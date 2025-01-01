Convierte el alcance en impacto con vídeos de IA para ventas

Deja de repetirte
Convierte tu presentación más efectiva en un vídeo reutilizable con avatar utilizando la función de HeyGen de PDF/PPT a vídeo, de modo que tu pitch deck hable por ti, incluso cuando no estés en la sala.
Las ventas deberían ser rápidas, pero la producción de vídeos no lo es. Con HeyGen, puedes convertir las ideas de ventas en vídeos de calidad profesional al instante, para que tu equipo pueda concentrarse en cerrar ventas, no en crear contenido.
Con la generación de vídeos basada en scripts personalizados, puedes producir al instante introducciones de ventas personalizadas, demostraciones de productos y seguimientos para que tu equipo escale sus mejores mensajes sin mover un dedo.
Los avatares interactivos actúan como representantes de desarrollo de ventas de IA que interactúan con los posibles clientes en tiempo real, respondiendo preguntas, guiando a los compradores a través de las ofertas y reservando reuniones en cualquier momento del día.
Utiliza la grabación de pantalla con superposición de avatar de HeyGen para crear explicaciones rápidas y claras que guíen a los posibles clientes a través de características complejas, ahorrando tiempo en demostraciones en vivo y aumentando la velocidad de cierre de tratos.
Edita vídeos fácilmente para mantener las presentaciones actualizadas y expandirte en nuevos mercados con traducciones a más de 175 idiomas y dialectos, incluyendo locuciones con IA y corrección de textos.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a los compradores y avancen las negociaciones antes incluso de que tengas la llamada.
Desde propuestas de salida hasta introducciones previas a la llamada y resúmenes posteriores a la reunión, destácate en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Los avatares interactivos de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana.
Crea presentaciones de ventas escalables y de alto impacto que eduquen a los compradores y avancen las negociaciones antes incluso de que tengas la llamada.
Desde propuestas de salida hasta introducciones previas a la llamada y resúmenes posteriores a la reunión, destácate en cada etapa del proceso de ventas con videos personalizados.
Los avatares interactivos de HeyGen actúan como SDRs virtuales de IA para responder preguntas de posibles clientes, calificar prospectos y agendar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana.
Repetir el mismo discurso de ventas en cada llamada
Presentaciones estáticas y acercamientos directos fríos que no logran destacarse
Seguimientos retrasados debido a la creación manual de contenido
Producción de vídeo costosa y lenta, y cronogramas de localización
Oportunidades perdidas fuera del horario comercial
Inconsistencias en la comunicación entre representantes y regiones
Convierte presentaciones de ventas en vídeos reutilizables con avatares
Envía comunicaciones personalizadas a gran escala con vídeo IA
Utiliza grabaciones de pantalla guiadas por avatares para explicaciones rápidas y claras
Localiza vídeos al instante en más de 175 idiomas y dialectos
Califica prospectos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con representantes de desarrollo de ventas interactivos de IA que interactúan
Mantén tus mensajes frescos con la fácil edición dentro de la plataforma
En HeyGen, creemos que la tecnología de IA revolucionaria debe incorporar los más altos estándares de seguridad y ética desde el principio. Nuestro equipo dedicado de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestra IA se utilice de manera ética.
Desde la carga inicial hasta la entrega final, sus datos están protegidos por protocolos líderes en la industria.
Totalmente conforme con los estándares SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Marco de Privacidad de Datos y la Ley de IA.
Nuestras prácticas de seguridad evolucionan de forma proactiva para anticipar y mitigar amenazas emergentes.
Esta historia de cliente muestra cómo Pyne utilizó HeyGen para aumentar las tasas de finalización de demostraciones de productos en 10 veces y acelerar la activación de usuarios a lo largo del ciclo de vida del SaaS B2B.
Esta guía es un manual práctico para los mercadólogos que buscan convertir prospectos y retener clientes utilizando contenido de video BOFU dirigido con la plataforma de video AI de HeyGen.
Esta guía explorará el poder del vídeo personalizado para el marketing y los cinco principales casos de uso que impulsan la participación, aumentan las conversiones y mejoran las relaciones con los clientes.
Un video de habilitación de ventas impulsado por IA utiliza las herramientas de IA de HeyGen para videos de ventas con voces sintéticas y avatares similares a humanos. Estos videos personalizados ayudan a los equipos de ventas a ofrecer comunicaciones atractivas y escalables para prospecciones, demostraciones, propuestas y seguimientos, haciendo que los videos de ventas con IA sean una forma poderosa de destacarse sin cámaras, estudios o producciones complejas.
Los vídeos de ventas con IA mejoran cada etapa: prospección con vídeos personalizados, involucrando a los compradores con demostraciones, acelerando las negociaciones con propuestas a medida, fomentando la relación mediante el alcance de vídeo con IA y potenciando las ventas posteriores al cierre. Esta comunicación consistente y escalable ayuda a los representantes a construir confianza, fortalecer relaciones y cerrar tratos más rápidamente con mensajes de vídeo impactantes y similares a los humanos a gran escala.
HeyGen facilita la creación de vídeos de ventas con inteligencia artificial utilizando los avatares más naturales, presentadores personalizables y voces sintéticas. Combinado con soporte multilingüe, renderizado rápido y salida de calidad de estudio, HeyGen empodera a los equipos para crear vídeos personalizados para la prospección de ventas—profesionales, auténticos y consistentes—sin necesidad de equipos de grabación, habilidades de edición o procesos de producción largos.
HeyGen personaliza videos de ventas con IA insertando campos dinámicos como nombres, empresas o industrias en los guiones. Esto hace que la difusión de videos con IA sea más impactante, creando videos personalizados a gran escala. Los representantes entregan mensajes que parecen uno a uno sin necesidad de volver a grabar, asegurando que cada prospecto reciba una comunicación relevante y atractiva adaptada a sus necesidades y prioridades.
Para crear vídeos de prospección de ventas con IA, elige un avatar de HeyGen o un gemelo digital, escribe tu guion, personalízalo con variables y genera al instante con voces sintéticas. Estos vídeos personalizados se pueden compartir por correo electrónico, CRM o LinkedIn, haciendo que la prospección de vídeo con IA sea profesional, consistente y escalable, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad y una fuerte presencia de marca.
Sí. Con HeyGen, puedes traducir al instante vídeos de formación a más de 175 idiomas y dialectos. Esto hace que tu formación sea escalable y accesible en diferentes regiones.
Los avatares interactivos funcionan como representantes de desarrollo de ventas de IA: pueden responder a preguntas frecuentes, guiar a los compradores a través de su producto, calificar prospectos y programar reuniones las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes integrarlos en tu sitio web o en la experiencia de tu producto para escalar el compromiso en la parte superior del embudo de ventas.
Al eliminar equipos costosos, estudios y equipos de producción, HeyGen reduce tanto los costos como los tiempos de entrega, mientras sigue ofreciendo videos de capacitación profesionales de alta calidad.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con el video de IA más innovador.