Fügen Sie Ihren Product-Placement-Videos professionelle Vertonung in über 175 Sprachen und Dialekten hinzu. Schreiben oder fügen Sie ein Skript ein, das die Funktionen Ihres Produkts beschreibt, und HeyGen erzeugt eine natürlich klingende Sprachaufnahme, die mit der visuellen Timeline synchronisiert ist. Verwenden Sie AI voice cloning, um in Ihrer eigenen Brand Voice zu sprechen, oder wählen Sie aus über 300 integrierten Stimmen. Für globale Kampagnen können Sie das gesamte Video mit präzisem AI lip sync und lokalisiertem Audio über den video translator übersetzen. Aus einem Produktvideo wird so an einem Nachmittag ein global einsetzbares Asset.