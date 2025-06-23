TechMix es un líder global en nutrición para la salud animal, que ofrece productos diseñados para apoyar a los animales en periodos de estrés, como el nacimiento, el destete, el transporte y situaciones de estrés por clima. Su gama de productos abarca ganado lechero, de carne, porcinos y animales de compañía como perros y caballos. Al crear contenido educativo que ayuda a los productores y socios de distribución a entender los beneficios y aplicaciones de sus productos, TechMix busca mejorar la salud y la sustentabilidad del ganado en todo el mundo.
Para cerrar la brecha de idioma y aprendizaje entre TechMix y sus socios de distribución internacionales, TechMix recurrió a HeyGen para ofrecer contenido de video localizado y atractivo que apoye la educación continua sobre sus productos.
Creando un sistema cohesivo y multilingüe
Antes, TechMix enfrentaba desafíos para capacitar a sus socios internacionales, especialmente por las barreras de idioma y la falta de herramientas educativas dinámicas. Su enfoque tradicional se basaba en documentos de texto y en el boca a boca, lo que muchas veces no ofrecía una guía visual clara sobre cómo usar el producto. TechMix necesitaba una forma de asegurarse de que los socios en distintos países pudieran acceder a materiales de capacitación localizados y de alta calidad.
“Lo que queríamos era algo que pudiera involucrar a nuestros socios internacionales de distribución, eliminar las barreras de idioma y darles acceso al conocimiento del producto en un formato entretenido y profesional”, dijo John Sucansky, coordinador de marketing en TechMix.
Usando HeyGen, TechMix comenzó a transformar sus videos de producto y educativos existentes en contenido dinámico y localizado, utilizando avatares y traducciones. Estos videos, entregados en el idioma nativo de sus socios, garantizan claridad y mejoran la comprensión.
TechMix también reconoció el poder de hacer que el contenido educativo fuera más atractivo. En su sector, ofrecer capacitaciones llenas de texto no es suficiente. Necesitaban asegurarse de que los socios de distribución entendieran los productos y se sintieran emocionados y con las herramientas necesarias para capacitar a sus equipos.
“Sabíamos que simplemente ofrecer contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios interesados”, dijo John. “Al usar los avatares de HeyGen, pudimos crear contenido informativo, divertido e interactivo. Hace que el aprendizaje sea una experiencia mucho más dinámica.”
Avatares personalizables y flujo de trabajo para creación de videos
Con socios de distribución en varios países, TechMix necesitaba una solución que les permitiera escalar la producción de su contenido educativo. Usando la herramienta de avatares de HeyGen, el equipo graba a su personal técnico en un estudio, capturando presentaciones sobre aplicaciones específicas de los productos, como el tratamiento de problemas de estrés en becerros. Estos segmentos de video luego se convierten en avatares y se traducen a varios idiomas usando las capacidades de traducción de HeyGen.
“Al usar avatares, hemos eliminado la necesidad de grabaciones en vivo, lo que no solo ahorra tiempo, sino que también quita la presión a nuestro equipo que no se siente cómodo frente a la cámara”, explica John. “Ahora, ellos solo nos dan el guion y nosotros nos encargamos del resto en segundo plano.”
Una vez traducido, el equipo de TechMix trabaja con socios internacionales para afinar el contenido según cada localidad específica, asegurándose de que la traducción se sienta natural para la audiencia objetivo. Gracias a la plataforma de HeyGen, TechMix está entregando videos educativos personalizados a sus socios, ahorrando tiempo y recursos significativos mientras mantiene altos estándares de calidad.
“HeyGen nos ha permitido crear un repositorio de videos educativos al que nuestros socios pueden acceder fácilmente en cualquier momento. Esto les da la confianza y el conocimiento que necesitan para vender nuestros productos en su idioma nativo”, dijo John.
Revolucionando la comunicación internacional de socios de TechMix
El uso de HeyGen por parte de TechMix mejoró los flujos de trabajo internos y ayudó a fortalecer las relaciones con sus socios de distribución internacionales al hacer que el contenido educativo fuera más accesible, fácil de entender y atractivo. Como resultado, los distribuidores se sienten más seguros de su capacidad para promocionar y aplicar los productos de TechMix, lo que se traduce en un aumento de las ventas y alianzas más sólidas.
Con planes para expandir el uso de HeyGen en el mercado de Estados Unidos y mejorar la experiencia educativa de los empleados en granjas de ganado y de cerdos, TechMix está preparando el camino para un futuro en el que sus equipos internacionales y nacionales estén impulsados por herramientas de IA de última generación.
Características clave:
- Aprendizaje interactivo: los avatares de HeyGen permiten capacitaciones dinámicas y atractivas para distribuidores globales, asegurando que no sean solo receptores pasivos de información, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje.
- Localización escalable: gracias a las capacidades multilingües de HeyGen, TechMix puede escalar sin esfuerzo su contenido de capacitación para atender a una amplia variedad de mercados globales.
- Personalización: TechMix aprovecha al máximo los avatares personalizables de HeyGen y sus flujos de trabajo de video, lo que les permite crear contenido educativo que se adapta a las necesidades específicas de cada audiencia objetivo.
Con HeyGen, TechMix está en posición de revolucionar la forma en que se comercializan y aplican los productos de salud animal en todo el mundo. Al aprovechar herramientas de comunicación impulsadas por IA, TechMix no solo mejora la experiencia educativa de sus socios de distribución, sino que también construye canales de comunicación más sólidos y eficientes que impulsan el éxito en todos los mercados.