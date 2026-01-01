Seedance 2.0 erlaubt keine echten menschlichen Gesichter über seine öffentliche API. Die First-Party-Einwilligungs- und Identitätsprüfungs-Infrastruktur von HeyGen ändert das.Erstelle in wenigen Minuten einen KI-Klon von dir, und dein verifiziertes Ebenbild erscheint in kinoreifen Seedance-Aufnahmen überAvatar IV – mit fest verankerter Identität, Kleidung und visueller Konsistenz in jeder einzelnen Einstellung. Keine andere Plattform kann das bieten.