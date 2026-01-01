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Cómo traducir tu video

Llegar a audiencias globales ya no requiere volver a grabar ni hacer doblaje. Con HeyGen, puedes traducir y localizar tus videos directamente dentro de la plataforma usando herramientas de IA integradas para voz, subtítulos y sincronización labial. Ya sea que estés creando un video nuevo desde cero o adaptando contenido existente, la traducción está diseñada para ser rápida, flexible y consistente con tu marca.

Inicia una traducción de video

Desde tu panel de HeyGen, haz clic en Crear y luego selecciona Traducir un video. Verás dos opciones de traducción: Traducción hiperrealista y Doblaje de audio.

Elige Hyperrealistic Translation cuando la cara de la persona que habla se vea claramente, ya que incluye sincronización labial avanzada. Elige Audio Dubbing cuando la persona que habla se ve muy pequeña, está fuera de cuadro o cuando la velocidad es la prioridad, ya que se enfoca en la traducción de voz sin sincronización labial.

Sube tu archivo de video directamente o pega un enlace de YouTube o Google Drive. Si usas un enlace, asegúrate de que sea de acceso público. Para obtener los mejores resultados, usa material en alta resolución con audio claro.

Elige un motor de traducción

Una vez que se haya subido tu video, verás las opciones de motor de traducción: Rápido y Calidad.

Quality usa un modelo más avanzado para ofrecer una sincronización labial más precisa, mejor coordinación entre el tiempo y el movimiento de la boca, un audio más claro y un manejo más sólido de tomas difíciles, como ángulos laterales o poca iluminación. Tarda más en procesar y consume más créditos, pero produce resultados mucho más realistas y pulidos.

Fast es ideal si necesitas una entrega más rápida o no requieres una sincronización labial precisa.

Elige traducción rápida o avanzada

Después de elegir tu motor, decide entre Traducción rápida y Traducción avanzada.

Quick Translate es la opción más rápida. Selecciona el idioma original, elige hasta cinco idiomas de destino y haz clic en Translate.

Advanced Translate te da más control. Puedes seleccionar idiomas o subir tu propio archivo de traducción, agregar un glosario de marca para mantener la terminología consistente y ajustar la duración dinámica para que el ritmo suene natural en todos los idiomas. También puedes activar o desactivar el lip-sync, eliminar el ruido de fondo, igualar las especificaciones de salida del video original, agrupar traducciones en una colección, prender o apagar los subtítulos y aplicar mejora de voz para una narración más clara.

Genera y revisa traducciones

Cuando tengas listas tus configuraciones, haz clic en Traducir. Tus videos traducidos aparecerán en tu biblioteca y en la página de Compartir, donde estarán listos para revisarse, descargarse o compartirse.