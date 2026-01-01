Mga Internal Communications Video na Talagang Pinapanood ng Bawat Empleyado
Mga update mula sa CEO, anunsyo ng kumpanya, at mga komunikasyon tungkol sa pagbabago—gumawa ng propesyonal na video na umaabot sa buong workforce mo sa sarili nilang wika, nang hindi na kailangang mag-ayos ng iskedyul ng mga executive o mag-book ng production crew.
- Walang kailangang credit card
- Suporta ang higit sa 175 na wika
Tingnan kung paano pinalalawak ng mga internal na team na tulad ninyo ang komunikasyon at pinapahusay ang pagkakahanay gamit ang isang makabagong text-to-AI video platform.
Ang Hamon sa Panloob na Komunikasyon
Ang workforce mo ay global, magkakahiwalay ang lokasyon, at nalulunod sa email. Nawawala ang mahahalagang mensahe. Ginaganap ang town halls nang alas‑3 ng umaga para sa kalahati ng mga empleyado mo. May 15 minuto lang ang mga executive sa pagitan ng mga meeting—hindi dalawang araw para sa video shoots. At kapag nakagawa ka na ng video, iisa lang ang wika nito para sa workforce na nagsasalita ng dose-dosenang iba’t ibang wika. Ang resulta: hindi tumatagos ang kritikal na komunikasyon, humihinto ang mga change initiative, at nakakaramdam ng pagkakahiwalay sa leadership ang mga empleyado. Hindi na sapat ang mga text memo, pero mukhang imposibleng makagawa ng video sa bilis at lawak na kailangan ng iyong organisasyon.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang video production engine ng HeyGen ang iyong internal communications team. Isulat ang iyong mensahe—o hayaang tumulong ang AI na mag-draft nito—pumili ng AI avatar o i-clone ang iyong executive, at gumawa ng propesyonal na video sa loob lang ng ilang minuto. Walang conflict sa schedule. Walang production delays. Wala sa opisina ang CEO? Maaari pa ring ihatid ng kanilang digital twin ang quarterly update. Global ang workforce? I-translate sa 175+ na wika gamit ang voice cloning at lip-sync para marinig ng bawat empleyado ang mensahe sa sarili nilang wika. Ipadala ang communications sa bilis na galaw ng iyong organisasyon.
Lahat ng Kailangan ng Internal Comms Teams para Maabot ang Bawat Empleyado
Executive Digital Twins
Hindi kayang i-record ng iyong CEO ang bawat update. I-clone ang iyong mga executive isang beses lang, tapos i-deploy ang kanilang presensya sa walang limitasyong komunikasyon. Pare-parehong boses, tunay na delivery, zero na conflict sa schedule. Nanatiling nakikita ang leadership kahit hindi sila available.
• Gumawa ng executive avatars mula sa maiikling recording
• Panatilihin ang tunay na boses at presensya
• I-update ang mga script nang hindi muling nagre-record
Pandaigdigang Lokalizasyon ng Manggagawa
Isang mensahe, sa bawat wikang sinasalita ng iyong mga empleyado. AI na pagsasalin ng video ang naglo-localize ng mga executive communication sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Tunog katutubo sa Spanish, Mandarin, German, at Hindi ang mensahe ng iyong CEO—hindi parang dubbed na content.
• Pinapanatili ng voice cloning ang pagiging totoo ng mga executive
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Mag-deploy sa buong mundo gamit ang iisang source na video
Mabilis na Paggawa at Pag-turnover
Hindi puwedeng maghintay ang mga anunsyo sa production schedule. Gumawa ng internal na mga video sa loob lang ng ilang minuto, hindi sa loob ng mga linggo na kailangan ng tradisyunal na production. Breaking news, agarang update, at mga time-sensitive na pagbabago—iparating agad ang mensahe kapag kritikal ang oras.
• Gumawa ng mga video sa loob ng ilang minuto
• Hindi na kailangan ng studio bookings
• Tumugon sa mga pangyayari nang real-time
PowerPoint tungo sa Video
Gawing kapana-panabik na video content ang mga existing na presentation. I-upload ang iyong town hall deck o all-hands slides at magdadagdag ang HeyGen ng avatar narration, transitions, at propesyonal na pagkakagawa. Ang content library mo ay nagiging video library nang hindi kailangang magsimula mula sa umpisa.
• I-import ang mga kasalukuyang presentasyon
• Awtomatikong magdagdag ng avatar na tagapagsalita
• Panatilihin ang istruktura at mensahe
Pagkakapare-pareho ng Brand at Mensahe
Siguraduhin ang aprubadong mensahe, visual identity, at terminolohiya gamit ang Brand Kit. Brand Glossary tinitiyak na tama ang pagbigkas ng mga pangalan ng kumpanya, mga termino ng produkto, at mga pangalan ng executive—sa bawat pagkakataon, sa bawat wika.
• Sentralisadong mga asset ng brand
• Mga kontrol sa pagbigkas para sa mahahalagang termino
• Pare-parehong output sa lahat ng komunikasyon
Accessible na Komunikasyon
Abutin ang bawat empleyado, kahit paano man sila kumonsumo ng content. Ang awtomatikong nabubuong captions, maraming language track, at mga mada-download na format ang tinitiyak na makarating ang mensahe mo, mapa-desktop, mobile, o offline man manood ang mga empleyado.
• Awtomatikong mga caption
• Maraming bersyon sa iba’t ibang wika
• Flexible na mga format ng distribusyon
Mula sa Mensahe hanggang sa Pandaigdigang Pag-abot sa 3 Hakbang
I-draft ang Iyong Komunikasyon
Isulat ang iyong script, i-upload ang kasalukuyang memo, o hayaang tulungan ka ng AI script generator na buuin ang iyong mensahe. Puwede kang magsimula mula sa talking points, presentation notes, o strategic briefs—hindi mo kailangang magsimula mula sa wala.
Piliin ang Iyong Tagapagsalita
Pumili ng AI avatar na kumakatawan sa iyong organisasyon, o gamitin ang digital twin ng iyong executive para sa tunay na presensya ng pamumuno. Iayon ang boses, tono, at visual na estilo sa iyong brand at uri ng komunikasyon.
Gumawa at Ipamahagi
I-click ang generate. Sa loob lang ng ilang minuto, may propesyonal kang internal na video. I-translate ito sa lahat ng wika na ginagamit ng iyong mga empleyado sa isang click. I-distribute sa iyong intranet, Slack, email, o internal na video platform.
Nilikha para sa Bawat Pangangailangan sa Panloob na Komunikasyon
Komunikasyon ng mga Executive
Panatilihing nakikita ang pamunuan nang hindi binabaha ang kanilang mga iskedyul. Mga update ng CEO, anunsyo ng board, estratehikong direksyon—executive na video na nagpapanatili ng tunay na presensya sa bawat komunikasyon.
Gamitin sa: Paghatid ng quarterly na update ng CEO sa pandaigdigang workforce sa 12 wika nang hindi nag-iiskedyul kahit isang recording session.
Mga Anunsyo ng Kumpanya
Breaking news, mga pagbabago sa organisasyon, mga update sa polisiya—makipag‑ugnayan kaagad kapag kritikal ang oras. Hindi na kailangang maghintay sa production availability o sa iskedyul ng mga executive.
Gamitin sa: Pag-anunsyo ng acquisition o malaking balita tungkol sa kumpanya ilang oras lang matapos maaprubahan, para maabot ang bawat empleyado nang sabay-sabay.
Pamamahala ng Pagbabago
Ang malalaking inisyatiba ay nangangailangan ng malinaw at pare-parehong komunikasyon sa bawat antas at lokasyon. Mas mahusay na naipapaliwanag ng video ang “bakit” kaysa sa mga memo, at tinitiyak ng lokal na pagsasalin na walang maiiwan.
Gamit: Suportahan ang digital transformation gamit ang mga video na nagpapaliwanag ng mga bagong sistema, proseso, at inaasahan sa sariling wika ng bawat empleyado.
Mga Town Hall at All-Hands
Hindi lahat ay makakadalo nang live. Gumawa ng on-demand na bersyon ng mahahalagang meeting na mapapanood ng mga empleyado kung kailan akma sa kanila—sa sarili nilang time zone, sa sarili nilang wika.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gawing on-demand na serye ng video ang inyong quarterly all-hands para mapanood ito ng bawat shift, sa lahat ng lokasyon, at sa iba’t ibang grupo ng wika.
Napatunayang paraan: Gumagawa ang Workday ng internal na content sa 10–15 wika bawat video, binabago ang proseso ng lokalisasyon mula sa ilang linggo tungo sa ilang minuto lamang.
Kultura at mga Pagpapahalaga
Palakasin ang kultura ng organisasyon gamit ang mga video na pakiramdam ay personal, hindi korporado. Mga mensahe ng pagbati, pag-highlight ng mga pinahahalagahan, at mga anunsyo ng pagkilala—mga nilalamang nagpapalakas ng koneksyon sa mga magkakahiwalay na team.
Gamitin sa: Paglikha ng buwanang culture spotlights na tampok ang iba’t ibang lider at miyembro ng team nang hindi na kailangang mag-ayos ng mga iskedyul para sa pagfi-film.
Komunikasyon sa Panahon ng Krisis
Kapag may agarang sitwasyon na nangangailangan ng mabilis at malinaw na komunikasyon, hindi ka puwedeng maghintay sa production. Gumawa ng crisis response videos sa loob lamang ng ilang minuto, isalin agad sa iba’t ibang wika, at ipamahagi sa lahat ng channels.
Gamit: Maghatid ng mahahalagang update sa kaligtasan o operasyon sa buong workforce ilang oras lang matapos mabuo ang sitwasyon.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang mga internal communications na video?
Ang mga internal communications video ay mga video na nilikha para sa mga empleyado sa loob ng kumpanya, hindi para sa panlabas na marketing. Kabilang dito ang mga update mula sa mga executive, mga anunsyo ng kumpanya, komunikasyon para sa change management, town halls, content tungkol sa kultura ng kumpanya, at crisis communications. Pinapahintulutan ng HeyGen ang mga internal comms team na gumawa ng propesyonal na video sa malakihang produksyon gamit ang AI avatars at voice synthesis—nang walang mabigat na production overhead ng tradisyunal na video.
Paano ako makakagawa ng executive communications nang hindi pinapafilma ang executive?
I-clone ang iyong executiveisang beses lang mula sa isang maikling video recording. Pagkatapos, magagamit na ng kanilang digital twin ang walang limitasyong komunikasyon—quarterly updates, mga anunsyo, mensahe sa team—nang hindi na kailangan ng karagdagang oras sa pagre-record. Kapag nagbago ang script, ia-update mo lang at ire-regenerate. Isang beses lang magre-record ang executive; ang kanilang tunay na presensya ay naipapadala at nasusukat sa bawat komunikasyon.
Maaari ko bang isalin ang mga internal na video para sa aming pandaigdigang workforce?
Oo—isa ito sa pangunahing lakas ng HeyGen para sa internal na komunikasyon. Gawin mo muna ang iyong mensahe sa isang wika, tapos gamitin ang AI video translation para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin pakinggan ang mga executive sa bawat wika) at lip-sync (para tumugma ang galaw ng bibig sa sinasabi). Gumagawa ang Workday ng content sa 10–15 wika kada video gamit ang paraang ito.
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga internal communications na video?
Karamihan sa mga internal na video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto. Iniulat ng Workday na mula sa ilang linggo ay naging ilang minuto na lang ang kailangan para sa localization. Ang eksaktong oras ay nakadepende sa haba at pagiging kumplikado ng video, pero karaniwan na ang paglipat mula sa tradisyunal na production timeline (mga araw hanggang linggo) tungo sa same-day delivery. Ang mga agarang komunikasyon ay puwedeng malikha at maipamahagi sa loob ng ilang oras.
Maaari ko bang gawing video ang mga town hall presentation namin?
Oo. I-upload ang iyong PowerPoint, Google Slides, o PDF presentations at gagawin itong video ng HeyGen na may avatar narration. Mananatili ang kasalukuyang istruktura at nilalaman habang dinaragdagan ng propesyonal na video polish. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa paggawa ng on-demand na bersyon ng mga live event na maaaring ma-access ng mga empleyado sa iba’t ibang time zone.
Paano ko mapapanatiling pare-pareho ang mensahe sa lahat ng komunikasyon?
Pinagsasama-sama ng Brand Kit ng HeyGen ang iyong visual identity—mga aprubadong kulay, font, logo, at mga pagpipilian sa avatar. Kinokontrol naman ng Brand Glossary ang tamang pagbigkas ng mga pangalan ng kumpanya, pangalan ng mga executive, mga termino ng produkto, at terminolohiya ng organisasyon. Kung gumagawa ka man ng mga update mula sa CEO o mga anunsyo para sa team, tinitiyak ng bawat video na nananatiling pare-pareho ang mga pamantayan ng iyong brand.
Sapat ba ang seguridad ng HeyGen para sa sensitibong internal na komunikasyon?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga enterprise internal comms team na humahawak ng sensitibong impormasyon ng organisasyon, nag-aalok ang HeyGen ng mga dedicated workspace na may SSO integration at sentralisadong pamamahala ng access. Hindi namin ginagamit ang iyong content para sanayin ang aming mga AI model.
Maaari ko bang ipamahagi ang mga video sa kasalukuyan naming internal channels?
Oo. Nag-e-export ang HeyGen ng standard na MP4 video files na gumagana sa anumang distribution channel—tulad ng intranet mo, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, email, internal video platforms, o digital signage. Maaari mo ring i-embed ang mga video nang direkta o ibahagi sa pamamagitan ng link. Gumagana ang format saanman sanay nang manood ng content ang iyong mga empleyado.
Paano ko haharapin ang iba’t ibang time zone at iskedyul sa trabaho?
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng view tracking at engagement analytics para malaman mo kung aling mga prospect ang nanood ng iyong mga video, gaano katagal sila nanood, at kailan. Gamitin ang intent data na ito para unahin ang mga follow-up—ang mga prospect na nanonood ng buong video mo ay malamang na mas interesado kaysa sa mga hindi man lang ito binubuksan. Ang integrasyon sa iyong CRM ay tinitiyak na konektado ang data na ito sa iyong mga deal record.
Puwede bang gamitin ng maraming tao sa comms team namin ang HeyGen?
Oo.HeyGen for Business ay may kasamang team workspaces kung saan puwedeng magtulungan ang communications managers, content creators, at regional leads. Pinapadali ng shared asset libraries ang pag-access ng lahat sa approved executive avatars, brand elements, at templates. Sa admin controls, madali mong mamamahalaan ang permissions at masisiguro ang pagkakapare-pareho ng mensahe.
Anong mga uri ng internal communications ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos anumang format ng panloob na komunikasyon: mga executive update, anunsyo ng kumpanya, mga video para sa change management, buod ng town hall, onboarding na content, mga paliwanag sa polisiya, content tungkol sa kultura at mga pagpapahalaga, mga anunsyo ng pagkilala, komunikasyon sa panahon ng krisis, at marami pang iba. Kung kaya mong isulat ang mensahe, kayang gawin ng HeyGen ang video—sa anumang wika.
Paano ito naiiba kumpara sa tradisyunal na internal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na internal na paggawa ng video ay nangangailangan ng pag-iskedyul ng mga executive, pag-book ng studio, pagfi-film, at pag-e-edit—karaniwan ay aabutin ng hindi bababa sa 2–4 na linggo para lang sa isang piraso ng content. I-multiply pa iyon sa bawat wika na kailangan mong maabot. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto, na may agarang pagsasalin sa anumang wika. Iniulat ng mga internal comms team ang matinding pagtaas sa dami ng video na nalilikha nang hindi nagdaragdag ng production resources o headcount.
