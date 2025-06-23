TechMix es un líder global en nutrición para la salud animal, que ofrece productos diseñados para apoyar a los animales en periodos de estrés, como el nacimiento, el destete, el transporte y situaciones de estrés por clima. Su gama de productos abarca ganado lechero, de carne, porcinos y animales de compañía como perros y caballos. Al crear contenido educativo que ayuda a los productores y socios de distribución a entender los beneficios y aplicaciones de sus productos, TechMix busca mejorar la salud y la sustentabilidad del ganado en todo el mundo.

Para cerrar la brecha de idioma y aprendizaje entre TechMix y sus socios de distribución internacionales, TechMix recurrió a HeyGen para ofrecer contenido de video localizado y atractivo que apoye la educación continua sobre sus productos.

Creando un sistema cohesivo y multilingüe

Antes, TechMix enfrentaba desafíos para capacitar a sus socios internacionales, especialmente por las barreras de idioma y la falta de herramientas educativas dinámicas. Su enfoque tradicional se basaba en documentos de texto y en el boca a boca, lo que muchas veces no ofrecía una guía visual clara sobre cómo usar el producto. TechMix necesitaba una forma de asegurarse de que los socios en distintos países pudieran acceder a materiales de capacitación localizados y de alta calidad.

“Lo que queríamos era algo que pudiera involucrar a nuestros socios internacionales de distribución, eliminar las barreras de idioma y darles acceso al conocimiento del producto en un formato entretenido y profesional”, dijo John Sucansky, coordinador de marketing en TechMix.

Usando HeyGen, TechMix comenzó a transformar sus videos de producto y educativos existentes en contenido dinámico y localizado, utilizando avatares y traducciones. Estos videos, entregados en el idioma nativo de sus socios, garantizan claridad y mejoran la comprensión.

TechMix también reconoció el poder de hacer que el contenido educativo fuera más atractivo. En su sector, ofrecer capacitaciones llenas de texto no es suficiente. Necesitaban asegurarse de que los socios de distribución entendieran los productos y se sintieran emocionados y con las herramientas necesarias para capacitar a sus equipos.

“Sabíamos que simplemente ofrecer contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios interesados”, dijo John. “Al usar los avatares de HeyGen, pudimos crear contenido informativo, divertido e interactivo. Hace que el aprendizaje sea una experiencia mucho más dinámica.”

Avatares personalizables y flujo de trabajo para creación de videos