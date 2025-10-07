Generador de anuncios con IA para vídeos publicitarios rápidos y de alto impacto

Crea anuncios de vídeo listos para rendir con un generador de anuncios con IA diseñado para la velocidad y la claridad. Parte de un producto, una oferta o un guion y genera anuncios de vídeo pulidos, con imágenes, voz, subtítulos y ritmo gestionados automáticamente. No se necesita grabación ni edición compleja.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a vídeo

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Anuncios de vídeo en redes sociales

Anuncios de vídeo en redes sociales

La poca atención del público exige claridad en los anuncios con IA. Convierte tus ofertas e ideas en anuncios de vídeo concisos, diseñados para detener el scroll y crear campañas que transmitan el valor de forma rápida.

Campañas de lanzamiento de productos

Campañas de lanzamiento de productos

Lanzar un nuevo producto exige rapidez. Genera varios vídeos de anuncios a partir del mismo mensaje para apoyar un despliegue rápido en todos los canales y mejorar las tasas de clics.

Anuncios promocionales de comercio electrónico

Anuncios promocionales de comercio electrónico

Las imágenes estáticas suelen tener un rendimiento inferior. Los anuncios en vídeo creados con un generador de anuncios con IA destacan mejor los beneficios y generan un mayor nivel de interacción, convirtiéndose en anuncios ganadores.

Anuncios de nuevas funciones SaaS

Anuncios de nuevas funciones SaaS

Explica las nuevas funciones de forma clara con breves vídeos publicitarios que muestren el valor sin necesidad de demostraciones largas ni plazos de producción extensos.

Anuncios para negocios locales y de servicios

Anuncios para negocios locales y de servicios

Las descripciones de servicios se convierten en mensajes de vídeo claros que generan confianza y explican tus ofertas en cuestión de segundos.

Pruebas A/B de variaciones creativas

Pruebas A/B de variaciones creativas

Crea varias versiones del mismo anuncio para probar ganchos, mensajes y elementos visuales sin tener que reconstruirlo desde cero.

¿Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios con IA?

HeyGen convierte cualquier guion en un anuncio de vídeo de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza con una idea, un guion o unos pocos puntos clave, luego genera escenas realistas con presentadores hablando y termina tu anuncio sin necesidad de un flujo de trabajo de producción tradicional.

Generación ultrarrápida

Convierte guiones en vídeos pulidos en cuestión de minutos. Es mucho más rápido y barato que grabar, repetir tomas o lidiar con complejas líneas de tiempo de edición.

Curva de aprendizaje nula

Crea vídeos de calidad profesional con un flujo de trabajo sencillo e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona.

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza frases, ajusta el ritmo, revisa escenas e itera rápidamente, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Creación basada en prompts y productos

Parte de un briefing, un guion o los detalles de un producto para crear contenido publicitario. El generador de anuncios con IA convierte esos datos en anuncios de vídeo completos, con estructura de escenas, elementos visuales y narración alineados con tus objetivos de marketing.

Hombre sonriente en una videollamada con superposiciones gráficas de tipografías de marca, colores y un mensaje editable "¡Hola, Maya! ¡Tenemos una oferta especial solo para ti!" resaltado por coloridos iconos de colaboración.

Generador de vídeos con IA a partir de guion

Trabaja directamente con el texto para perfeccionar ganchos, beneficios y ofertas. El generador de vídeo con IA actualiza automáticamente los elementos visuales, la voz y los subtítulos, lo que hace que iterar anuncios sea sencillo y rápido.

Una interfaz de aplicación que muestra a una persona usando un smartphone con «Hey Mina!» en un lado, y en el otro una presentación de «Lanzamiento del producto Genesis» con un guion de productividad.

Formatos y ritmos adaptados a cada plataforma

Genera anuncios adaptados en tamaño y ritmo para feeds sociales, pre-roll y otros emplazamientos. El formato automático garantiza que los vídeos se sientan nativos y fáciles de consumir al desplazarse por los distintos canales.

Tres pantallas superpuestas de videollamada con personas diversas.

Subtítulos y locuciones que convierten

Los subtítulos generados automáticamente y una locución natural mejoran la claridad y la accesibilidad en anuncios de alto rendimiento con IA. Los anuncios siguen siendo eficaces incluso cuando se ven sin sonido, lo que los hace ideales para plataformas como Facebook y LinkedIn.

Mujer sonriente con un icono de CC y el texto «AI Captions».

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha dado a nuestros redactores la posibilidad de tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme nunca más delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el generador de anuncios con IA

Crea anuncios de vídeo generados con IA en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Añade tu idea de anuncio

Introduce un resumen, un guion o los detalles del producto para crear anuncios de alto rendimiento. El sistema prepara el contenido para la creación de vídeos publicitarios con IA.

Paso 2

Da forma al mensaje

Edita ganchos, beneficios y ofertas directamente en el texto. La herramienta de IA ajusta automáticamente las escenas y el ritmo, mejorando el proceso de creación de anuncios para lograr mejores tasas de conversión.

Paso 3

Personaliza los elementos visuales y la voz

Elige el diseño, los subtítulos, la marca y el estilo de narración. La plataforma se encarga del tiempo y de la sincronización labial.

Paso 4

Generar y exportar

Renderiza el vídeo final del anuncio y expórtalo para tus campañas publicitarias. Actualízalo y regénéralo en cualquier momento para probar nuevos enfoques.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, junto a un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un generador de anuncios con IA?

Un generador de anuncios con IA crea vídeos publicitarios de alto rendimiento a partir de texto, indicaciones o detalles de productos. Produce automáticamente los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, de modo que los equipos puedan lanzar anuncios en vídeo sin necesidad de rodaje, software de edición ni experiencia en producción.

¿Qué tipos de anuncios puedo crear con él?

Puedes crear anuncios breves para redes sociales, promociones de productos, anuncios de servicios, comunicados de nuevas funciones y variaciones de campañas. El generador de anuncios con IA está diseñado para crear vídeos publicitarios breves y orientados a la conversión en todos los canales digitales.

¿Con qué rapidez puedo generar vídeos de anuncios?

La mayoría de los vídeos de anuncios se generan en cuestión de minutos utilizando tecnología de IA. Como las ediciones se realizan a nivel de texto, actualizar los mensajes o probar nuevos ganchos en flujos de trabajo impulsados por IA es significativamente más rápido que con los flujos de trabajo tradicionales de edición de vídeo.

¿Puedo personalizar la marca y los elementos visuales?

Sí, aprovechar las mejores herramientas de IA puede mejorar tus anuncios. Puedes aplicar los colores de tu marca, los diseños y los estilos visuales para asegurarte de que cada vídeo publicitario se ajuste a las directrices de tu marca, manteniendo al mismo tiempo un mensaje coherente en todas las campañas.

¿Están los anuncios optimizados para las distintas plataformas?

Sí. Los vídeos se generan en formatos listos para las distintas plataformas, con el ritmo adecuado, subtítulos y relaciones de aspecto correctas, lo que facilita su publicación en redes sociales y plataformas publicitarias.

¿Puedo crear varias versiones de un mismo anuncio?

Sí. Puedes generar múltiples variaciones a partir del mismo contenido para probar ganchos, elementos visuales y enfoques de mensaje sin tener que recrear los anuncios desde cero.

¿Necesito tener experiencia en edición de vídeo?

No. El flujo de trabajo está pensado para personas sin experiencia en edición. Tú te ocupas del texto y los ajustes, mientras que la IA se encarga del tiempo, los elementos visuales y los detalles de producción.

¿En qué formato se exportan los vídeos de anuncios?

Los vídeos de anuncios se exportan como archivos MP4 estándar, lo que facilita su subida a plataformas publicitarias, redes sociales y herramientas internas de campaña.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con IA.

CTA background