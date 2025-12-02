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Japanisch ins Englische

Übersetze deine japanischen Videos mit HeyGen AI in klares, natürliches Englisch. Erstelle präzise englische Untertitel, flüssige Voiceovers oder vollständig lokalisierte Videos – ganz ohne Studios, manuelle Transkription oder komplexe Bearbeitungstools. Lade einfach dein Video hoch, wähle Englisch aus und erhalte das Ergebnis in wenigen Minuten.

Diese Lösung ist für Kreative, Unternehmen, Lehrkräfte und Teams konzipiert, die klar mit einem englischsprachigen Publikum kommunizieren möchten, während Bedeutung und Absicht der ursprünglichen japanischen Inhalte erhalten bleiben.