Durante casi dos décadas, Scott Henninger ha ayudado a compradores a mudarse al noreste de Tennessee y al suroeste de Virginia. Hoy, su canal de YouTube se ha convertido en el motor de ese negocio, ya que entre el 85 y el 90 por ciento de sus clientes lo descubren gracias a videos educativos sobre cómo mudarse a la región.

Scott crea contenido de formato largo sobre temas como los pros y contras de vivir en Tennessee, comparaciones entre estados y guías detalladas de las comunidades locales. Estos videos atraen a compradores de todo el país y les ayudan a tomar una de las decisiones financieras más importantes de su vida con confianza.

"La confianza lo es todo", dijo Scott. "Por lo general es la decisión financiera más importante de sus vidas."

A medida que el video se volvió cada vez más importante para su negocio, producirlo se hizo cada vez más difícil. Preparar cámaras, luces, teleprompters y equipo de grabación antes de cada toma convertía la creación de contenido en un proceso de varias horas que a menudo retrasaba la producción.

Pero con HeyGen, en lugar de montar un estudio cada vez que quería grabar, podía simplemente registrar su audio, generar una versión realista de sí mismo con IA y enfocar su tiempo en crear contenido que ayude a los compradores a tomar decisiones informadas.

Dedica menos tiempo a grabar y más tiempo a vender

Antes de HeyGen, cada video obligaba a Scott a convertir su sala en un estudio temporal.

"Tenía un par de cámaras a cada lado. Tenía mi DSLR con un teleprompter", dijo. "Trataba de grabar de tres a cuatro videos mientras tenía todo instalado."

Aunque el flujo de trabajo producía contenido de alta calidad, tenía un costo. "Es solo la molestia de montar el estudio", dijo Scott.

Grabar a menudo significaba hacer varias tomas, cuidar mucho la iluminación y asegurarse de que la casa se mantuviera en silencio durante toda la filmación. Como había que armar y desmontar todo cada vez, Scott a veces pasaba meses sin publicar nuevos videos.

Esa falta de constancia afectó directamente su negocio. "Cada vez que vuelvo a publicar videos, el negocio despega", dijo.

Scott sabía que tenía que haber una forma más rápida de crear contenido sin sacrificar la confianza que su audiencia esperaba.

Creación de videos con IA realistas que generen confianza en tus compradores

Después de investigar herramientas de video con IA, Scott eligió HeyGen porque producía los resultados más realistas. “No podía encontrar un buen generador para mis videos”, dijo. “Tiene que verse como yo.”