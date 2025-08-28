Ratava es una agencia de medios con IA que combina la producción cinematográfica tradicional con avatares de IA y herramientas generativas para crear videos para comunicaciones B2B, marketing, ventas y mensajes internos. Dirigida por los directores creativos Maximus Jenkins y Kaleb Manske, Ratava trabaja con clientes de agencias de marketing, corredurías y franquicias que necesitan contenido de video dinámico y en gran volumen, sin la pesada carga de una producción tradicional.

Antes de integrar HeyGen, Ratava se enfrentaba a cuellos de botella recurrentes. Cada grabación con un cliente, especialmente con ejecutivos, requería una programación precisa, múltiples tomas y una coordinación extensa. “Hacíamos una grabación con un CEO y teníamos que dejar todo perfecto ese mismo día”, dijo Maximus. Si algo no se capturaba correctamente, no había una forma sencilla de repetirlo. Los ejecutivos casi siempre tenían el tiempo contado, se sentían incómodos frente a la cámara o no estaban disponibles para nuevas tomas, lo que significaba que una sola oportunidad perdida podía frenar por completo todo un proyecto.

El propio proceso de producción aumentaba todavía más la presión. Los pocos días de grabación generaban fechas límite muy ajustadas, mientras que el talento nervioso o tímido frente a la cámara frenaba el ritmo. La postproducción alargaba aún más los proyectos, lo que hacía difícil entregar contenido fresco rápidamente. “Uno de los retos más grandes era simplemente lograr que alguien se pusiera frente a la cámara”, explicó Maximus. Para los clientes que necesitaban un flujo constante de videos personalizados, estas limitaciones hacían que escalar fuera casi imposible.

Crear una biblioteca reutilizable de avatares para generar a escala

HeyGen lo cambió todo para Ratava. Al grabar a los ejecutivos una sola vez y crear una biblioteca de avatares, Ratava pudo generar contenido nuevo bajo demanda sin necesitar otra grabación, ya fuera días, meses o incluso años después. “Ahora podemos crear una biblioteca de 15 a 30 avatares y generar contenido nuevo cada vez que lo necesiten”, compartió Maximus. Lo que antes estaba limitado por las restricciones de las filmaciones en vivo se convirtió en un sistema flexible y abierto para una producción continua de video.

El alcance creativo se amplió de forma impresionante. Las propuestas en video pasaron de ser decks estáticos a presentaciones dinámicas con avatares de ejecutivos. El marketing de eventos se reinventó con videos hype personalizados antes de las conferencias, intros en vivo de ponentes con avatares durante los eventos y videos de recap al final que combinaban tomas de avatares con grabaciones en tiempo real. En lugar de producciones aisladas, Ratava ahora podía ejecutar campañas continuas a gran escala.

Para Maximus, el impacto fue tanto personal como profesional. Habiendo empezado en el cine tradicional, vio a la IA como una fuerza democratizadora: “La IA me permite hacer cosas que antes nunca podía, ya fuera porque eran demasiado caras, tomaban demasiado tiempo o eran demasiado complejas técnicamente. Ahora puedo producir videos con efectos de paracaidismo y variaciones de idioma a nivel global sin necesitar millones de dólares ni un equipo completo.”

“HeyGen nos permite darle una voz a nuestros clientes, muchos de los cuales no se sienten cómodos frente a la cámara. Ese es el corazón de contar historias, y ahora cualquiera puede hacerlo”, dijo Kaleb. También destacó lo sencillo que era usar la plataforma: “Como editor de video, no hubo curva de aprendizaje. Pero incluso alguien nuevo en video podría entrarle de inmediato y empezar a crear. Solo escribes tu guion y listo.”

Demostrando el poder de la IA con logros personales y profesionales

Desde que empezó a usar HeyGen, Ratava ha escalado la producción de contenido en todos los casos de uso principales, ahorrando tiempo y desbloqueando nuevas oportunidades creativas.

Velocidad a gran escala : Se redujo el tiempo de entrega de videos tipo entrevista de semanas a solo un día. “Terminamos y decimos: ‘Hice esto hoy’. Eso nunca había pasado antes”, dijo Kaleb.

: Se redujo el tiempo de entrega de videos tipo entrevista de semanas a solo un día. “Terminamos y decimos: ‘Hice esto hoy’. Eso nunca había pasado antes”, dijo Kaleb. Alcance global : Aprovechó la localización de idiomas para expandirse a mercados de habla hispana y francesa sin tener fluidez nativa. “Puedo presentar a personas que hablan árabe o francés sin saber el idioma”, agregó Maximus.

: Aprovechó la localización de idiomas para expandirse a mercados de habla hispana y francesa sin tener fluidez nativa. “Puedo presentar a personas que hablan árabe o francés sin saber el idioma”, agregó Maximus. Personalización a profundidad: Las tasas de apertura de videos en campañas de alcance aumentaron del 10% al 30–40% gracias a mensajes personalizados con avatares.

El momento mágico para Maximus llegó cuando vio en acción la calidad de sincronización labial de HeyGen. “Subí mi voz y vi a mi avatar hablar con la cara de mi cliente, y se veía perfecto”. Para Kaleb, fue enviarle un video de “buenos días” a su mamá. “Ella respondió: ‘yo también te amo’, y no tenía idea de que era IA. Ahí fue cuando supe qué tan real era esto”.

Desde entonces, HeyGen se ha vuelto fundamental para el modelo de negocio de Ratava. Lo integraron en su CRM, lo que les permite hacer alcance automatizado con videos localizados. “El 98% de nuestros videos ahora incluye avatares de HeyGen de alguna forma”, dijo Maximus. “Se ha convertido en parte de nuestras herramientas, como actores que podemos usar en cualquier momento.”

A medida que Ratava sigue creciendo, HeyGen se mantiene como el centro de su visión: ayudar a sus clientes a contar mejores historias, más rápido y a una fracción del costo tradicional. “Hemos construido nuestro negocio sobre HeyGen”, comentó Maximus. “Los resultados hablan por sí solos.”