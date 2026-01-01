Durante casi dos décadas, Scott Henninger ha ayudado a compradores a mudarse al noreste de Tennessee y al suroeste de Virginia. Hoy, su canal de YouTube se ha convertido en el motor de ese negocio, ya que entre el 85 y el 90 por ciento de sus clientes lo descubren gracias a videos educativos sobre cómo mudarse a la región.
Scott crea contenido de formato largo sobre temas como los pros y contras de vivir en Tennessee, comparaciones entre estados y guías detalladas de las comunidades locales. Estos videos atraen a compradores de todo el país y les ayudan a tomar una de las decisiones financieras más importantes de su vida con confianza.
"La confianza lo es todo", dijo Scott. "Por lo general es la decisión financiera más importante de sus vidas."
A medida que el video se volvió cada vez más importante para su negocio, producirlo se hizo cada vez más difícil. Preparar cámaras, luces, teleprompters y equipo de grabación antes de cada toma convertía la creación de contenido en un proceso de varias horas que a menudo retrasaba la producción.
Pero con HeyGen, en lugar de montar un estudio cada vez que quería grabar, podía simplemente registrar su audio, generar una versión realista de sí mismo con IA y enfocar su tiempo en crear contenido que ayude a los compradores a tomar decisiones informadas.
Dedica menos tiempo a grabar y más tiempo a vender
Antes de HeyGen, cada video obligaba a Scott a convertir su sala en un estudio temporal.
"Tenía un par de cámaras a cada lado. Tenía mi DSLR con un teleprompter", dijo. "Trataba de grabar de tres a cuatro videos mientras tenía todo instalado."
Aunque el flujo de trabajo producía contenido de alta calidad, tenía un costo. "Es solo la molestia de montar el estudio", dijo Scott.
Grabar a menudo significaba hacer varias tomas, cuidar mucho la iluminación y asegurarse de que la casa se mantuviera en silencio durante toda la filmación. Como había que armar y desmontar todo cada vez, Scott a veces pasaba meses sin publicar nuevos videos.
Esa falta de constancia afectó directamente su negocio. "Cada vez que vuelvo a publicar videos, el negocio despega", dijo.
Scott sabía que tenía que haber una forma más rápida de crear contenido sin sacrificar la confianza que su audiencia esperaba.
Creación de videos con IA realistas que generen confianza en tus compradores
Después de investigar herramientas de video con IA, Scott eligió HeyGen porque producía los resultados más realistas. “No podía encontrar un buen generador para mis videos”, dijo. “Tiene que verse como yo.”
Su flujo de producción ahora es muchísimo más sencillo. Scott usa Claude para investigar temas, generar ideas y redactar guiones antes de grabar su propia narración. Luego sube el audio a HeyGen para generar su video con avatar y termina el proyecto en Final Cut Pro con gráficos, tomas de apoyo (B-roll) y títulos.
"Desde el momento en que grabo uno, puedo tenerlo listo en una hora y media o dos horas si quiero", dijo Scott.
Para él, la mayor mejora no es editar más rápido. Es eliminar la necesidad de montar cámaras, iluminación y un estudio en casa cada vez que quiere grabar.
“Me ahorra fácilmente dos o tres horas y me da mucha más flexibilidad”, dijo.
El realismo era igual de importante. Como la mayoría de los clientes ve varios videos antes de ponerse en contacto, mantener la autenticidad era esencial.
"Normalmente ven al menos cinco de los videos", dijo Scott. "Las personas que se ponen en contacto conmigo sienten que me conocen y sienten que les caigo bien."
Aunque al principio le preocupaba que los espectadores notaran la IA, esas preocupaciones desaparecieron rápidamente.
Desde que empezó a usar HeyGen, sus videos han acumulado cerca de 20,000 vistas, y solo una persona ha sugerido que podrían estar generados con IA.
"He recibido un comentario de alguien que sugirió que había IA involucrada, pero no creo que nadie se dé cuenta", dijo Scott. Incluso su propia mamá sigue creyendo que grabó los videos de forma tradicional. "Mi mamá todavía no sabe que están generados con IA."
Convertir contenido constante en crecimiento inmobiliario
Como la producción ya no es un obstáculo, Scott ahora busca publicar un nuevo video de YouTube cada semana, lo que le ayuda a mantener la constancia que impulsa su negocio.
Hoy en día cierra de 25 a 30 transacciones al año, y casi todos esos clientes lo descubren en YouTube antes de agendar una llamada.
HeyGen le ha dado a Scott la flexibilidad de seguir creando sin importar lo que pase en su día. Después de una cirugía menor, todavía pudo producir videos porque, como él mismo dijo, "no me impidió usar el micrófono".
Para Scott, el mayor beneficio no es reemplazar la creación de videos, sino eliminar el trabajo de producción que no genera negocio.
"Estar sentado físicamente frente a una cámara no me deja ni un centavo", dijo. "Escribir los guiones, presentarlos y sacarlos, ahí es donde entra el dinero."
En lugar de pasar horas configurando cámaras e iluminación, Scott ahora usa ese tiempo para dar seguimiento a prospectos, mejorar su negocio o simplemente pasar más tiempo con su familia.
"Me ayuda a recuperar parte de mi tiempo sin perder efectividad", dijo Scott. "Me permite hacer más de las actividades que necesito para generar negocio sin que me tome tanto tiempo como antes."