pero isang beses ka lang gagawa at puwede mo na itong i-deploy sa buong pipeline mo.
• Mga dynamic na field para sa personalisasyon
• Batch na pagbuo para sa mga kampanya
• Indibidwal na pag-target ng prospect
Pagsasama sa CRM
Sakto ang video sa sales workflow mo kung nasaan na ito ngayon. HubSpot integration ang awtomatikong nagti-trigger ng personalized na mga video—kapag may bagong lead, gumagawa ito ng welcome video; kapag may na-book na meeting, lumilikha ito ng pre-call intro; at kapag nagbago ang deal stage, nagpapadala ito ng angkop na case study. Kino-connect ng Zapier, Make, at n8n ang HeyGen sa halos anumang CRM.
• Katutubong integrasyon sa HubSpot
• Zapier/Make automation
• Mag-trigger ng mga video mula sa mga yugto ng deal
Sales Enablement Library
Bigyan ang bawat sales rep ng content na kailangan nila para makapagsara.Mga demo ng produkto, competitive positioning, paghawak sa mga objection, mga kuwento ng customer—isang library ng sales assets na laging napapanahon habang umuunlad ang iyong produkto at mensahe.
• Sentralisadong aklatan ng nilalaman
• Agad na i-update ang mensahe
• Pare-pareho sa lahat ng sales reps
Onboarding at Pagsasanay ng mga Sales Rep
Pabilisin ang pag-ramp ng mga bagong hire gamit ang mga training video na nagtuturo ng iyong methodology, produkto, at talk tracks. Makakakuha ang bawat rep ng pare-parehong kalidad ng onboarding, kahit sino pa ang mag-train sa kanila o kailan man sila magsimula.
• Pagsasanay sa metodolohiya at proseso
• Mga video tungkol sa kaalaman sa produkto
• Pare-parehong onboarding ng mga sales rep
Multilingguwal na Pag-abot
Iba-iba ang wika ng iyong mga prospect. Dapat ganoon din ang iyong outreach. AI video translation inilalapat sa lokal na wika ang iyong mga sales video sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Abutin ang mga prospect sa EMEA, APAC, at LATAM sa kanilang sariling wika.
• Ang voice cloning ay nagpapanatili ng pagiging totoo
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Isang template, pandaigdigang pipeline
Analytics ng Video
Alamin kung aling mga video ang talagang nakakapag-engage at kung sinu-sinong prospects ang handa nang bumili. Subaybayan ang views, watch time, at engagement para ma-prioritize ang follow-ups at maintindihan kung aling mensahe ang tumatagos sa audience.
• Pagsubaybay sa mga panonood at pakikipag-ugnayan
• Mga senyales ng intensyon ng prospect
• I-optimize batay sa datos
Mula sa Template hanggang sa Personal na Outreach sa 3 Hakbang
Gumawa ng Iyong Template
Mag-record nang isang beses o magsulat ng script. Buoin ang outreach message mo gamit ang placeholder variables para sa pangalan ng prospect, kumpanya, industriya, at mga custom field. Isang template lang ang kailangan para makagawa ng walang limitasyong personalized na mga video.
Piliin ang Iyong Likhain
Pumili mula sa mahigit 200 iba’t ibang AI avatar na akma sa iyong brand at audience. Piliin ang mga boses, background, at visual na estilo. O gumawa ng clone na tagapagsalita para sa pare-parehong presensya ng brand sa lahat ng iyong content.
Ipadala at Subaybayan
Gumawa ng mga personalisadong video nang maramihan o on-demand. I-embed sa mga email sequence, ibahagi sa pamamagitan ng link, o itulak direkta sa iyong CRM. Subaybayan ang engagement at bigyang-priyoridad ang mga prospect na nagpapakita ng senyales ng pagbili.
Ginawa para sa Bawat Uri ng Sales Motion
SDR Prospecting
Magpakitang-gilas sa siksik na inbox.Mga personalized na prospecting video na binabanggit ang kumpanya, tungkulin, at mga partikular na hamon ng prospect—sa malakihang antas. Bigyan ang bawat SDR ng response rate na nakukuha lang dati ng iyong top performers mula sa mano-manong video.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gumawa ng 500 na personalized na prospecting videos para sa isang ABM campaign sa oras na karaniwan mong ginugugol sa pag-record ng 5 nang mano-mano.
Napatunayang resulta: Nakamit ng Videoimagem ang 3x na pagtaas sa engagement gamit ang personalized na video, na nakagawa ng mahigit 50,000 personalized na video para sa mga enterprise client.
Mga Demo Follow-Up
Palakasin ang iyong demo gamit ang mga personalisadong recap video. Ibuod ang mahahalagang punto, sagutin ang mga partikular na tanong, at panatilihin ang momentum sa buong deal cycle nang hindi na kailangang mag-iskedyul ng panibagong tawag.
Gamit: Magpadala ng demo follow-up na video sa parehong araw na tumutukoy sa mga partikular na pain point ng prospect na napag-usapan sa meeting.
Nilalaman ng Deal Room
Bigyan ng lakas ang iyong mga champion gamit ang content na kailangan nila para makapagbenta sa loob ng kanilang organisasyon. Mga paliwanag tungkol sa produkto, mga buod ng ROI, at mensaheng nakaangkop sa bawat stakeholder na tutulong sa iyong contact na maisara ang deal sa kanilang panig.
Gamit: Gumawa ng mga executive summary na video para sa bawat stakeholder sa isang kumplikadong enterprise deal.
Pagpapahusay sa Sales
Bigyan ang iyong team ng napapanahon at pare-parehong content. Mga update sa produkto, competitive intelligence, paghawak ng objections—isang enablement library na sabay umuunlad sa iyong produkto at merkado.
Gamit: Ilunsad ang bagong product messaging sa buong sales team gamit ang mga training video na naipapadala sa parehong araw ng product release.
Onboarding ng Bagong Kinatawan
Bawasan ang oras ng pag-ramp gamit ang nakaayos na nilalaman para sa onboarding. Pagsasanay sa metodolohiya, malalimang pagtalakay sa produkto, at mga halimbawa ng talk track na tumutulong sa mga bagong sales rep na maging produktibo nang mas mabilis.
Gamit: Bumuo ng 30‑araw na onboarding curriculum na matatapos ng mga bagong sales rep sa sarili nilang bilis, na may pare-parehong kalidad.
Mga Pandaigdigang Sales Team
Magbenta sa bawat merkado nang hindi gumagawa ng hiwa-hiwalay na content para sa bawat rehiyon. I-localize agad ang sales materials para sa mga team sa EMEA, APAC, at LATAM.
Gamit: Isalin ang buong sales enablement library sa 10 wika para sa global sales kickoff.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang personalized na sales video?
Ang personalized sales video ay uri ng outreach content na naglalaman ng mga detalye na partikular sa prospect—tulad ng kanilang pangalan, kumpanya, mga hamon sa industriya, at mga kaugnay na punto ng usapan—kaya pakiramdam ng bawat video ay parang ginawa nang eksklusibo para sa tumatanggap nito. Pinapagana ng HeyGen ang personalized video sa malakihang antas: gumawa lang ng isang template na may dynamic variables, at makakagawa ka na ng libo-libong natatanging bersyon para sa buong pipeline mo nang hindi kinakailangang i-record nang mano-mano ang bawat video.
Paano ako makakagawa ng mga personalized na video para sa sales outreach?
Isulat ang iyong script o hayaan ang AI script generator ng HeyGen na gumawa nito mula sa iyong brief. Pumili ng AI avatar bilang on-screen presenter, pumili ng boses at visual style, at i-generate ang iyong video. Ilang minuto lang ang buong proseso at hindi kailangan ng production expertise. Para sa pagkakaisa ng brand, maaari mong i-clone ang iyong spokesperson para ang kanilang digital twin ang kumatawan sa iyong brand sa lahat ng content.
Nakakakonekta ba ang HeyGen sa CRM ko?
Oo—nag-e-export ang HeyGen sa iba’t ibang aspect ratio mula sa iisang project. Gumawa nang isang beses, tapos i-export sa 16:9 para sa YouTube, 9:16 para sa TikTok at Instagram Reels, at 1:1 para sa mga post sa Instagram feed. Hindi mo na kailangang gumawa muli ng content para sa bawat platform o mag-manage ng magkakahiwalay na production workflow.
Paano nakakatulong ang personalized na video na mapataas ang response rate?
Gawin ang iyong marketing video sa iyong pangunahing wika, pagkatapos ay gamitin ang HeyGen's translation feature para gumawa ng mga bersyon sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng boses ng iyong brand sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Maglunsad ng global campaigns mula sa iisang source video.
Maaari ko bang gamitin ang HeyGen para sa sales enablement na content?
Oo. Higit pa sa prospecting, pinapagana ng HeyGen ang kumpletong sales enablement libraries. Gumawa ng mga demo ng produkto, mga video para sa competitive positioning, gabay sa paghawak ng objections, at mga buod ng customer stories. Kapag nagbago ang mga produkto o mensahe, i-update lang ang script at i-regenerate—mananatiling napapanahon ang iyong library nang hindi kailangang mag-reshoot. Iniulat ng mga team na mas mabilis nang malaki ang pag-update ng content kumpara sa tradisyunal na video production.
Paano ko matuturuan ang mga bagong sales reps gamit ang HeyGen?
Bumuo ng nakaayos na onboarding content na sumasaklaw sa iyong methodology, produkto, merkado, at mga talk track. Maaaring aralin ng mga bagong rep ang training sa sarili nilang bilis habang nakakatanggap ng pare-pareho at de-kalidad na pagtuturo, kahit sino pa ang mag-train sa kanila o kailan man sila magsimula. I-update agad ang training content kapag may pagbabago sa mga proseso—wala nang luma at hindi tugmang materyales o hindi pantay na onboarding experience.
Maaabot ko ba ang mga international prospects sa sarili nilang wika?
Oo. Gawin ang iyong sales content sa pangunahing wika mo, tapos gamitin ang HeyGen's translation feature para gumawa ng mga bersyon sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (natural pa rin pakinggan ang boses mo sa bawat wika) at lip-sync (tugma ang galaw ng bibig sa isinaling audio). Maabot ang mga prospect sa EMEA, APAC, at LATAM nang hindi na kailangan ng hiwalay na produksyon para sa bawat rehiyon.
Gaano kabilis akong makakagawa ng personalized na sales videos?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba upang umangkop sa disenyo ng iyong training. Karamihan sa mga compliance module ay mahusay gumagana sa 3–10 minutong haba para sa microlearning na approach, ngunit maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalalim na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), isaalang-alang ang paghahati ng content sa mga kabanata o module upang mapahusay ang engagement at tracking ng mga learner.
Maaari ko bang malaman kung sino ang nanonood ng aking sales videos?
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng view tracking at engagement analytics para malaman mo kung aling mga prospect ang nanood ng iyong mga video, gaano katagal sila nanood, at kailan. Gamitin ang intent data na ito para unahin ang mga follow-up—ang mga prospect na nanonood ng buong video mo ay malamang na mas interesado kaysa sa mga hindi man lang ito binubuksan. Ang integrasyon sa iyong CRM ay tinitiyak na konektado ang data na ito sa iyong mga deal record.
Paano ko mapapanatiling pare-pareho ang mensahe ng buong sales team ko?
Tinitiyak ng template system ng HeyGen na bawat sales rep ay naghahatid ng aprubadong mensahe. Gumawa ng mga template para sa iba’t ibang outreach scenario, mga sagot sa objections, at mga paliwanag tungkol sa produkto. Puwedeng i-personalize ng mga rep ang mensahe para sa kanilang mga prospect habang nananatiling nakaayon sa tamang mensahe. Tinitiyak ng Brand Kit ang pare-parehong visual identity, at ang mga sentralisadong library ang nagtitiyak na lahat ay gumagamit ng pinakabagong content sa halip na luma at hindi na napapanahong slides o talk tracks.
Anong mga uri ng sales videos ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos anumang uri ng sales video: prospecting outreach, demo follow-ups, deal room content, proposal walkthroughs, executive summaries, case study presentations, competitive positioning, objection handling, new rep training, methodology explanations, at marami pang iba. Kung kailangan ng sales team mo ng video content, kayang gumawa ng HeyGen nito nang malakihan.
Ligtas ba ang sales content ko?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga sales team na humahawak ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga deal o kumpidensyal na materyales, nag-aalok ang HeyGen ng enterprise-level na mga security feature kabilang ang SSO integration at sentralisadong pamamahala ng access. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
