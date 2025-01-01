HeyGen logo
Convierte el alcance en impacto con vídeos de IA para ventas

Las ventas deberían ser rápidas, pero la producción de vídeos no lo es. Con HeyGen, puedes convertir las ideas de ventas en vídeos de calidad profesional al instante, para que tu equipo pueda concentrarse en cerrar ventas, no en crear contenido.

Privado y seguro
|Controles de Gobernanza de IA
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Marco de Privacidad de Datos
|Normativa del Acta de IA
¿Por qué HeyGen

Por qué los equipos de ventas eligen HeyGen para vídeos personalizados

Deja de repetirte

Convierte tu presentación más efectiva en un vídeo reutilizable con avatar utilizando la función de HeyGen de PDF/PPT a vídeo, de modo que tu pitch deck hable por ti, incluso cuando no estés en la sala.

Automatizar mensajes de alto rendimiento

Con la generación de vídeos basada en scripts personalizados, puedes producir al instante introducciones de ventas personalizadas, demostraciones de productos y seguimientos para que tu equipo escale sus mejores mensajes sin mover un dedo.

Calificar prospectos y comprometerse

Los avatares interactivos actúan como representantes de desarrollo de ventas de IA que interactúan con los posibles clientes en tiempo real, respondiendo preguntas, guiando a los compradores a través de las ofertas y reservando reuniones en cualquier momento del día.

Acelerar los ciclos de ventas

Utiliza la grabación de pantalla con superposición de avatar de HeyGen para crear explicaciones rápidas y claras que guíen a los posibles clientes a través de características complejas, ahorrando tiempo en demostraciones en vivo y aumentando la velocidad de cierre de tratos.

Actualizaciones sin esfuerzo, alcance global

Edita vídeos fácilmente para mantener las presentaciones actualizadas y expandirte en nuevos mercados con traducciones a más de 175 idiomas y dialectos, incluyendo locuciones con IA y corrección de textos.

Historias de clientes

Por qué los equipos de formación, marketing y localización confían en HeyGen

100%

aumento de la capacidad de vídeo

25%

aumento en las tasas de finalización

10x

aumento de la velocidad de producción de vídeos

10-15

idiomas por vídeo

80%

reducción en los costos de traducción

€1,000

ahorrado por minuto de vídeo

90%

tasa de finalización de vídeo

Casos de uso destacados

Destácate en cada trato, desde el primer contacto hasta el cierre

HeyGen empodera a los equipos de ventas para personalizar cada etapa del recorrido del comprador con contenido de video escalable que impulsa la participación y acelera la velocidad de cierre de tratos.

Presentaciones de ventas

Presentaciones de ventas

Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a los compradores y avancen las negociaciones antes incluso de que tengas la llamada.

Prospección de ventas

Prospección de ventas

Desde propuestas de salida hasta introducciones previas a la llamada y resúmenes posteriores a la reunión, destácate en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.

IA SDR

IA SDR

Los avatares interactivos de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana.

De llamadas repetitivas a videos de alta conversión

Antes de HeyGen

Repetir el mismo discurso de ventas en cada llamada

Presentaciones estáticas y acercamientos directos fríos que no logran destacarse

Seguimientos retrasados debido a la creación manual de contenido

Producción de vídeo costosa y lenta, y cronogramas de localización

Oportunidades perdidas fuera del horario comercial

Inconsistencias en la comunicación entre representantes y regiones

Después de HeyGen

Convierte presentaciones de ventas en vídeos reutilizables con avatares

Envía comunicaciones personalizadas a gran escala con vídeo IA

Utiliza grabaciones de pantalla guiadas por avatares para explicaciones rápidas y claras

Localiza vídeos al instante en más de 175 idiomas y dialectos

Califica prospectos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con representantes de desarrollo de ventas interactivos de IA que interactúan

Mantén tus mensajes frescos con la fácil edición dentro de la plataforma

Los más altos estándares de Confianza
y Seguridad

En HeyGen, creemos que la tecnología de IA revolucionaria debe incorporar los más altos estándares de seguridad y ética desde el principio. Nuestro equipo dedicado de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestra IA se utilice de manera ética.

Seguridad robusta

Seguridad robusta

Desde la carga inicial hasta la entrega final, sus datos están protegidos por protocolos líderes en la industria.

Cumplimiento certificado

Cumplimiento certificado

Totalmente conforme con los estándares SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Marco de Privacidad de Datos y la Ley de IA.

Mejora continua

Mejora continua

Nuestras prácticas de seguridad evolucionan de forma proactiva para anticipar y mitigar amenazas emergentes.

eBooks

Recursos

Conclusiones del informe de Aprendizaje y Desarrollo de 2025

Pyne convierte pruebas y activa usuarios

Esta historia de cliente muestra cómo Pyne utilizó HeyGen para aumentar las tasas de finalización de demostraciones de productos en 10 veces y acelerar la activación de usuarios a lo largo del ciclo de vida del SaaS B2B.

Aumenta los ingresos con vídeos BOFU

Aumenta los ingresos con vídeos BOFU

Esta guía es un manual práctico para los mercadólogos que buscan convertir prospectos y retener clientes utilizando contenido de video BOFU dirigido con la plataforma de video AI de HeyGen.

Mejora los vídeos de marketing y ventas

Mejora los vídeos de marketing y ventas

Esta guía explorará el poder del vídeo personalizado para el marketing y los cinco principales casos de uso que impulsan la participación, aumentan las conversiones y mejoran las relaciones con los clientes.

Reserva tu demostración de HeyGen de 30 minutos

Obtén un resumen personalizado de HeyGen
Escucha historias de éxito de clientes
Conozca las opciones de precios
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.

¿Qué es exactamente un vídeo de habilitación de ventas potenciado por IA?

Un video de habilitación de ventas impulsado por IA utiliza las herramientas de IA de HeyGen para videos de ventas con voces sintéticas y avatares similares a humanos. Estos videos personalizados ayudan a los equipos de ventas a ofrecer comunicaciones atractivas y escalables para prospecciones, demostraciones, propuestas y seguimientos, haciendo que los videos de ventas con IA sean una forma poderosa de destacarse sin cámaras, estudios o producciones complejas.

¿Cómo se pueden utilizar los vídeos de ventas con IA a lo largo del ciclo de ventas?

Los vídeos de ventas con IA mejoran cada etapa: prospección con vídeos personalizados, involucrando a los compradores con demostraciones, acelerando las negociaciones con propuestas a medida, fomentando la relación mediante el alcance de vídeo con IA y potenciando las ventas posteriores al cierre. Esta comunicación consistente y escalable ayuda a los representantes a construir confianza, fortalecer relaciones y cerrar tratos más rápidamente con mensajes de vídeo impactantes y similares a los humanos a gran escala.

¿Por qué HeyGen es el mejor para crear vídeos de ventas con presentadores que parecen humanos?

HeyGen facilita la creación de vídeos de ventas con inteligencia artificial utilizando los avatares más naturales, presentadores personalizables y voces sintéticas. Combinado con soporte multilingüe, renderizado rápido y salida de calidad de estudio, HeyGen empodera a los equipos para crear vídeos personalizados para la prospección de ventas—profesionales, auténticos y consistentes—sin necesidad de equipos de grabación, habilidades de edición o procesos de producción largos.

¿Cómo personaliza la IA los vídeos de ventas para diferentes prospectos o cuentas?

HeyGen personaliza videos de ventas con IA insertando campos dinámicos como nombres, empresas o industrias en los guiones. Esto hace que la difusión de videos con IA sea más impactante, creando videos personalizados a gran escala. Los representantes entregan mensajes que parecen uno a uno sin necesidad de volver a grabar, asegurando que cada prospecto reciba una comunicación relevante y atractiva adaptada a sus necesidades y prioridades.

Cómo crear vídeos de prospección de ventas con presentadores virtuales personalizables.

Para crear vídeos de prospección de ventas con IA, elige un avatar de HeyGen o un gemelo digital, escribe tu guion, personalízalo con variables y genera al instante con voces sintéticas. Estos vídeos personalizados se pueden compartir por correo electrónico, CRM o LinkedIn, haciendo que la prospección de vídeo con IA sea profesional, consistente y escalable, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad y una fuerte presencia de marca.

¿Cómo ayuda HeyGen a reducir el tiempo dedicado a las llamadas de ventas?

Sí. Con HeyGen, puedes traducir al instante vídeos de formación a más de 175 idiomas y dialectos. Esto hace que tu formación sea escalable y accesible en diferentes regiones.

¿Qué es un avatar interactivo y cómo puedo utilizarlo en ventas?

Los avatares interactivos funcionan como representantes de desarrollo de ventas de IA: pueden responder a preguntas frecuentes, guiar a los compradores a través de su producto, calificar prospectos y programar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes integrarlos en tu sitio web o en la experiencia de tu producto para escalar el compromiso en la parte superior del embudo de ventas.

¿Qué tan fácil es actualizar un video una vez que está creado?

Al eliminar equipos costosos, estudios y equipos de producción, HeyGen reduce tanto los costos como los tiempos de entrega, mientras sigue ofreciendo videos de capacitación profesionales de alta calidad.

Empieza a crear vídeos con IA

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con el video de IA más innovador.

