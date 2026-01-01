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Localización

La localización es el proceso de adaptar contenido de video para que se sienta natural y relevante en diferentes idiomas y regiones. Con la IA, ya no se necesitan regrabaciones, actores de voz ni largos ciclos de producción.

La traducción con IA analiza el audio de tu video, lo traduce a nuevos idiomas y genera voces en off o subtítulos sincronizados. En flujos de trabajo más avanzados, también puede igualar el ritmo, el tono e incluso los movimientos de labios, ayudando a que los videos traducidos se vean fluidos y auténticos.

Cómo funciona la localización con IA

En lugar de crear videos separados para cada idioma, puedes traducir un solo video a muchos idiomas. La IA se encarga de la conversión de idioma y la sincronización, lo que te permite lanzar contenido en nuevos mercados más rápido mientras ahorras tiempo y costos de producción.

Este enfoque también garantiza que tu mensaje se mantenga consistente en todas las regiones.

Por qué la localización mejora el engagement

La localización mejora significativamente el engagement de la audiencia. Es más probable que las personas confíen y conecten con contenido en su idioma nativo, especialmente cuando el tono y la voz de la marca se mantienen consistentes.

Dónde la localización aporta más valor

La localización de videos con IA es especialmente valiosa para equipos en:

Capacitación e incorporación

Programas educativos y de aprendizaje

Marketing y comunicaciones con clientes

Comunicaciones internas

Estos casos de uso suelen requerir que el mismo mensaje se escale a nivel global sin sacrificar claridad ni calidad.