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Cómo The Weather Network ofrece pronósticos hiperlocales con avatares de IA

INDUSTRIA:Empresas
DEPARTAMENTO:Localización
UBICACIÓN:🌍 Oakville, Ontario
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The Weather Network ofrece información del clima las 24 horas del día, los 365 días del año, a más de 40 millones de usuarios al mes en los distintos mercados. Como el clima depende de la ubicación, The Weather Network necesitaba una forma de ofrecer pronósticos del tiempo más localizados para cada comunidad.

Para lograrlo, The Weather Network creó su primer avatar asistido por IA usando HeyGen. No reemplaza a los presentadores del clima al aire, pero les permite usar avatares en mensajes patrocinados. Con el consentimiento explícito de sus meteorólogos, la empresa puede aprovechar la IA para ofrecer pronósticos hiperlocales a mayor escala y brindar a las comunidades y economías locales la oportunidad de prepararse y responder ante eventos relacionados con el clima.

“Las empresas en los sectores de medios meteorológicos y servicios de información están en una posición ideal para aprovechar el poder extraordinario de la IA para comunicar mejor información que salva vidas, contar historias entretenidas y ayudar a las personas a tomar decisiones cotidianas”, dice Nana Banerjee, presidente y director general de Pelmorex Corporation.

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