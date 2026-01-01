Seedance 2.0 KI-Videogenerator-App
Das weltweit filmreifste KI-Videomodell läuft jetzt in HeyGen. Erzeuge kinoreifes B‑Roll aus einem Prompt, platziere dich selbst in Seedance-Aufnahmen oder verwandle eine einzige Idee in ein vollständig fertiges Video. Drei Tools, eine Plattform, kein Team erforderlich.
Funktionen von Seedance 2.0 auf HeyGen
Multimodales kinoreifes Video aus einer einzigen Eingabezeile
Öffne den KI-Videogenerator, wähle das Seedance-2-Modell und gib deine Szenenbeschreibung ein. Füge Referenzbilder hinzu, wähle eine Figur, füge Audio hinzu und lege Seitenverhältnis sowie Dauer direkt in einer einzigen Eingabeleiste fest. Wähle eine Vorlage wie Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move oder Multi-Character Scene, um sofort loszulegen.
Text-zu-Video mit kinoreifer Kamerasteuerung
Beschreibe eine beliebige Szene, und Seedance 2.0 erzeugt Aufnahmen mit physikalisch korrekten Bewegungen, realistischer Beleuchtung und kinoreifer Tiefenschärfe über das Text-zu-Video-Tool. Das Modell interpretiert Kameraführung aus deinem Prompt, sodass Dollyfahrten, Kranaufnahmen, FPV-Sequenzen und Nahaufnahmen auf natürliche Sprache reagieren. Dein B-Roll-Material wirkt inszeniert, nicht generiert.
Referenzbild und Videoeingabe
Lade ein Produktfoto, ein Brand-Asset oder einen bestehenden Clip hoch und wechsle in den Modus Ref to Video. Seedance 2.0 erstellt kinoreife Aufnahmen rund um deine Referenz mithilfe des Image-to-Video-Workflows. Dabei bleiben Farbkorrektur, Bildkomposition und visuelle Identität erhalten, während dynamische Kamerabewegungen und physikalisch präzise Bewegungen statische Inhalte zum Leben erwecken.
Native Voice-Klonung und mehrsprachige Lippensynchronisation
Seedance-2.0-Aufnahmen auf HeyGen werden mit vollständiger Audio-Integration ausgeliefert. Lege eine Erzählspur darüber mit KI-Stimmenklonen in über 175 Sprachen und bildgenauem Lippensynchronisation, die jedes Wort mit der Bewegung im Bild abgleicht. Andere Plattformen liefern bei Seedance nur rohe, stumme Clips. HeyGen liefert vollständig lokalisierte Videos.
Verifizierte menschliche Gesichter in Seedance-Aufnahmen
Seedance 2.0 erlaubt keine echten menschlichen Gesichter über seine öffentliche API. Die First-Party-Einwilligungs- und Identitätsprüfungs-Infrastruktur von HeyGen ändert das.Erstelle in wenigen Minuten einen KI-Klon von dir, und dein verifiziertes Ebenbild erscheint in kinoreifen Seedance-Aufnahmen überAvatar IV – mit fest verankerter Identität, Kleidung und visueller Konsistenz in jeder einzelnen Einstellung. Keine andere Plattform kann das bieten.
Anwendungsfälle
Marken- und Kampagnenvideos
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Social-Media-Content und UGC-Style-Anzeigen
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Produktdemos und Präsentationen
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Kinematografische Szenen mit mehreren Charakteren
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Schulung und Weiterbildung
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Vordenkerrolle und persönliche Marke
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
So funktioniert es
Seedance 2.0 ist in drei Tools innerhalb von HeyGen integriert. Jedes davon ist für einen anderen Workflow konzipiert. Nutze eines oder kombiniere alle drei.
Öffnen Sie den KI-Videogenerator
Starte den KI-Videogenerator in HeyGen. Seedance 2 ist standardmäßig ausgewählt, mit dem Modus „Ref to Video“ für referenzbasierte Generierung.
Schreibe deinen Prompt oder wähle eine Vorlage aus
Gib deine Szenenbeschreibung ein oder wähle Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move oder Multi-Character Scene. Lege eine Dauer von bis zu 10 Sekunden fest und wähle 16:9 oder ein anderes Seitenverhältnis.
Referenzen anhängen und generieren
Füge Referenzbilder hinzu, wähle eine Figur, entscheide dich für eine Sprache oder hänge Audio über die Eingabeleiste an. Klicke auf „Generieren“ und Seedance 2.0 erstellt in einem einzigen Durchlauf kinoreife Aufnahmen.
Überprüfen, bearbeiten und veröffentlichen
Sieh dir deine Erstellung in „Neueste Kreationen“ an. Lade sie als MP4 herunter, sende sie für weitere Bearbeitung an Avatar Shots oder Video Agent, oder veröffentliche sie direkt auf einer beliebigen Plattform.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Seedance 2.0 und warum ist es in HeyGen integriert?
Seedance 2.0 ist ein filmisches KI-Videogenerierungsmodell, das für physikalisch präzise Bewegungen, multimodale Eingaben und konsistente Charakterdarstellung bekannt ist. HeyGen hat es in drei Tools integriert, sodass Sie über die reine Clip-Erzeugung hinausgehen und vollständige Videos mit verifizierten Gesichtern, Voiceover, mehrsprachiger Ausgabe und redaktioneller Kontrolle erstellen können – Funktionen, die eigenständige Seedance-Plattformen nicht bieten.
Was kann ich mit Seedance 2.0 auf HeyGen erstellen, was ich anderswo nicht kann?
Eigenständige Seedance-Plattformen erzeugen stumme 15‑Sekunden‑Clips ohne echte menschliche Gesichter. HeyGen fügt verifizierte Identität über den AI avatar generator, die vollständige Videoproduktion über Video Agent, Voiceover in über 175 Sprachen, Lippensynchronisation und kinoreife Aufnahmen von bis zu drei Minuten Länge hinzu. Die Integration verwandelt ein Rohmodell in einen vollständigen Produktions‑Workflow.
Wie erstelle ich kinoreifes B‑Roll mit Seedance 2.0?
Öffne den AI Video Generator, wähle Seedance 2 und gib deine Szenenbeschreibung ein oder lade im Modus „Ref to Video“ ein Referenzbild hoch. Wähle ein Preset, lege Dauer und Seitenverhältnis fest, und das Modell erzeugt kinoreife Aufnahmen mit realistischer Beleuchtung und Kameraführung. Nutze den Video-Skript-Generator, wenn du Hilfe beim Formulieren deines Prompts brauchst.
Kann ich mein eigenes Gesicht in Seedance 2.0-Aufnahmen einfügen?
Die öffentliche API von Seedance 2.0 blockiert echte menschliche Gesichter. HeyGen ist die einzige Plattform, auf der verifizierte Gesichter in Seedance-Aufnahmen erscheinen – ermöglicht durch direkte Einwilligung und Identitätsprüfung. Klone dich einmal, und dein Abbild bleibt in jeder von dir erzeugten Kinoszene sicher geschützt.
Was sind die Voreinstellungen im KI-Video-Generator?
Die Eingabezeile enthält vier Seedance-2.0-Voreinstellungen: „Multi-Scene Cut“ für Sequenzen mit mehreren Einstellungen, „UGC-Style Ad“ für Social-First-Content, „Dynamic Camera Move“ für eine filmische Kameraführung und „Multi-Character Scene“ zum Platzieren mehrerer Personen in einer einzelnen Einstellung. Jede Voreinstellung konfiguriert das Modell für einen bestimmten kreativen Workflow.
Kann ich Seedance 2.0-Videos in andere Sprachen übersetzen?
Jedes Seedance 2.0‑Video auf HeyGen unterstützt eine vollständige Übersetzung über den KI‑Videoübersetzer mit KI‑Dubbing in über 175 Sprachen. Ihr Voiceover wird für jede Zielsprache geklont und mit bildgenauem Lip‑Sync synchronisiert, sodass aus einem Video ein global einsetzbares Asset wird – ganz ohne erneute Aufnahmen.
Ist die Bildqualität hoch genug für bezahlte Werbung und TV-Ausstrahlung?
Seedance 2.0 erzeugt kinoreife Aufnahmen, die auf G2 als Nummer 1 in Sachen Realismus bewertet werden – mit physikalisch präzisen Bewegungen und konsistenter visueller Identität. Verfeinern Sie jede Szene mit dem KI-Video-Editor und exportieren Sie sie in Formate, die sofort für TV-Ausstrahlung, bezahlte Social-Media-Kampagnen oder Web-Einbettung bereit sind.
Sehen Produktionsteams messbare Ergebnisse?
Vision Creative Labs steigerte seine Produktion von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 pro Tag mit HeyGen. Durch die Integration von Seedance 2.0-Aufnahmen erhält dieses Volumen eine kinoreife Qualität – ganz ohne zusätzliches Personal, Studiobuchungen oder Produktionslogistik.
Wie viel kostet Seedance 2.0 auf HeyGen?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif, der Seedance 2.0 in allen drei Tools umfasst. Testen Sie Avatar Shots, Video Agent und den AI Video Generator, bevor Sie sich festlegen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $/Monat für Creator, mit individuellen Enterprise-Preisen für größere Teams.
Was ist der Modus „Ref to Video“ und wann sollte ich ihn verwenden?
Der Referenz-zu-Video-Modus ermöglicht es dir, vorhandenes Filmmaterial oder Clips als Referenz zusammen mit deinem Texteingabeprompt hochzuladen. Seedance 2.0 analysiert die Bewegung, den Stil und das Tempo deiner Referenz und erzeugt neues, kinoreifes Filmmaterial, das dazu passt. Nutze ihn, wenn du eine Kamerabewegung nachbilden, einen bestehenden visuellen Stil treffen oder eine bereits gedrehte Szene erweitern möchtest.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Erstelle kinoreife KI-Videos mit Seedance 2.0. B‑Roll, Avatar‑Aufnahmen und komplette Videos aus nur einem Prompt. Kein Team erforderlich.