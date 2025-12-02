Wechseln Sie in wenigen Minuten von Englisch zu Persisch

Anstatt Untertitel manuell zu erstellen, vereint HeyGen Transkription, Übersetzung und Timing-Abstimmung in einem einzigen Workflow und verkürzt so die Produktionszeit erheblich.

Erreichen Sie persischsprachige Zielgruppen

Persische Inhalte helfen Ihnen, mit Zielgruppen in iranischen und weltweiten persischsprachigen Gemeinschaften in Kontakt zu treten und Ihre Reichweite zu vergrößern, ohne Ihre gesamte Content-Bibliothek neu aufbauen zu müssen.

Sparen Sie Zeit und Produktionskosten

Indem Transkription, Übersetzung und Exporte an einem Ort gebündelt werden, reduziert HeyGen den Bedarf an mehreren Tools, Freelancern oder komplizierten Übergaben.

Plattformübergreifend veröffentlichen

Exportieren Sie Dateien, die überall dort funktionieren, wo Sie veröffentlichen – einschließlich YouTube, Schulungsplattformen, sozialen Medien und internen Tools, die das Hochladen von Untertiteln unterstützen.

Wenn Sie außerdem in anderen stark nachgefragten Sprachen veröffentlichen, können Sie dasselbe System für die Englisch-zu-Spanisch-Lokalisierung wiederverwenden: