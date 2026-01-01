Conviértete en la cara de confianza de tu mercado, sin necesidad de cámara
Los bienes raíces se basan en la confianza, y la confianza se gana estando presente. Convierte tu cara, tu voz y tu experiencia local en videos que tu mercado vea cada semana. Todo sin cámara, equipo de producción ni habilidades de edición.
Agentes
Videos creados
Idiomas y dialectos
Todos los formatos de video que tu mercado necesita, protagonizados por ti
Destaca tus propiedades, comparte actualizaciones del mercado, guías de colonias y presentaciones de agentes, todo integrado y listo para usar. Elige el formato que más te funcione y HeyGen lo convierte en un video terminado con tu propia voz, listo para publicar.
Gana autoridad en tu mercado con actualizaciones de video constantes que te posicionan como el experto local de confianza.Crea tu propio video
Eleva tus propiedades de lujo con visuales cinematográficos de calidad de cine que generan impacto emocional y respaldan precios premium.Crea tu propio video
Genera confianza al instante con tus compradores al poner tu cara y tu voz en cada anuncio.Crea tu propio video
"Estar físicamente sentado frente a una cámara no me deja ni un centavo. Escribir los guiones, presentarlos y sacarlos al público, ahí es donde entra el dinero."
Scott Henninger
Corredor afiliado
Tres pasos para un
video que eres tú
Paso 1 - Grábate
Pasa 15 segundos frente a una cámara. HeyGen captura tu cara, tu voz y tu manera de expresarte. Cualquier celular, cualquier fondo.
Paso 2 - Elige tu formato
Elige el video que necesitas: actualización del mercado, recorrido guiado de la propiedad o video destacado del anuncio. Nosotros escribimos el guion por ti, o pega el tuyo.
Paso 3 - Publícalo
Revisa el video terminado, haz los ajustes que necesites y compártelo con tu mercado. Formato listo para Instagram, Facebook o YouTube.
Videos consistentes sin los costos de producción
En un mundo donde el video es primero, el 75% de los dueños de casa prefiere anunciar su propiedad con un agente que usa video. Pero el problema no es que el video sea técnicamente difícil. Es que aparecer de forma constante te cuesta tiempo, presupuesto, energía y comodidad frente a la cámara, todas las semanas.
La barrera de producción
Sin tiempo, sin equipo, sin equipo técnico y sin habilidades de edición. Un solo video de anuncio de propiedad puede comerse la mitad de tu día.
La barrera de la confianza
No querer salir en cámara todos los días ni agotarte haciéndolo. Eres un agente, no un actor.
La barrera de distribución
Cada plataforma necesita su propia versión. Instagram, YouTube, TikTok y correo electrónico. Un solo video no es suficiente.
La barrera de confianza
La basura generada con IA erosiona tu credibilidad. Para generar confianza, un video que se ve falso es peor que no tener video.
Destaca como la experta local que eres
Haz crecer tu negocio mostrándote tal como eres. HeyGen para bienes raíces está diseñado para la forma en que las y los agentes realmente trabajan, para que ser visible deje de competir con hacer tu trabajo.
Aparece de forma constante
Los bienes raíces se tratan de relaciones. Los mejores agentes ganan porque la gente ya los conoce antes de necesitarlos. Convierte tu cara, tu voz y tu experiencia local en videos constantes, para que estar presente deje de competir con hacer tu trabajo.
Diseñado para bienes raíces
Empieza con los videos que tus agentes ya hacen: destacados de propiedades, actualizaciones del mercado, guías de colonias y presentaciones de agentes. Sin pantalla en blanco, sin plantillas genéricas forzadas a tu trabajo, solo los formatos que el sector inmobiliario ya usa todos los días.
HeyGen servicio White Glove
Con HeyGen White Glove, tus videos se hacen por ti de principio a fin. Solo mándanos un mensaje y trabajamos contigo para planear, pulir y crear tus videos. Publica cada semana y conviértete en la cara que las personas compradoras de tu mercado reconocen y en la que confían. Disponible solo para usuarios en EE. UU.
Eres tú, no basura de IA
Tu video debe verse y sonar como tú, porque tu reputación está en juego. Tu cara es tu marca, y el realismo es lo que hace que esa marca sea segura de escalar. Calificado como los avatares más realistas #1 por G2, para que el agente que tu mercado ve seas tú.
Tu presencia, a gran escala
Tu reputación está en juego en cada publicación. Contenido genérico de IA que no se ve ni suena como tú es peor que no publicar nada. HeyGen for Real Estate está creado con un solo estándar: ¿se siente como tú?
Los videos que tu mercado está esperando ver
Empieza con los formatos que tus agentes ya crean. Sin pantalla en blanco, sin adivinar qué publicar.
Mantente presente en la mente de tus clientes, sin esfuerzo
Mantén a tu círculo informado y presente con un video recurrente liderado por tu avatar que convierte las estadísticas del mercado local en contenido que puedes enviar cada semana o cada mes sin tener que ponerte frente a la cámara.
Sé el agente que tu mercado recuerda
Destaca como la experta local que ya eres, sin cámara, sin equipo y sin la friega de cada semana.