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Cómo crear el sistema de tu marca

La consistencia es una de las partes más importantes para construir una marca reconocible. El Brand Kit en HeyGen hace esto muy fácil al mantener todos tus recursos visuales, logotipos, tipografías, colores y contenido multimedia en un solo lugar. En lugar de recrear tu marca cada vez que empiezas un proyecto, tú y tu equipo pueden tomar todo directamente del kit, asegurando que cada video se vea y se sienta alineado con tu identidad.

Crea un sistema de marca

Desde la página principal de HeyGen, ve a la pestaña Brand System en el panel izquierdo y haz clic en New Brand System.

Puedes subir la URL de tu sitio web y HeyGen generará automáticamente un sistema de marca basado en tu sitio. Si prefieres tener más control, puedes crear tu sistema de marca manualmente subiendo y configurando logotipos, colores, imágenes, fuentes y videos de forma individual.

Agrega y administra recursos de marca

Agregar recursos es muy sencillo. Puedes arrastrar y soltar archivos directamente en el sistema de marca o subirlos desde tu dispositivo. Logos, imágenes, videos y fuentes se guardan todos en un solo lugar y están listos para usarse.

Para agregar los colores de tu marca, haz clic en el ícono de más en la sección Colores. Puedes elegir un color usando el selector o ingresar un código hex exacto para que coincida perfectamente con tu marca.

Usa tu sistema de marca en AI Studio

Una vez que tu sistema de marca está creado, queda disponible directamente dentro de AI Studio. Cuando trabajas en un video, tu sistema de marca siempre está accesible, lo que facilita aplicar logotipos, colores, fuentes y contenido multimedia de forma consistente en todas las escenas.

Los sistemas de marca convierten el branding en un proceso automático en lugar de repetitivo, lo que te permite enfocarte más en tu contenido.

Aplica tu marca a tus videos

Cuando abres un proyecto en AI Studio, tu sistema de marca está disponible automáticamente. Puedes aplicar los colores de tu marca a fondos y texto, agregar logotipos, usar elementos visuales de tu marca y mantener la tipografía consistente en todo tu video.

Cualquier actualización que hagas en tu sistema de marca se aplicará a los proyectos futuros, asegurando que tu branding se mantenga alineado conforme vaya evolucionando.