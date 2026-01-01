Craig Veroni es un agente de bienes raíces en Vancouver, Columbia Británica, que trabaja en North Vancouver, West Vancouver y la propia ciudad de Vancouver. Antes de dedicarse a los bienes raíces, pasó más de una década formándose y trabajando como actor profesional de cine y televisión.

En cuanto empezó a aplicar ese talento a su marketing, el video se convirtió en uno de los principales impulsores de su negocio. Videos educativos en YouTube y recorridos cinematográficos de propiedades ayudaron a los compradores a entender las colonias locales y el mercado inmobiliario.

Pero cuando un incendio y una inundación en el departamento de arriba afectaron su casa y obligaron a su familia a irse por casi un año, su producción de video se detuvo por completo.

"Habíamos estado fuera de nuestra casa como nueve meses", dijo. "No podía producir nada de contenido. No tenía equipo."

Escalar su presencia sin aumentar la carga de trabajo

Durante la mayor parte de su carrera, Craig generó confianza trabajando en casas abiertas, reuniéndose con personas en persona y convirtiendo un canal de YouTube en su principal fuente de prospectos, llegando a obtener alrededor del 75 por ciento de su negocio de ahí.

Pero ese contenido era muy exigente de producir. Sus recorridos por colonias con mejor desempeño implicaban escribir un guion para cada segmento, grabar frente a la cámara en varias colonias y editar todo junto, un proceso que podía tomar más de una semana para un solo video.

Volver a ponerse frente a su audiencia significó reconstruir el motor que había impulsado su negocio. El punto de inflexión llegó cuando vio a otros agentes usando HeyGen para hacer crecer desde cero nuevos canales sociales con avatares de IA.

“Pensé: ‘Esto suena un poco loco y quizá demasiado bueno para ser verdad’”, dijo.

Con curiosidad, se unió a un pequeño grupo de entrenamiento. En tres días, Craig creó su gemelo digital, perfeccionó su flujo de trabajo de contenido y publicó su primer reel de Instagram.

"Estaba espantado porque soy conocido por mi video", dijo. "Pensé que la gente iba a odiar esto."

Crear un gemelo digital en el que los compradores puedan confiar

Craig cree que la razón por la que el gemelo digital funcionó es que se construyó a partir de su propio material de alta calidad. En lugar de empezar desde cero, entrenó su avatar con la videoteca que ya había grabado, capturando su apariencia real y sus gestos en diferentes contextos.

Lo combinó con modelos de voz grabados profesionalmente, refinados en una voz para interiores para clips con estilo de estudio y una voz para exteriores que suena natural en locación. Usa el modelo de avatar más reciente y lo actualiza cada vez que sale uno mejor.

Craig usa el gemelo digital para mantener a su audiencia informada sobre noticias locales y movimientos del mercado, no para perseguir tendencias ni hacer videos de novedad.