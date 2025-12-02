Videos übersetzen von
Portugiesisch ins Spanische
Übersetze deine portugiesischen Videos mit KI in klares, natürliches Spanisch. Erstelle spanische Voiceovers, gestaltete Untertitel oder vollständig lokalisierte Videos – ganz ohne Studios, Übersetzer oder Schnittsoftware. Du kannst Dateien von deinem Computer hochladen, einen YouTube- oder Cloud-Link einfügen oder direkt aus Google Drive oder Dropbox importieren.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Über 1.000 Avatare
- Jederzeit kündbar
Wechseln Sie sofort von Portugiesisch zu Spanisch
Mit HeyGen AI dauert es nur wenige Minuten, Ihre portugiesischen Inhalte ins Spanische zu übertragen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte, Nachrichten und komplette Videos in natürliche spanische Versionen umzuwandeln – ganz ohne aufwendige Bearbeitung oder zusätzliche Software. Sie können direkt in Ihrem Browser flüssige spanische Voiceovers, saubere Untertitel oder vollständig lokalisierte Videos erstellen.
Wenn Sie Ihre Inhalte auch für YouTube-Zielgruppen lokalisieren, nutzen Sie den Workflow YouTube video translator für eine effiziente mehrsprachige Veröffentlichung.
Einfach Spanischsprachige erreichen
Spanisch gewinnt in den gesamten Vereinigten Staaten und auf großen Online-Plattformen weiter an Bedeutung. Wenn Sie Ihre portugiesischen Videos ins Spanische übersetzen, erreichen Sie mehr Zuschauer, verbessern die Barrierefreiheit und machen Ihre Inhalte leichter verständlich.
Ganz gleich, ob du Lerninhalte, Marketingvideos, Produktdemos oder Tutorials erstellst – der Ablauf bleibt einfach. Lade deine portugiesische Datei hoch, überprüfe die spanische Ausgabe und exportiere eine fertig bearbeitete Version, die direkt veröffentlicht werden kann. Auf diese Weise kannst du deine Content-Bibliothek erweitern, ohne die Produktionszeit zu erhöhen.
Best Practices für eine reibungslose Übersetzung vom Portugiesischen ins Spanische
Klarer portugiesischer Ton führt zu besseren Ergebnissen auf Spanisch. Beginnen Sie damit, ein sauberes portugiesisches Transkript zu erstellen, damit Bearbeitungen einfach und präzise sind. Wählen Sie den spanischen Stil, der zu Ihrem Publikum passt – ob Spanisch aus Spanien, lateinamerikanisches Spanisch oder ein neutraler Ton. Das Hinzufügen von Untertiteln verbessert die Barrierefreiheit und hilft Plattformen, Ihre Inhalte besser zu indexieren.
Verwenden Sie in all Ihren Videos dieselben Schlüsselbegriffe, um für Klarheit zu sorgen, und prüfen Sie vor dem Export zunächst einen kurzen Abschnitt, um Timing, Untertitel und Stimmqualität zu kontrollieren. So stellen Sie sicher, dass Ihre spanische Version natürlich wirkt und klingt.
Funktionen speziell für die Übersetzung von Portugiesisch ins Spanische entwickelt
Das System erkennt automatisch portugiesische Sprache und wandelt sie in natürliches Spanisch mit sauberen Untertiteln oder Voiceovers um. Sie können aus einer großen Auswahl spanischer Stimmen, einschließlich regionaler Varianten, wählen oder Voice Cloning nutzen, um die Identität der ursprünglichen Sprecherin bzw. des ursprünglichen Sprechers über verschiedene Sprachen hinweg beizubehalten.
Der integrierte Editor gibt dir die volle Kontrolle über Timing, Tempo und Untertitel an einem zentralen Ort. Untertitel lassen sich als SRT oder VTT für YouTube und Lernplattformen exportieren. Lip-Sync gleicht das spanische Audio mit den Mundbewegungen ab und sorgt so für ein realistischeres Ergebnis. Außerdem kannst du bei Bedarf kurze spanische Clips oder lokalisierte Videoversionen erstellen.
So übersetzen Sie Ihr Video in 4 einfachen Schritten
Nutzen Sie Ihre Worte, um in nur wenigen Schritten teilbare, professionelle Videos zu erstellen.
Laden Sie Ihr Video hoch
Laden Sie Ihre MP4-, MOV- oder Audiodatei hoch. Das System erkennt die französische Audiospur automatisch.
Spanisches Transkript erstellen
Erstellen Sie ein Transkript oder Untertitel mit schneller maschineller Ausgabe oder von Menschen geprüften Optionen.
Ins Spanische übersetzen
Wandle dein Transkript ins Spanische um. Wähle zwischen Untertiteln, spanischer Vertonung oder einem spanischen Avatar.
Prüfen und exportieren
Überprüfen Sie Timing, Lippensynchronität, Untertitel und Vertonung. Nehmen Sie kleine Anpassungen vor und exportieren Sie Ihr spanisches Video oder laden Sie SRT- bzw. VTT-Dateien herunter.
Was ist besser an HeyGen?
Die Wirkung ist eindeutig: Unternehmen erzielen messbare Ergebnisse mit dem Video-Übersetzer von HeyGen. Durch die sofortige Übersetzung von Videos sparen Sie sowohl Zeit als auch Geld und erweitern mühelos Ihre globale Reichweite.
Reduzierung der Kosten für Videountertitelung
Märkte sofort lokalisiert
pro Video statt in Wochen oder Monaten
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine kostenlose Version für die Übersetzung von Portugiesisch ins Spanische?
Ja. Sie können kurze portugiesische Clips kostenlos übersetzen, bevor Sie für längere Videos oder erweiterte Tools ein Upgrade durchführen. So können Creator, Lehrkräfte und Unternehmen spanische Übersetzungs-Workflows testen, ohne sich sofort auf kostenpflichtige Funktionen festlegen zu müssen.
Unterstützt das Tool eine präzise Lippensynchronisation für spanische Synchronisationen?
Ja. Spanische Audiospur wird automatisch mit den Mundbewegungen synchronisiert, um eine natürliche Lippenbewegung zu erzeugen. Das verbessert das Seherlebnis bei Tutorials, Produktdemos, Erklärvideos und Marketingvideos, weil die Darstellung flüssig und glaubwürdig bleibt.
Kann ich für mein übersetztes Video verschiedene spanische Dialekte auswählen?
Ja. Sie können je nach Zielgruppe zwischen Spanisch aus Spanien und lateinamerikanischem Spanisch wählen. Die Wahl des passenden Dialekts sorgt dafür, dass Ihre Vertonung für Zuschauer in Mexiko, Kolumbien, Argentinien und spanischsprachigen Communities in den USA kulturell authentisch wirkt.
Kann ich für mein übersetztes Video verschiedene spanische Dialekte auswählen?
Ja. Sie können je nach Zielgruppe zwischen Spanisch aus Spanien und lateinamerikanischem Spanisch wählen. Die Wahl des passenden Dialekts sorgt dafür, dass Ihre Vertonung kulturell authentisch wirkt – insbesondere für Zuschauer in Mexiko, Kolumbien, Argentinien oder spanischsprachigen Communities in den USA.
Werden spanische Untertitel unterstützt, wenn portugiesische Videos übersetzt werden?
Ja. Sie können spanische Untertitel als SRT- oder VTT-Dateien für YouTube, Lernplattformen und Barrierefreiheitsanforderungen exportieren. Untertitel vergrößern Ihre Reichweite und sorgen dafür, dass Ihre Botschaft klar bleibt, wenn Videos auf Mobilgeräten oder ohne Ton angesehen werden.
Unterstützt dieses Übersetzungstool MP4, MOV und andere Formate?
Ja. Gängige Formate wie MP4, MOV, AVI und WebM werden unterstützt. So können Sie die meisten portugiesischen Videos hochladen und spanische Untertitel oder Synchronisation erstellen, ohne zusätzliche Konvertierungstools oder Vorbereitung zu benötigen.
Kann ich mehrsprachige Versionen desselben portugiesischen Videos erstellen?
Ja. Sie können dasselbe portugiesische Video mit Tools wie dem Englisch-zu-Spanisch-Videoübersetzer in mehrere Sprachen erweitern. So können Sie effizient eine konsistente mehrsprachige Inhaltsbibliothek aufbauen.
Eignet sich das für Schulungs-, Geschäfts- oder globale Kommunikationsinhalte?
Ja. Viele Teams übersetzen portugiesische Onboarding-Videos, Produktdemos und Schulungen ins Spanische, um ein größeres Publikum zu erreichen. Dieser Ansatz ermöglicht eine klarere Kommunikation und eine schnellere Lokalisierung für globale Teams und verteilte Zielgruppen.
Videos in über 175 Sprachen übersetzen
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