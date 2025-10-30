Fundada en 1843, The Economist es una de las publicaciones de noticias más respetadas del mundo y es reconocida por su análisis profundo, rigor editorial y visión global. Esta revista con sede en Londres cubre política internacional, negocios, ciencia y cultura, combinando narrativas en formatos impresos, digitales, podcasts y videos.

A medida que el consumo de medios se vuelve cada vez más multimodal y global, The Economist buscó formas de ampliar su alcance a más idiomas y plataformas sin sacrificar la calidad editorial ni aumentar los costos de producción. Al frente de este esfuerzo está Ludwig Siegele, editor senior de iniciativas de IA.

“Mi trabajo es descubrir cómo usar la IA generativa en la redacción”, dijo Ludwig. “Y eso no siempre es fácil.”

Pero cuando se trató de la localización de video, la respuesta se volvió clara de inmediato: HeyGen.

Desbloquea tu alcance global con traducción de video impulsada por IA

The Economist produce constantemente una gran cantidad de videos cortos con alto valor editorial para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Sin embargo, tradicionalmente solo se publicaban en inglés debido a los altos costos y la complejidad de traducir y volver a producir el contenido de video en varios idiomas.

“Antes de traducir un video, costaba demasiado dinero incluso empezar a sacar uno o dos”, dijo Ludwig. “Los mismos experimentos eran demasiado caros.”

Eso cambió cuando Ludwig conoció HeyGen. “La primera vez que escuché sobre HeyGen fue por el hijo de un colega en nuestra oficina de Berlín”, dijo Ludwig. “Él lo usó para traducir videos de capacitación para su equipo en Europa del Este. Lo vi y pensé: ‘esto está increíble’.”

El equipo empezó a probar el flujo de traducción de HeyGen con sus videos cortos para redes sociales, traduciendo los originales en inglés a alemán, francés, español y mandarín. “La forma en que usamos HeyGen es sencilla”, dijo Ludwig. “Subimos el video, nos da una traducción preliminar y usamos la función de corrección para dejarla perfecta.”

Esa capacidad de corrección fue un parteaguas. Otras plataformas ofrecían traducción automática, pero no permitían control editorial. “Estás a merced del algoritmo”, dijo Ludwig. “Y eso no siempre cumple con nuestros estándares periodísticos”. La capacidad de HeyGen para editar las traducciones en línea y que fueran revisadas por hablantes nativos aseguró que The Economist pudiera conservar su tono, precisión y voz.

Los resultados fueron inmediatos. Algunos videos traducidos superaron a sus versiones originales en inglés, logrando cientos de miles de vistas. “Ese fue un gran momento para nosotros”, dijo Ludwig.

Escalar experimentos y transformar la cultura interna

El éxito de HeyGen también marcó un cambio cultural dentro de la redacción. “Mi objetivo es lograr que mis colegas realmente usen la tecnología”, dijo Ludwig. “Todos tienen acceso, pero es difícil cambiar los flujos de trabajo. Herramientas como HeyGen hacen que eso sea más fácil porque los resultados hablan por sí mismos.”

Una de las primeras demostraciones resultó clave. “La primera vez que vi a uno de nuestros editores hablando francés con fluidez, se me cayó la quijada”, recordó Ludwig. “Los movimientos de la boca coincidían, el tono de voz era idéntico. Se veía real.”

El realismo de la traducción de HeyGen ayudó a los periodistas de The Economist a ver la IA no como una novedad, sino como una herramienta práctica para la redacción. Esa credibilidad abrió la puerta a nuevas formas de experimentación.

Desde entonces, el equipo ha empezado a probar explicadores basados en avatares, usando imágenes de pensadores históricos que cobran vida gracias a movimiento y narración generados con IA. El proyecto forma parte de una nueva serie sobre el liberalismo que replantea cómo se pueden enseñar visualmente los conceptos históricos.

“El futuro del periodismo es líquido”, dijo Ludwig. “Escribes un artículo y luego lo conviertes en un video, después en audio. La persona que consume el contenido elige cómo quiere vivir la experiencia”. HeyGen ayudó a hacer tangible esa visión sin tener que rehacer por completo el flujo de trabajo de producción de The Economist.

Transformando el periodismo con video multilingüe generado con IA

Desde que implementó HeyGen, The Economist ha desbloqueado nuevas capacidades multilingües, ampliado el alcance de su audiencia y validado su inversión en periodismo impulsado por IA.

Alcance de video incrementado : Algunos videos traducidos recibieron cientos de miles de vistas, igualando o incluso superando el rendimiento de los originales en inglés.

: Algunos videos traducidos recibieron cientos de miles de vistas, igualando o incluso superando el rendimiento de los originales en inglés. Localización desbloqueada : Por primera vez, The Economist pudo experimentar con video multilingüe a gran escala. “Solo fue posible porque el costo bajó lo suficiente como para que la experimentación fuera viable”, dijo Ludwig.

: Por primera vez, The Economist pudo experimentar con video multilingüe a gran escala. “Solo fue posible porque el costo bajó lo suficiente como para que la experimentación fuera viable”, dijo Ludwig. Calidad editorial preservada: La función de corrección de HeyGen permitió que hablantes nativos perfeccionaran las traducciones, garantizando la precisión y manteniendo los altos estándares editoriales de The Economist.

Más allá de las métricas, el impacto humano ha sido igual de significativo. “Usar HeyGen para producir videos profesionales es emocionante”, dijo Ludwig. “Al final, puedes decir: ‘Yo hice esto’. Te da el poder de hacer cosas que de otra manera no podrías hacer.”

Hoy, The Economist sigue fortaleciendo sus capacidades de IA en video, traducción y producción editorial. Para quienes estén considerando herramientas similares, su consejo es sencillo.

“Si te da curiosidad HeyGen, solo pruébalo”, dijo Ludwig. “Sube un video, prueba las traducciones, juega con la corrección de texto y vas a ver lo poderosa y accesible que es realmente esta tecnología.”