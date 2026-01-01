

Probablemente ya lo has visto en Instagram. Un monje calvo con una voz tranquila comparte consejos de vida en tu feed. Millones de vistas. Miles de comentarios de personas que se sienten realmente conmovidas.

Yang Mun no es una persona real. Es un personaje de IA creado completamente con HeyGen por el creador Shalev Hani. Y cuentas como la suya están explotando en Instagram, TikTok y YouTube en este momento.

Shalev hizo crecer la cuenta de Yang Mun a más de 2.5 millones de seguidores en Instagram con una fórmula sencilla: una idea clara, unos 20 minutos de producción y HeyGen. Sin cámara. Sin estudio. Sin talento tradicional ni equipo de producción.

Quién ve esto

Yang Mun le habla a adultos de entre 25 y 50 años que hacen scroll en Instagram buscando algo que la mayoría de los feeds no puede ofrecer. Shalev Hani, el creador detrás de Yang Mun, describe a su audiencia como “adultos que buscan calma, claridad emocional y un anclaje espiritual.” No quieren ruido. Quieren un momento de quietud. Y no están solos. Estamos viviendo un cambio en el mundo del bienestar, donde bajar el ritmo y priorizar la salud mental han pasado de ser intereses de nicho a convertirse en prioridades principales.

El video sostiene toda la estrategia. “El video es el medio principal para transmitir presencia, tono y confianza,” explica Shalev. “Una publicación de texto puede compartir sabiduría. Un video te hace sentirla.” Por eso construye todo alrededor del video y de nada más.

El problema

Antes de HeyGen, cada video requería un esfuerzo manual considerable para escribir el guion, grabar, editar y publicar. Shalev describe su proceso anterior como “más lento y con mayor consumo de recursos, lo que limitaba la consistencia”. Podía sacar algunos videos por semana, lo cual suena razonable hasta que entiendes cómo funciona realmente Instagram. El algoritmo premia la constancia diaria. Publicar solo unas cuantas veces a la semana significa menos alcance, un crecimiento más lento y un techo que Shalev podía sentir, pero que no lograba romper.

El reto más profundo era la sostenibilidad. “Mantener publicaciones constantes sin agotarte” era el dolor de cabeza específico. La cualidad meditativa del contenido exigía mucha precisión en el tono y el ritmo. Mantener ese nivel mientras se publicaba con la frecuencia necesaria para crecer era un desgaste que no podía durar.

“Usa la tecnología para servir al mensaje, no para distraer de él.” — Shalev Hani, creador de Yang Mun

Por qué HeyGen

Shalev empezó a buscar una solución de video con IA cuando se dio cuenta de que necesitaba “escalar el contenido sin perder autenticidad.” No estaba buscando un atajo. Necesitaba una herramienta que pudiera manejar la carga de producción sin introducir el uncanny valley en el producto final.

Evaluó varias plataformas y eligió HeyGen por una razón. En sus palabras, “Se sentía la más humana y nada intrusiva, manteniendo el enfoque en el mensaje.” Otras herramientas introducían elementos visuales o de tono que llamaban la atención sobre la tecnología. HeyGen hizo lo contrario: desapareció dentro del contenido.

La incorporación fue rápida. Shalev y su equipo se familiarizaron con el conjunto de herramientas “en menos de unos cuantos días.” Sin una curva de aprendizaje pronunciada. Sin necesidad de mucha experimentación. Pasaron del primer uso a obtener resultados con calidad de producción casi de inmediato.

Cómo funciona

Para la cuenta de Yang Mun, las ideas vienen de dos lugares: las dificultades recurrentes de la audiencia y los temas espirituales atemporales. Shalev dice que no persigue las tendencias. Encuentra el punto donde lo que la gente necesita ahorita se cruza con lo que ha sido verdad durante siglos. Esa combinación le da a cada video tanto inmediatez como profundidad.

Escribe guiones cortos y sencillos. Esa es la lección más importante que Shalev aprendió desde el principio. Cuando le preguntaron qué le hubiera gustado saber desde el inicio, su respuesta fue directa: “Los guiones simples funcionan mejor.” La tentación con las herramientas de video con IA es escribir contenido más largo y complejo porque la tecnología puede manejarlo. Pero la audiencia no quiere complejidad. Quiere una sola idea, explicada con claridad. Cuando no tiene un guion listo, usa el generador de guiones de HeyGen para crear uno.

Las otras funciones en las que más confía son “entrega con avatar y voz.” Sin gráficos elaborados. Sin ediciones con muchas capas. El formato se mantiene minimalista y enfocado en el mensaje porque, como dice Shalev, “los videos minimalistas y centrados en el mensaje son los que conectan con la gente.” Como es tan fácil crear videos en HeyGen, produce contenido por lotes: escribe el guion y crea varios videos en una sola sesión, y luego los programa a lo largo de la semana.

