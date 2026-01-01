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Cómo crear el glosario de tu marca

La coherencia de tu marca no solo tiene que ver con cómo se ve tu contenido, también con cómo suena. El Brand Glossary se asegura de que los nombres, frases y términos técnicos se pronuncien y se traduzcan como tú quieres, siempre. Al definir reglas para pronunciación y traducción, tus videos se mantienen precisos y alineados con tu marca en todos los creadores, idiomas y audiencias.

Qué hace Brand Glossary

Brand Glossary te permite controlar las reglas de pronunciación y traducción para que los términos importantes se manejen correctamente siempre. Estas reglas se aplican automáticamente durante la traducción y la narración de video, ayudando a evitar inconsistencias o errores de pronunciación.

Puedes crear reglas del glosario manualmente o subirlas de forma masiva usando un archivo CSV.

Crea reglas de glosario manualmente

En la navegación izquierda, haz clic en Brand para abrir el Brand Hub, luego selecciona la pestaña Brand Glossary. Haz clic en Add New Brand Glossary.

Verás dos opciones: subir un archivo CSV o agregar términos manualmente. Para agregar términos manualmente, haz clic en Add New. Ingresa la palabra o frase original y luego especifica cómo se debe pronunciar o traducir. Esto puede incluir la escritura fonética si es necesario.

Una vez que las guardes, estas reglas se aplican automáticamente cada vez que tu video se traduzca al idioma correspondiente. Puedes editar o eliminar términos en cualquier momento conforme vaya evolucionando tu mensaje.

Sube reglas de glosario con un archivo CSV

Si quieres agregar varios términos a la vez, prepara un archivo CSV que contenga tus palabras clave y sus reglas de pronunciación o traducción. Haz clic en Upload CSV y sigue las instrucciones para asignar tus columnas, confirmando qué columna contiene los términos originales y cuál contiene la pronunciación o la traducción.

Este método es ideal si tu equipo ya administra la terminología en hojas de cálculo o sistemas externos.

Aplicar el glosario de marca en AI Studio

Una vez que tu Brand Glossary esté configurado, aplicarlo a un video es muy fácil. En AI Studio, haz clic en el botón Brand en la esquina superior izquierda para acceder tanto a tu Brand Kit como a tu Brand Glossary.

Desde aquí, puedes cambiar entre glosarios y elegir si quieres aplicar o quitar las reglas de pronunciación y traducción de tu guion. Cuando las reglas de pronunciación están activas, las palabras afectadas aparecen resaltadas en morado para que puedas ver fácilmente qué se está controlando.

También puedes agregar nuevas reglas de pronunciación directamente mientras editas tu guion. Cualquier entrada nueva se guarda automáticamente en el Brand Glossary activo.

Usa el glosario de marca para las traducciones

Brand Glossary se vuelve especialmente poderoso al traducir videos. Para obtener los mejores resultados, se recomienda crear un glosario separado para cada idioma de destino, ya que las reglas de traducción suelen variar según el idioma.

Hay dos tipos principales de reglas de traducción. Force Translate te permite definir exactamente cómo se debe traducir un término, por ejemplo, convertir siempre “inteligencia artificial” en “IA”. Don’t Translate bloquea palabras para que nunca cambien, lo cual es ideal para nombres de marca, nombres de productos o marcas registradas.