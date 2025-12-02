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Spanisch ins Englische

Übersetze deine spanischen Videos mit HeyGen AI in klares, natürliches Englisch. Erstelle präzise englische Untertitel, flüssige Voiceovers oder vollständig lokalisierte Videos – ganz ohne Studios, manuelle Transkription oder Schnittsoftware. Lade dein Video hoch, wähle Englisch und erhalte das Ergebnis in wenigen Minuten.

Dieses Tool ist für Creator, Unternehmen, Lehrkräfte und Teams entwickelt, die schnell ein englischsprachiges Publikum erreichen möchten und dabei klaren, professionellen Content beibehalten wollen.