Batch-Video-Erstellungs-App für personalisierte Videos
Verwandeln Sie eine einzige Tabelle in Hunderte einzigartiger, personalisierter Videos mit dem Batch-Video-Creator von HeyGen. Laden Sie eine CSV-Datei mit Namen, Nachrichten und benutzerdefinierten Variablen hoch und generieren Sie automatisch professionelle Videos für jede Zeile. Keine Kameras, keine Bearbeitungssoftware, keine Aufnahmesessions. Ob personalisierte Ansprache, Onboarding-Inhalte oder skalierte Kommunikation – HeyGen übernimmt die gesamte Produktion.
Funktionen des Batch-Video-Creators
CSV-gestützte Personalisierungs-Engine
Laden Sie eine Tabelle hoch, die Spalten für Namen, Positionen, Unternehmen, individuelle Nachrichten oder jede andere Variable enthält, die Ihre Kampagne benötigt. Der Batch‑Video‑Creator liest jede Zeile aus und fügt die Daten dynamisch in Ihre Videovorlage ein, sodass für jeden Eintrag ein einzigartiges Video entsteht. Jedes Video wirkt individuell erstellt, weil Skript, eingeblendeter Text und Vertonung vollständig an die jeweiligen Zeilendaten angepasst werden. Auf diese Weise können Sie 500 personalisierte Videos mit demselben Aufwand produzieren, den Sie sonst für ein einziges benötigen – und verwandeln Ihren Text‑zu‑Video‑Workflow in eine skalierbare Produktionspipeline, die wochenlange manuelle Aufnahmen ersetzt.
Automatisierte Sprach- und Bildwiedergabe
Jedes Video in Ihrem Batch wird mit synchronisierter Vertonung, Bildinhalten und Übergängen automatisch von der Rendering-Engine von HeyGen erstellt. Wählen Sie aus über 300 Stimmen in mehr als 175 Sprachen, und das System wendet Ihre ausgewählte Stimme auf jede personalisierte Skriptvariante an. Kombinieren Sie dies mit den Funktionen des AI video generator, um für jeden Empfänger Ergebnisse in Studioqualität zu erzeugen. Es ist nicht nötig, die Vertonung neu aufzunehmen oder das Timing manuell anzupassen. Die Plattform übernimmt Audiotempo, visuelle Synchronisation und Exportformate, sodass jedes Video professionelle Standards erfüllt – ganz ohne Nachbearbeitung.
Vorlagenbasierter Stapel-Workflow
Entwerfen Sie Ihr Video einmal mit dem Vorlagensystem von HeyGen und lassen Sie dann die Batch-Engine es über Ihren gesamten Datensatz hinweg vervielfältigen und anpassen. Legen Sie Layout, Branding, Hintergrund, Musik und Präsentationsstil in einer einzigen Vorlage fest, und der Batch-Video-Creator wendet diese Einstellungen auf jede Zeile in Ihrer CSV an. Dieser Ansatz stellt eine einheitliche Markenwirkung über Hunderte von Ausgaben hinweg sicher, während durch Ihre Tabellenvariablen dennoch individuelle Anpassungen pro Video möglich bleiben. Teams, die Script-to-Video‑Produktionen nutzen, können jede fertiggestellte Vorlage innerhalb von Minuten in ein batchfähiges Asset umwandeln.
Mehrsprachige Stapelgenerierung
Erstellen Sie personalisierte Videos in mehreren Sprachen innerhalb desselben Batch-Laufs. Weisen Sie in Ihrer CSV Sprachcodes zu, und HeyGen generiert jedes Video mit der passenden Erzählersprache, KI-Lippensynchronisation und lokalisierter Auslieferung. In Kombination mit KI-Stimmenklonen behält Ihre Batch-Ausgabe eine konsistente Stimmidentität bei, selbst wenn sie mehr als 175 Sprachen und Dialekte abdeckt. So entfällt die Notwendigkeit, separate Kampagnen für jede Region durchzuführen, und ein Lokalisierungsaufwand von mehreren Monaten wird auf einen einzigen Batch-Vorgang komprimiert.
Skalierbarer Export und Vertrieb
Sobald Ihr Batch abgeschlossen ist, können Sie alle Videos einzeln oder als Sammel-Export herunterladen, der direkt für die Verteilung bereit ist. Jede Datei ist mit Ihren CSV-Kennungen beschriftet und organisiert, sodass Sie Videos mühelos den Empfänger:innen zuordnen oder in Ihr CRM, Ihre E-Mail-Plattform oder Ihr LMS hochladen können. Der Batch-Video-Creator erzeugt MP4-Dateien in HD-Qualität, optimiert für jeden Kanal. Integrieren Sie die HeyGen API, um die gesamte Pipeline von Tabellen-Upload bis zur Auslieferung zu automatisieren und Ihren KI-Video-Editor nahtlos in Ihren Distributions-Stack einzubinden – ganz ohne manuelle Dateiverwaltung.
Anwendungsfälle
Personalisierte Vertriebsansprache in großem Maßstab
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Mitarbeiter-Onboarding und Schulung
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Nachbereitung von Events und Webinaren
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Kundenbetreuung und Verlängerungsansprache
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Lokalisierte Kampagnen-Rollouts
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Interne Kommunikation und Updates
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
So funktioniert es
Erstellen Sie in vier Schritten personalisierte Serienvideos – von der Tabelle bis zu Hunderten fertig produzierter, teilbereiter Videos.
Bereiten Sie Ihre CSV-Datei vor
Organisieren Sie Ihre Personalisierungsdaten in einer Tabellenkalkulation mit Spalten für jede Variable: Namen, Nachrichten, Titel oder beliebige benutzerdefinierte Felder.
Erstellen Sie Ihre Vorlage
Entwerfen Sie eine einheitliche Videovorlage mit Platzhaltervariablen, die Ihren CSV-Spalten zugeordnet sind. Legen Sie Visuals, Stimme und Branding fest.
Hochladen und generieren
Laden Sie Ihre CSV-Datei in den Batch-Video-Creator hoch. HeyGen verarbeitet jede Zeile und rendert automatisch ein einzigartiges, personalisiertes Video.
Herunterladen und verteilen
Überprüfen Sie Ihre fertigen Videos, laden Sie sie einzeln oder in großen Mengen herunter und verteilen Sie sie per E-Mail, CRM, LMS oder über jeden beliebigen Kanal.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Batch-Video-Creator und wie funktioniert er mit HeyGen?
Ein Batch-Video-Creator ermöglicht es dir, viele personalisierte Videos gleichzeitig aus einer einzigen Vorlage und einer Datendatei zu erstellen. Mit HeyGen lädst du eine CSV-Tabelle mit deinen Variablen hoch, ordnest sie den Platzhaltern in deiner Videovorlage zu und die Plattform generiert für jede Zeile ein einzigartiges Video. Der gesamte Prozess läuft automatisch ab, sodass du Hunderte fertiger Videos erhältst, ohne eines davon einzeln aufnehmen oder bearbeiten zu müssen.
Wie viele personalisierte Videos kann ich in einem einzigen Durchlauf erstellen?
HeyGen unterstützt Stapel von Hunderten von Videos in einem einzigen Durchlauf. Das genaue Limit hängt von Ihrem Tarif ab, aber kostenpflichtige Pläne sind für die Produktion großer Volumina ausgelegt. Ob Sie 50 Vertriebs-Outreach-Videos oder 500 Onboarding-Begrüßungen benötigen – der Batch-Video-Creator verarbeitet sie parallel, sodass die Lieferzeiten in Minuten gemessen werden, nicht in Tagen.
Welche Daten kann ich in meiner CSV für die Personalisierung verwenden?
Ihre CSV-Datei kann jede beliebige textbasierte Variable enthalten: Empfängernamen, Firmennamen, Berufsbezeichnungen, individuelle Nachrichten, Produktreferenzen, Sprachcodes oder jedes andere Feld, das für Ihre Kampagne relevant ist. Jede Spalte wird zu einer Variable, die Sie in Ihr Videodrehbuch, eingeblendete Texte oder die Vertonung einfügen können. Es gibt kein festes Schema – Sie bestimmen selbst, wie tief die Personalisierung für Ihren Anwendungsfall gehen soll.
Wirken in Serie erstellte Videos persönlich oder eher wie Massenware?
Jedes Video wird einzeln gerendert – mit eigener Vertonung, eingeblendeten Texten und variablen Daten –, sodass die Empfänger Inhalte sehen, die speziell an sie gerichtet sind. Der KI‑Sprecher nennt ihren Namen, bezieht sich auf ihr Unternehmen und übermittelt eine Botschaft, die auf ihren Kontext zugeschnitten ist. Das Ergebnis fühlt sich an wie ein persönliches Eins-zu-eins-Video, nicht wie ein Serienmailing mit ausgetauschtem Logo.
Kann ich in Batch-Videos meine eigene Stimme oder einen individuellen Avatar verwenden?
Ja. Sie können Ihre Stimme aus einer kurzen Audioaufnahme klonen und sie in jedem Video der Serie verwenden, sodass jede personalisierte Nachricht klingt, als käme sie direkt von Ihnen. Außerdem können Sie einen benutzerdefinierten Presenter aus einem Foto mit Hilfe von KI-Foto-Avatar-Technologie erstellen. So müssen weder Sie noch ein engagierter Schauspieler in einem der Videos vor der Kamera erscheinen.
Wie erstelle ich Batch-Videos in mehreren Sprachen?
Fügen Sie Ihrer CSV-Datei eine Sprachspalte hinzu und weisen Sie jeder Zeile die Zielsprache zu. HeyGen erstellt jedes Video mit der passenden Erzählersprache und präziser Lippensynchronisation. In Kombination mit AI dubbing können Sie eine einzige Charge produzieren, die mehr als 175 Sprachen abdeckt und lokalisierten Content für jede Region liefert – ganz ohne separate Produktionszyklen.
Kann ich den Batch-Video-Creator in mein CRM- oder E-Mail-System integrieren?
HeyGen stellt eine API bereit, die deinen Batch-Workflow mit externen Tools wie CRMs, E-Mail-Plattformen und Marketing-Automation-Systemen verbindet. Du kannst die Batch-Erstellung programmatisch auslösen, Videoergebnisse Kontaktdatensätzen zuordnen und personalisierte Videolinks direkt in Outreach-Sequenzen einbetten. So wird der Batch Video Creator zu einer vollständig automatisierten Pipeline – von der Datenquelle bis zum Posteingang der Empfänger.
Ist der Batch-Video-Editor von HeyGen kostenlos testbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, mit dem du die Plattform erkunden und Videos erstellen kannst. Der Batch-Modus ist in kostenpflichtigen Tarifen ab 24 $ pro Monat verfügbar und schaltet höhere Volumenlimits, Voice Cloning sowie den vollständigen Zugriff auf die Bibliothek mit Präsentatoren und Vorlagen frei. Du kannst den zentralen Workflow im kostenlosen Tarif testen, bevor du skalierst.
Wie unterscheidet sich die Stapelvideoproduktion vom Aufnehmen einzelner Videos?
Die Aufnahme einzelner personalisierter Videos erfordert eine:n Sprecher:in, ein eigenes Skript für jede:n Empfänger:in, Drehzeit und Schnitt für jedes einzelne Video. Bei 100 Videos kann das Wochen an Arbeit bedeuten. Der Batch-Video-Creator reduziert das auf wenige Minuten: eine Vorlage, ein CSV-Upload, und HeyGen rendert automatisch jede Variante. Kund:innen berichten von bis zu 70 % geringeren Produktionskosten und einer Zeitersparnis von mehreren Wochen pro Kampagne.
In welchem Dateiformat und in welcher Qualität werden Batch-Videos exportiert?
Jedes Video in Ihrem Batch wird als MP4-Datei in HD-Qualität exportiert und ist sofort bereit, in E-Mails eingebettet, in Ihr LMS hochgeladen oder auf beliebigen Plattformen veröffentlicht zu werden. Die Dateien werden mit den Kennungen aus Ihrer CSV beschriftet, sodass Sie jedes Video ohne manuelles Sortieren oder Umbenennen der Dateien eindeutig dem vorgesehenen Empfänger zuordnen können.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Erstellen Sie Hunderte personalisierter Videos aus nur einer Tabelle – ganz ohne Kameras und ohne Aufnahmesessions.