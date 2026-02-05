La School of AI es una plataforma educativa fundada por Vivian Aranha, una especialista en tecnología con más de 20 años de experiencia en tecnologías web, móviles y emergentes. Lanzada a principios de este año, School of AI se creó para ayudar a los estudiantes a navegar un mercado laboral complicado, adquiriendo habilidades prácticas en inteligencia artificial, incluyendo IA generativa, sistemas basados en agentes y herramientas que evolucionan rápidamente.

Lo que empezó como pequeñas sesiones en vivo con formato de prácticas profesionales pronto reveló una oportunidad mucho más grande: llegar a más estudiantes de forma más eficiente mediante educación basada en video. Pero crear contenido de video de alta calidad al mismo ritmo al que evoluciona la IA resultó ser un gran reto, hasta que Vivian descubrió HeyGen.

Escalar la educación sin aumentar la carga de trabajo

Desde el principio, el video fue fundamental en la forma en que Vivian enseña. “Yo no soy alguien que aprende con libros”, explicó. “Necesito ver las cosas en acción, como laboratorios prácticos y videos que expliquen cómo funcionan las cosas.”

Al principio, la School of AI dependía de sesiones en línea en vivo. Pronto, los estudiantes le pidieron a Vivian que grabara las clases para poder aprender a su propio ritmo. Aunque esto tenía sentido desde el punto de vista pedagógico, implicó una gran carga de producción.

Antes de HeyGen, crear cursos era lento, agotador y rígido. Vivian contó que creó un curso insignia de IA en 2024 que sumaba alrededor de 60 horas de contenido.

“Grabé todo el curso yo sola”, dijo Vivian. “Me tomó tres meses, trabajando casi 40 horas a la semana.”

Peor aún, las herramientas de IA cambian muy rápido. Vivian descubría a menudo que el contenido grabado un día quedaba desactualizado al siguiente por nuevos lanzamientos de modelos o actualizaciones de funciones.

“Hubo veces en las que preparaba todo en la noche, empezaba a grabar al día siguiente y me daba cuenta de que algo ya había cambiado”, dijo Vivian. “Tenía que volver a hacerlo todo.”

A ese ritmo, Vivian solo podía producir alrededor de cuatro cursos al año, y ni siquiera se daba cuenta de lo limitante que era hasta que vio una alternativa.

Descubrir HeyGen y replantear lo que era posible

Vivian conoció HeyGen por primera vez mientras buscaba traductores para expandir sus cursos a nivel internacional. Quería traducir un curso de IA y computación cuántica al español y contrató a un traductor humano para que lo ayudara.

Después de dos semanas, la traducción todavía no estaba lista. Más o menos al mismo tiempo, Vivian probó la versión de prueba de HeyGen. Subió su curso y, en menos de 15 minutos, la traducción estaba terminada.

“En un par de horas, ya había traducido y subido el curso y lo había puesto a disposición de mi audiencia en español”, dijo Vivian.

Ese momento lo cambió todo. Vivian siguió traduciendo entre 20 y 30 cursos usando HeyGen y empezó a explorar otras funciones. Muy pronto, HeyGen se volvió fundamental no solo para la traducción, sino para la creación de contenido en sí.

Usando guiones y grabaciones de pantalla, Vivian podía enfocarse en enseñar mientras HeyGen se encargaba de la entrega. Volvió a crear el mismo curso de IA de 60 horas en 2025 usando HeyGen, y la diferencia fue enorme.

“Me tomó dos semanas en lugar de tres meses”, dijo Vivian. “No 40 horas a la semana durante meses. Solo como dos semanas en total.”

Lo que antes eran cuatro cursos al año se convirtió en cuatro cursos al mes. “Eso significa que de repente tuve 11 meses extra para hacer otras cosas”, dijo Vivian.

Incluso creó un curso completo de dos horas mientras volaba a Turquía, trabajando en silencio en el avión con el Wi-Fi a bordo.

El punto de inflexión de Vivian llegó cuando creó a su gemelo digital.

“El momento mágico para mí fue cuando le di un guion y vi cómo salían las expresiones”, dijo. “Cuando está emocionado, en verdad se ve emocionado, igual que yo.”

En lugar de sentirse artificial, el avatar se sentía personal y expresivo. “No parece solo otro avatar”, dijo Vivian. “Parece mi gemelo digital.”

Ese realismo emocional ayudó a Vivian a confiar en HeyGen como la forma principal de crear y entregar su enseñanza a gran escala.

Convertir el tiempo ahorrado en crecimiento del negocio

Según los cálculos de Vivian, HeyGen le ahorra entre el 80 y el 90% del tiempo que antes necesitaba para producir contenido en video. En lugar de cuatro cursos al año, ahora puede crear cuatro cursos al mes, lo que representa un aumento de producción de 10 veces.

Ese aumento en la producción impacta directamente los ingresos. “No solo se trata de ahorrar tiempo”, dijo Vivian. “Está multiplicando mis ingresos.”

HeyGen también hizo posible un alcance global masivo. School of AI ahora atiende a estudiantes en más de 70 países, con alumnos que hablan más de 60 idiomas diferentes.

El crecimiento de suscriptores también se ha acelerado. Antes, Vivian veía un crecimiento mensual constante, pero en los últimos ocho meses ha conseguido millones de vistas y suscriptores, impulsado por contenido constante y en varios idiomas.

Más allá de las métricas, HeyGen eliminó la fricción del proceso creativo. “Ya se me olvidó por completo lo difícil que antes se sentía crear videos”, dijo Vivian. “Ahora solo me enfoco en lo que quiero enseñar.”

Su consejo para los demás es sencillo: enfócate en lo que se te da bien.

“Crear videos es una habilidad por sí sola”, dijo Vivian. “Deja que HeyGen se encargue de eso para que tú puedas enfocarte en aprender, enseñar y ofrecer valor.”

A medida que la School of AI sigue creciendo, HeyGen sigue siendo la base que le permite a Vivian enseñar más rápido, llegar más lejos y mantenerse al ritmo de las tecnologías que está ayudando a otros a dominar.

“HeyGen te ayuda a crear videos de nivel profesional solo con tu guion”, dijo. “No necesitas nada más.”