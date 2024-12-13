Edición ética de IA

Creador de Deepfake

Desde contenido viral hasta experimentos cinematográficos, HeyGen se destaca como un potente creador de deepfakes que te permite intercambiar caras y emociones con un realismo a nivel de estudio, sin necesidad de un equipo de producción. Es una herramienta de creación de deepfakes con inteligencia artificial que es sencilla para cualquiera que quiera compartir una historia a través de un vídeo deepfake.

Intercambio de Caras con IA

¿Quieres generar vídeos deepfake muy realistas?

El creador de deepfakes de HeyGen utiliza IA de última generación para elaborar vídeos deepfake impecables para diversión, marketing y narración creativa. Con un potente mapeo facial, preservación de la expresión emocional y una integración fluida, puedes crear vídeos deepfake de calidad profesional con solo unos clics. Aprende más sobre las preocupaciones éticas de la tecnología deepfake de IA mientras exploras esta herramienta.

Ya sea que estés reimaginando figuras históricas, personalizando contenido de video o explorando visuales impulsados por IA, HeyGen hace que la creación de deepfakes sea intuitiva, ética y sencilla. Con más de 300 avatares de IA personalizables, más de 175 idiomas, voces de IA diversas y tecnología de avatares interactivos, HeyGen te permite llevar tus proyectos de videos deepfake a nuevos niveles.

Intercambio de Caras con IA

Mejores prácticas para la creación de vídeos deepfake

Para crear los mejores vídeos deepfake y asegurar el uso ético de la tecnología deepfake, considera estos consejos útiles:

  • Utiliza metraje de fuente de alta calidad: Los vídeos nítidos y bien iluminados mejoran el realismo y el detalle.
  • Asegure una Alineación Facial Adecuada: Seleccione imágenes y videos que coincidan en ángulos y expresiones para una apariencia natural.
  • Ajuste fino para precisión: Ajuste la iluminación, tonos de color y movimiento facial para una integración perfecta.
  • Uso responsable: Evite aplicaciones engañosas o dañinas y adhiérase al uso ético de la IA.
Intercambio de Caras con IA

Mejorar la narrativa con deepfakes generados por IA

La tecnología deepfake potenciada por IA abre emocionantes oportunidades para la narración digital, la personalización y la creación de contenido. Explora el impacto de la tecnología deepfake de IA en la narración a medida que innovas en tus proyectos.

El creador de deepfakes de HeyGen está diseñado para generar vídeos deepfake hiperrealistas para creadores, empresas y profesionales que buscan transformaciones de vídeo de alta calidad impulsadas por IA. Con más de 300 avatares de IA personalizables, los usuarios pueden producir animaciones faciales que parecen vivas y mejoran el realismo. La plataforma soporta más de 175 idiomas y diversas voces de IA, apoyando la clonación de voz sin fisuras y el sincronizado de labios para vídeos deepfake multilingües. Además, avatares altamente personalizables y atuendos generativos permiten una coincidencia precisa de personajes para resultados convincentes. Ya sea que requieras un intercambio facial preciso o una síntesis de voz realista, HeyGen proporciona las herramientas necesarias para crear vídeos deepfake que parecen increíblemente naturales.

¿Cómo funciona?

Crea tu video deepfake en 4 pasos fáciles

Conviértete en el rostro de tu propio reino digital. Tu avatar generado por IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos mientras aumenta la participación.

Paso 1

Crea tu Avatar de Video

Comienza generando un avatar de inteligencia artificial personalizado con movimiento y voz naturales; se convertirá en el rostro de tu vídeo deepfake.

Paso 2

Haz clic en “Editar aspecto” para acceder a FaceSwap

En el Editor de Avatar, selecciona FaceSwap para cambiar la apariencia de tu avatar con cualquier rostro que elijas.

Paso 3

Guarda tu nuevo avatar

Una vez que tu avatar con cambio de rostro esté listo, guárdalo en tu biblioteca para usarlo en cualquier vídeo deepfake.

Paso 4

Crea y comparte tu vídeo deepfake

Utiliza tu avatar actualizado para crear vídeos deepfake que parezcan y suenen como si fueran auténticos. Comparte con solo un clic.

Descubre más herramientas de IA

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en vídeos atractivos con narraciones y animaciones.

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares IA

¿Qué es el Creador de Deepfakes de HeyGen?

HeyGen's Deepfake Maker es una plataforma que permite a los usuarios crear intercambios de caras realistas y vídeos deepfake con inteligencia artificial, con más de 300 avatares IA personalizables y soporte para más de 175 idiomas. Puedes obtener más información en su website. Comienza tu viaje en HeyGen de forma gratuita y descubre su potencial.

¿Cómo funciona un vídeo deepfake?

Los deepfakes utilizan IA para la detección de rostros, el intercambio y la reensamblación de videos, a menudo empleando redes generativas antagónicas (GANs) para efectos realistas. Considera explorar estas posibilidades con una cuenta gratuita en HeyGen.

¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para crear vídeos deepfake?

Asegúrate de hacer un uso ético evitando contenido sensible sin consentimiento y verifica la autenticidad del resultado final para cualquier uso profesional. Descubre más sobre cómo crear contenido atractivo en HeyGen de forma gratuita.

¿Se pueden detectar los deepfakes?

Sí, a menudo se pueden detectar deepfakes observando movimientos corporales antinaturales, problemas de sincronización o imperfecciones en el resultado generado.

¿Qué tecnologías de IA se utilizan para crear deepfakes?

Los deepfakes suelen utilizar modelos de aprendizaje automático como las GANs y los autoencoders variacionales (VAEs) para generar contenido de vídeo y audio realista. Aprovecha estos avances tecnológicos en HeyGen y observa la diferencia por ti mismo.

¿Qué tipos de archivos son compatibles?

HeyGen es compatible con formatos populares como MP4 y MOV para vídeo, y JPEG o PNG para la subida de imágenes. Los vídeos resultantes se entregan en formato HD estándar.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

