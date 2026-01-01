Entwerfen Sie Ihr Video einmal mit dem Vorlagensystem von HeyGen und lassen Sie dann die Batch-Engine es über Ihren gesamten Datensatz hinweg vervielfältigen und anpassen. Legen Sie Layout, Branding, Hintergrund, Musik und Präsentationsstil in einer einzigen Vorlage fest, und der Batch-Video-Creator wendet diese Einstellungen auf jede Zeile in Ihrer CSV an. Dieser Ansatz stellt eine einheitliche Markenwirkung über Hunderte von Ausgaben hinweg sicher, während durch Ihre Tabellenvariablen dennoch individuelle Anpassungen pro Video möglich bleiben. Teams, die Script-to-Video‑Produktionen nutzen, können jede fertiggestellte Vorlage innerhalb von Minuten in ein batchfähiges Asset umwandeln.