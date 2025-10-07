Crea anuncios de vídeo listos para rendir con un generador de anuncios con IA diseñado para la velocidad y la claridad. Parte de un producto, una oferta o un guion y genera anuncios de vídeo pulidos, con imágenes, voz, subtítulos y ritmo gestionados automáticamente. No se necesita grabación ni edición compleja.
La poca atención del público exige claridad en los anuncios con IA. Convierte tus ofertas e ideas en anuncios de vídeo concisos, diseñados para detener el scroll y crear campañas que transmitan el valor de forma rápida.
Lanzar un nuevo producto exige rapidez. Genera varios vídeos de anuncios a partir del mismo mensaje para apoyar un despliegue rápido en todos los canales y mejorar las tasas de clics.
Las imágenes estáticas suelen tener un rendimiento inferior. Los anuncios en vídeo creados con un generador de anuncios con IA destacan mejor los beneficios y generan un mayor nivel de interacción, convirtiéndose en anuncios ganadores.
Explica las nuevas funciones de forma clara con breves vídeos publicitarios que muestren el valor sin necesidad de demostraciones largas ni plazos de producción extensos.
Las descripciones de servicios se convierten en mensajes de vídeo claros que generan confianza y explican tus ofertas en cuestión de segundos.
Crea varias versiones del mismo anuncio para probar ganchos, mensajes y elementos visuales sin tener que reconstruirlo desde cero.
¿Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios con IA?
HeyGen convierte cualquier guion en un anuncio de vídeo de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza con una idea, un guion o unos pocos puntos clave, luego genera escenas realistas con presentadores hablando y termina tu anuncio sin necesidad de un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en vídeos pulidos en cuestión de minutos. Es mucho más rápido y barato que grabar, repetir tomas o lidiar con complejas líneas de tiempo de edición.
Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona.
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza frases, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Creación basada en prompts y productos
Parte de un briefing, un guion o los detalles de un producto para crear contenido publicitario. El generador de anuncios con IA convierte esos datos en anuncios de vídeo completos, con estructura de escenas, elementos visuales y narración alineados con tus objetivos de marketing.
Generador de vídeos con IA a partir de guion
Trabaja directamente con el texto para perfeccionar ganchos, beneficios y ofertas. El generador de vídeo con IA actualiza automáticamente los elementos visuales, la voz y los subtítulos, lo que hace que iterar anuncios sea sencillo y rápido.
Formatos y ritmos adaptados a cada plataforma
Genera anuncios adaptados en tamaño y ritmo para feeds sociales, pre-roll y otros emplazamientos. El formato automático garantiza que los vídeos se sientan nativos y fáciles de consumir al desplazarse por los distintos canales.
Subtítulos y locuciones que convierten
Los subtítulos generados automáticamente y una locución natural mejoran la claridad y la accesibilidad en anuncios de alto rendimiento con IA. Los anuncios siguen siendo eficaces incluso cuando se ven sin sonido, lo que los hace ideales para plataformas como Facebook y LinkedIn.
Cómo usar el generador de anuncios con IA
Crea anuncios de vídeo generados con IA en cuatro sencillos pasos.
Introduce un resumen, un guion o los detalles del producto para crear anuncios de alto rendimiento. El sistema prepara el contenido para la creación de vídeos publicitarios con IA.
Edita ganchos, beneficios y ofertas directamente en el texto. La herramienta de IA ajusta automáticamente las escenas y el ritmo, mejorando el proceso de creación de anuncios para lograr mejores tasas de conversión.
Elige el diseño, los subtítulos, la marca y el estilo de narración. La plataforma se encarga del tiempo y de la sincronización labial.
Renderiza el vídeo final del anuncio y expórtalo para tus campañas publicitarias. Actualízalo y regénéralo en cualquier momento para probar nuevos enfoques.
Un generador de anuncios con IA crea vídeos publicitarios de alto rendimiento a partir de texto, indicaciones o detalles de productos. Produce automáticamente los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, de modo que los equipos puedan lanzar anuncios en vídeo sin necesidad de rodaje, software de edición ni experiencia en producción.
Puedes crear anuncios breves para redes sociales, promociones de productos, anuncios de servicios, comunicados de nuevas funciones y variaciones de campañas. El generador de anuncios con IA está diseñado para crear vídeos publicitarios breves y orientados a la conversión en todos los canales digitales.
La mayoría de los vídeos de anuncios se generan en cuestión de minutos utilizando tecnología de IA. Como las ediciones se realizan a nivel de texto, actualizar los mensajes o probar nuevos ganchos en flujos de trabajo impulsados por IA es significativamente más rápido que con los flujos de trabajo tradicionales de edición de vídeo.
Sí, aprovechar las mejores herramientas de IA puede mejorar tus anuncios. Puedes aplicar los colores de tu marca, los diseños y los estilos visuales para asegurarte de que cada vídeo publicitario se ajuste a las directrices de tu marca, manteniendo al mismo tiempo un mensaje coherente en todas las campañas.
Sí. Los vídeos se generan en formatos listos para las distintas plataformas, con el ritmo adecuado, subtítulos y relaciones de aspecto correctas, lo que facilita su publicación en redes sociales y plataformas publicitarias.
Sí. Puedes generar múltiples variaciones a partir del mismo contenido para probar ganchos, elementos visuales y enfoques de mensaje sin tener que recrear los anuncios desde cero.
No. El flujo de trabajo está pensado para personas sin experiencia en edición. Tú te ocupas del texto y los ajustes, mientras que la IA se encarga del tiempo, los elementos visuales y los detalles de producción.
Los vídeos de anuncios se exportan como archivos MP4 estándar, lo que facilita su subida a plataformas publicitarias, redes sociales y herramientas internas de campaña.
