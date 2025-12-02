Für optimale Ergebnisse beginnen Sie mit klarem thailändischem Audio. Saubere Sprache verbessert die Spracherkennungsgenauigkeit und führt zu zuverlässigeren englischen Übersetzungen.

Wenn Sie zuerst ein thailändisches Transkript erstellen, können Sie den Inhalt vor dem Export überprüfen und anpassen. Englische Untertitel verbessern außerdem die Barrierefreiheit und helfen den Zuschauern, dem Inhalt zu folgen, selbst wenn der Ton stummgeschaltet ist.

Bevor Sie Ihr Video veröffentlichen, sehen Sie sich eine Vorschau an, um die Untertitel-Timings, das Sprechtempo und die allgemeine Verständlichkeit zu überprüfen. So stellen Sie sicher, dass Ihre englische Version ausgefeilt und bereit zum Teilen ist.