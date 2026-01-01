Craig Veroni es un agente de bienes raíces en Vancouver, Columbia Británica, que trabaja en North Vancouver, West Vancouver y la propia ciudad de Vancouver. Antes de dedicarse a los bienes raíces, pasó más de una década formándose y trabajando como actor profesional de cine y televisión.
En cuanto empezó a aplicar ese talento a su marketing, el video se convirtió en uno de los principales impulsores de su negocio. Videos educativos en YouTube y recorridos cinematográficos de propiedades ayudaron a los compradores a entender las colonias locales y el mercado inmobiliario.
Pero cuando un incendio y una inundación en el departamento de arriba afectaron su casa y obligaron a su familia a irse por casi un año, su producción de video se detuvo por completo.
"Habíamos estado fuera de nuestra casa como nueve meses", dijo. "No podía producir nada de contenido. No tenía equipo."
Escalar su presencia sin aumentar la carga de trabajo
Durante la mayor parte de su carrera, Craig generó confianza trabajando en casas abiertas, reuniéndose con personas en persona y convirtiendo un canal de YouTube en su principal fuente de prospectos, llegando a obtener alrededor del 75 por ciento de su negocio de ahí.
Pero ese contenido era muy exigente de producir. Sus recorridos por colonias con mejor desempeño implicaban escribir un guion para cada segmento, grabar frente a la cámara en varias colonias y editar todo junto, un proceso que podía tomar más de una semana para un solo video.
Volver a ponerse frente a su audiencia significó reconstruir el motor que había impulsado su negocio. El punto de inflexión llegó cuando vio a otros agentes usando HeyGen para hacer crecer desde cero nuevos canales sociales con avatares de IA.
“Pensé: ‘Esto suena un poco loco y quizá demasiado bueno para ser verdad’”, dijo.
Con curiosidad, se unió a un pequeño grupo de entrenamiento. En tres días, Craig creó su gemelo digital, perfeccionó su flujo de trabajo de contenido y publicó su primer reel de Instagram.
"Estaba espantado porque soy conocido por mi video", dijo. "Pensé que la gente iba a odiar esto."
Crear un gemelo digital en el que los compradores puedan confiar
Craig cree que la razón por la que el gemelo digital funcionó es que se construyó a partir de su propio material de alta calidad. En lugar de empezar desde cero, entrenó su avatar con la videoteca que ya había grabado, capturando su apariencia real y sus gestos en diferentes contextos.
Lo combinó con modelos de voz grabados profesionalmente, refinados en una voz para interiores para clips con estilo de estudio y una voz para exteriores que suena natural en locación. Usa el modelo de avatar más reciente y lo actualiza cada vez que sale uno mejor.
Craig usa el gemelo digital para mantener a su audiencia informada sobre noticias locales y movimientos del mercado, no para perseguir tendencias ni hacer videos de novedad.
"El gemelo existe para mantener a la gente informada sobre lo que está pasando a nivel local, las noticias y para darles información", dijo Craig.
La precisión no es negociable. Escribe, revisa y verifica cada guion con datos del mercado local cuidadosamente obtenidos antes de generar un video, y etiqueta cada Reel como de IA para no engañar a nadie.
"Todo tiene que ser muy, muy preciso", dijo. "En el momento en que pierda la confianza de mi audiencia, se acabó el juego."
Convertir seguidores en una presencia local de confianza
Durante la primera semana, Craig notó algo que era en partes iguales emocionante y aleccionador.
“Cada una de las publicaciones que había hecho superó por mucho cualquier cosa que hice personalmente”, dijo.
Lo que más le importaba era que la conexión siguiera viva. Algunos espectadores preguntaron si los videos eran de IA, mientras que otros no tenían idea y se sorprendieron al saber la verdad. Luego llegó la validación en persona.
"En tres ocasiones distintas, completos desconocidos me detuvieron", dijo Craig. "Un tipo se orilló mientras yo paseaba a mi perro y me dijo: 'Soy suscriptor. Me encanta lo que haces. Gracias por hacerlo.'"
El espectador no tenía idea de que la persona con la que acababa de hablar no era la misma versión que veía en línea. Para Craig, ese era justo el punto.
“La conexión estaba funcionando”, dijo. Era el tipo de reconocimiento que lo impulsó hacia una meta más grande: convertirse en lo que él llama el “alcalde digital” de su ciudad.
Convertir la constancia en alcance y reconocimiento
Con el gemelo encargándose de su contenido de noticias, Craig pasó de hacer un video a la semana a dos Reels al día, un ritmo que habría sido imposible con la filmación tradicional. El alcance creció en consecuencia.
En aproximadamente diez meses, sus seguidores en Instagram se cuadruplicaron, pasando de alrededor de 1,500 a casi 6,000. Ahora su contenido llega a más de 770,000 cuentas en un mes típico y genera entre 60,000 y 70,000 interacciones, con Reels individuales que superan regularmente las 100,000 vistas.
Igual de valioso es lo que su gemelo le permite hacer. El tiempo que ahorra lo dedica de nuevo al trabajo uno a uno con sus clientes, incluyendo seguimientos personalizados por video, un enfoque que le ha ayudado a volver a conectar con clientes anteriores y cerrar negocios importantes.
“El gemelo digital me ayuda a tener más tiempo libre para hacer más trabajo uno a uno con mis clientes”, dijo.
Cuando le pidieron que resumiera la plataforma, no lo dudó ni un segundo.
"HeyGen es la mejor y más efectiva plataforma para escalar mi contenido de video", dijo. "No he encontrado otra plataforma que se le compare."
Hoy, Craig ve a su gemelo digital no como un reemplazo de sí mismo, sino como una extensión de su experiencia.
"Si quieres que te vean, te escuchen y aportar valor", dijo, "HeyGen es una herramienta increíble para lograrlo."