Curt Landry Ministries es una organización humanitaria sin fines de lucro dedicada al alcance comunitario y a la construcción de comunidad. Ofrece espacios virtuales y presenciales acogedores para que las personas se acerquen a las enseñanzas bíblicas mientras profundizan su comprensión y aprecio por la herencia judía y su conexión fundamental con el cristianismo.

Darrell Puckett, director de medios creativos en Curt Landry Ministries, supervisa todos los aspectos creativos de la organización, equilibrando la innovación con un enfoque orientado al negocio. Puckett prioriza los datos, la analítica y el alcance orgánico para escalar el mensaje del ministerio y ampliar su impacto.

Su equipo, impulsado por la pasión de compartir el mensaje profético y espiritual de Curt Landry con una audiencia global, exploró varias opciones para escalar contenido rápidamente en múltiples idiomas. Después de probar a varios competidores, Darrell y su equipo usaron HeyGen para ampliar su alcance, escalar contenido multilingüe y transformar sus capacidades de alcance global.

Llegar a diferentes naciones en sus idiomas nativos

Darrell quería llevar la palabra hablada al siguiente nivel al llegar a diversas audiencias globales de una manera auténtica y con la que se pudieran identificar. Curt Landry Ministries tiene una iniciativa llamada “Reaching the Nations”, que busca llegar a las personas en su idioma nativo con el contenido espiritual del rabino Curt.



Después de haber estado en el ministerio durante dos años y medio, uno de los objetivos principales de Darrell es hacer que las enseñanzas espirituales del rabino Curt sean accesibles en varios idiomas a través de su canal de YouTube. Los procesos tradicionales de traducción y doblaje eran costosos, tomaban mucho tiempo y a menudo eran inconsistentes. Sus requisitos principales eran tonos de voz realistas, una sincronización labial precisa y conservar la cadencia emocional, todo esto fundamental para el contenido espiritual.



“Escuchar la palabra hablada en tu propio idioma es increíblemente poderoso. Queríamos asegurarnos de que el mensaje del rabino Curt Landry resonara de forma auténtica, pero hacerlo manualmente no era escalable”, dijo Darrell. “La IA tenía que ser casi perfecta. Cuando la gente ve contenido religioso, se conecta profundamente con la personalidad y la emoción del orador.”



Mantener la profundidad emocional con IA



La plataforma de video con IA de HeyGen rápidamente se convirtió en la herramienta más confiable para sus necesidades. Puede mantener la profundidad emocional, el tono y la cadencia de los hablantes originales, al mismo tiempo que ofrece una sincronización labial realista en los idiomas a los que se traduce.



El equipo comenzó traduciendo el contenido al español y lanzó el canal de YouTube “Curt Landry en Español” como prueba de concepto. El flujo de trabajo incluye recortar contenido de formato largo, como los servicios de Shabat y los podcasts, en segmentos de video manejables. El equipo sube videos limpios a HeyGen para su traducción y procesamiento, revisa el resultado con un miembro bilingüe del equipo para asegurar la precisión y la relevancia cultural, y distribuye el contenido a través de YouTube, plataformas de redes sociales y la app One New Man Network de Curt Landry Ministries.



En promedio, el equipo traduce cuatro servicios de Shabbat al mes, sumando aproximadamente 4.5 horas de contenido. Además, producen cuatro episodios principales de podcast al mes, cada uno de alrededor de 40 minutos de duración, y crean un video corto al día, lo que da como resultado aproximadamente 30 shorts al mes.



Al aprovechar la tecnología de traducción de video de última generación de HeyGen, el ministerio ha superado las barreras de idioma, tiempo y recursos para llevar su mensaje de forma auténtica y eficiente a una audiencia en todo el mundo. “Nos está permitiendo llegar a las personas en sus propios idiomas, con nuestro equipo pequeño, a una escala que antes nunca había sido posible”, dijo Darrell.



Crecimiento de audiencia cinco veces mayor y escalabilidad global

Los resultados del programa piloto en español fueron rápidos y sorprendentes. En el primer año, el canal de YouTube Curt Landry en Español creció de cero a más de 5,700 suscriptores, superando por mucho la meta inicial del equipo de 1,000.

“La tecnología era tan precisa que vimos resultados de inmediato. Se sentía auténtica y el público conectó con ella”, dijo Darrell.

El éxito del canal en español confirmó la estrategia para futuros idiomas. Curt Landry Ministries planea lanzar un canal en mandarín, seguido de traducciones al hebreo y al árabe. Para finales de 2025, la meta es alcanzar 25,000 suscriptores para Curt Landry en Español, con planes de integrar el contenido en el sitio web y la app móvil de la organización, ofreciendo una experiencia más completa para la audiencia hispanohablante.

“Si cierro los ojos, necesito que sea lo más parecido posible a la voz y tonalidad original, pero en otro idioma”, dijo Darrell. “HeyGen ya tiene eso perfectamente afinado, por eso se puede escalar. Ahora, le toca a mi equipo tomar la estrategia detrás de esto y ampliarla.”