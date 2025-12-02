Übersetze Videos von
Japanisch ins Englische

Übersetze deine japanischen Videos mit HeyGen AI in klares, natürliches Englisch. Erstelle präzise englische Untertitel, flüssige Voiceovers oder vollständig lokalisierte Videos – ganz ohne Studios, manuelle Transkription oder komplexe Bearbeitungstools. Lade einfach dein Video hoch, wähle Englisch aus und erhalte das Ergebnis in wenigen Minuten.

Diese Lösung ist für Kreative, Unternehmen, Lehrkräfte und Teams konzipiert, die klar mit einem englischsprachigen Publikum kommunizieren möchten, während Bedeutung und Absicht der ursprünglichen japanischen Inhalte erhalten bleiben.

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Vorteile

In wenigen Minuten von Japanisch zu Englisch wechseln

Mit HeyGen AI lässt sich japanischer Videoinhalt schnell und unkompliziert ins Englische übertragen. Gesprochene Dialoge, Skripte und komplette Videos können direkt in Ihrem Browser übersetzt werden. Erstellen Sie Untertitel, englische Sprachaufnahmen oder vollständig lokalisierte Videos – ganz ohne technischen Aufwand.

Wenn Sie außerdem Inhalte auf Englisch erstellen und diese für ein japanisches Publikum lokalisieren möchten, können Sie den Workflow Englisch-zu-Japanisch-Videoübersetzung nutzen.


Einfacher Weg, um ein englischsprachiges Publikum zu erreichen

Englisch wird auf globalen Plattformen, einschließlich in den USA und in internationalen Geschäftsmärkten, weit verbreitet verwendet. Die Übersetzung japanischer Videos ins Englische hilft Ihnen, Ihre Reichweite zu vergrößern, die Barrierefreiheit zu verbessern und Inhalte leichter verständlich zu machen.

Ganz gleich, ob Sie Tutorials, Schulungsmaterialien, Produktdemos oder Marketingvideos veröffentlichen – der Ablauf bleibt einfach: Laden Sie Ihr japanisches Video hoch, überprüfen Sie die englische Ausgabe und exportieren Sie eine fertig bearbeitete Version, die direkt für die Verbreitung bereit ist.

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Japanische Videos mit KI ins Englische übersetzen

Dieser KI-gestützte Video-Übersetzer erkennt japanische Sprache, erstellt ein Transkript und wandelt es in flüssiges Englisch um. Sie können englische Untertitel, Captions oder Voiceovers wählen, die zum ursprünglichen Timing und zur Sprechweise passen. Die Untertitelformatierung kann vor dem Export angepasst werden, damit sie zu Ihren Marken- oder Plattformanforderungen passt.

Um Videos in weitere Sprachen zu übersetzen, können Sie außerdem das AI Video Translation Tool verwenden, um mehrsprachige Inhalte effizient zu skalieren.

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Best Practices für eine reibungslose Übersetzung vom Japanischen ins Englische

Klarer japanischer Ton führt zu besseren Ergebnissen auf Englisch. Wenn Sie mit einem sauberen Transkript beginnen, wird das Bearbeiten einfacher und die Genauigkeit verbessert sich. Wählen Sie einen englischen Sprachstil, der zu Ihrem Publikum passt – ob neutral, professionell oder locker-konversational. Untertitel verbessern die Barrierefreiheit und helfen Plattformen, Ihre Inhalte besser zu verstehen.

Bevor du exportierst, sieh dir einen kurzen Abschnitt in der Vorschau an, um Timing, Untertitel und Sprachqualität zu überprüfen.


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So funktioniert es

So übersetzen Sie Ihr japanisches Video in nur 4 einfachen Schritten ins Englische

Nutzen Sie Ihre Worte, um in nur wenigen Schritten teilbare, professionelle Videos zu erstellen.

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Schritt 1

Laden Sie Ihr Video hoch

Laden Sie eine Videodatei hoch oder fügen Sie einen unterstützten Link ein. Gängige Formate wie MP4, MOV, AVI und WebM werden unterstützt.


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Schritt 2

Hochladen und transkribieren

HeyGen AI wandelt japanische Sprache automatisch in Text um. Sie können das Transkript überprüfen und bearbeiten, um die Verständlichkeit vor der Übersetzung sicherzustellen.

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Schritt 3

Ins Deutsche übersetzen

Die Transkription wird ins Englische übersetzt, wobei besonders auf Kontext, Tonfall und eine natürliche Ausdrucksweise geachtet wird.

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Schritt 4

Überprüfen und exportieren

Überprüfen Sie Timing, Lippensynchronität, Untertitel und Vertonung. Nehmen Sie kleine Anpassungen vor und exportieren Sie Ihr spanisches Video oder laden Sie SRT- bzw. VTT-Dateien herunter.

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Was ist besser an HeyGen?

Die Wirkung ist eindeutig: Unternehmen erzielen messbare Ergebnisse mit dem Video-Übersetzer von HeyGen. Durch die sofortige Übersetzung von Videos sparen Sie sowohl Zeit als auch Geld und erweitern mühelos Ihre globale Reichweite.

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Einfach

Reduzierung der Kosten für Videountertitelung

Kostenlos

Märkte sofort lokalisiert

Leistungsstark

pro Video statt in Wochen oder Monaten

Häufig gestellte Fragen

Wie übersetze ich ein japanisches Video ins Englische?

Um ein japanisches Video ins Englische zu übersetzen, laden Sie Ihr Video hoch, erstellen Sie ein japanisches Transkript und wandeln Sie es ins Englische um. Anschließend können Sie englische Untertitel oder Voiceovers exportieren, wobei Timing und Synchronisation automatisch übernommen werden.



Gibt es eine kostenlose Option für die Übersetzung von Videos aus dem Japanischen ins Englische?

Ja, kurze japanische Videoclips können kostenlos ins Englische übersetzt werden. So können Creator, Lehrkräfte und Teams die Untertitelqualität und die englische Sprachausgabe testen, bevor sie auf längere Videos oder erweiterte Funktionen upgraden.



Unterstützt das Tool eine präzise Lippensynchronisation für englische Synchronisationen?

Ja, die englische Audiospur ist mit den Mundbewegungen synchronisiert, um ein natürlich wirkendes Lippen­synchron zu erzeugen. Das verbessert das Zuschauererlebnis bei Tutorials, Produktdemos, Marketingvideos und anderen Videos mit gesprochener Sprache.



Kann ich das englische Transkript bearbeiten, bevor ich das Video exportiere?

Ja, Sie können das englische Transkript vor dem Export von Untertiteln oder Voiceovers überprüfen und bearbeiten. So stellen Sie sicher, dass Rechtschreibung, Namen, Fachbegriffe und Formulierungen das ursprüngliche japanische Material korrekt wiedergeben.



Werden englische Untertitel unterstützt, wenn japanische Videos übersetzt werden?

Ja, während der Übersetzung von Japanisch zu Englisch werden englische Untertitel automatisch erstellt. Die Untertitel können bearbeitet und als SRT- oder VTT-Dateien exportiert werden, um sie auf Plattformen wie YouTube und in Schulungssystemen zu veröffentlichen.



Welche Arten von japanischen Videos eignen sich am besten für die Übersetzung ins Englische?

Videos mit klarer Sprache – etwa Tutorials, Schulungslektionen, Interviews, Produktdemos und Bildungsinhalte – lassen sich am besten übersetzen. Sauberer Ton sorgt für genauere englische Untertitel und Voiceovers.



Kann ich aus demselben japanischen Video zusätzliche Sprachversionen erstellen?

Ja, sobald Ihr japanisches Video hochgeladen ist, können Sie es in mehrere Sprachen übersetzen. So können Sie in neue Märkte expandieren, ohne das Originalvideo erneut hochladen oder neu erstellen zu müssen.



Eignet sich die Videoübersetzung von Japanisch auf Englisch für Geschäfts- und Schulungsinhalte?

Ja, viele Organisationen übersetzen japanische Videos ins Englische für Schulungen, Onboarding, Marketing und die globale Kommunikation. Englische Untertitel und Voiceovers tragen dazu bei, Klarheit und Einheitlichkeit in internationalen Teams sicherzustellen.


, Sie können hier ein Konto erstellen, was eine reibungslosere Zusammenarbeit und schnellere Lokalisierungsabläufe unterstützt.


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