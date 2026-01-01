KI-Produktplatzierungs-Video-App
Erstelle professionelle KI-Produktplatzierungs-Videos direkt aus einem Produktfoto mit HeyGen. Lade ein einzelnes Bild deines Produkts hoch und generiere hochwertige Videoanzeigen mit realistischen Umgebungen, dynamischen Kameraperspektiven und kontextuellen Szenen, die dein Produkt in Aktion zeigen. Kein Filmdreh, kein Team, keine Studioanmietung. Verwandle ein Produktfoto in wenigen Minuten in eine teilbare Videoanzeige – bereit für jede Plattform und jede Kampagne.
Funktionen von KI-Produktplatzierungs-Videos
Realistische KI-Szenenerstellung aus Fotos
Lade ein Produktfoto hoch, und HeyGen erzeugt lebensechte Szenen, die dein Produkt in professionelle, kontextuell passende Umgebungen setzen. Ob dein Produkt auf eine Küchenarbeitsplatte, einen Schreibtisch im Büro oder eine Terrasse im Freien gehört – der KI-Videogenerator baut die passende Umgebung darum herum. Jede Szene wird mit realistischer Beleuchtung, Schatten und räumlicher Tiefe gestaltet, sodass das Produkt natürlich integriert wirkt statt hineinkopiert. Passe Kontext der Szene, Oberflächentexturen und Umgebungsdetails vor dem Rendern an, damit jedes einzelne Frame zu deiner Markenästhetik und deinen Kampagnenzielen passt.
Mehrwinkel- und dynamische Kamerasteuerung
Bestimmen Sie selbst, wie Ihr Produkt in Szene gesetzt wird – mit mehreren Kameraperspektiven, sanften Kamerafahrten und filmischen Zooms. HeyGen rendert jede Produktplatzierung mit Bewegungen, die professionelles Studio-Footage nachahmen, sodass Ihre Videoanzeigen einen hochwertigen, cineastischen Look erhalten. Wählen Sie aus detailreichen Nahaufnahmen, 360-Grad-Ansichten oder lifestyle-orientierten Weitwinkelshots. Dieses Maß an visueller Kontrolle ist normalerweise nur mit einem kompletten Kamerateam möglich – hier beginnt es mit einem einzigen Image-to-Video-Upload. Kombinieren Sie verschiedene Perspektiven über mehrere Szenen hinweg, um eine vollständige Produktvideo-Story zu erstellen – ganz ohne selbst zur Kamera zu greifen.
KI-Voiceover und mehrsprachige Vertonung
Fügen Sie Ihren Product-Placement-Videos professionelle Vertonung in über 175 Sprachen und Dialekten hinzu. Schreiben oder fügen Sie ein Skript ein, das die Funktionen Ihres Produkts beschreibt, und HeyGen erzeugt eine natürlich klingende Sprachaufnahme, die mit der visuellen Timeline synchronisiert ist. Verwenden Sie AI voice cloning, um in Ihrer eigenen Brand Voice zu sprechen, oder wählen Sie aus über 300 integrierten Stimmen. Für globale Kampagnen können Sie das gesamte Video mit präzisem AI lip sync und lokalisiertem Audio über den video translator übersetzen. Aus einem Produktvideo wird so an einem Nachmittag ein global einsetzbares Asset.
Batch-Videoerstellung für Werbekampagnen
Skalieren Sie die Erstellung Ihrer Produktanzeigen, ohne Ihr Budget zu erhöhen. Generieren Sie Dutzende von Varianten aus nur einem Produktfoto, indem Sie Szenen, Blickwinkel, Formate und Erzählstile austauschen. Erstellen Sie vertikale Schnitte für TikTok, quadratische Formate für Instagram und Breitbildversionen für YouTube – alles aus einer einzigen Session. HeyGens KI-Anzeigen-Generator Workflow übernimmt die schnelle Iteration, sodass Sie kreative Varianten plattformübergreifend im A/B-Test vergleichen können. Kombinieren Sie Produktplatzierung mit Text-zu-Video Skripting, um vollständige Werbekampagnen zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten zu produzieren.
Markenkonsistente Vorlagen und individuelle Anpassung
Sorge für visuelle Konsistenz in jedem Product-Placement-Video mit anpassbaren Vorlagen, Farbpaletten und gebrandeten Overlays. Lege dein Logo, deine Schriftarten sowie Intro- und Outro-Sequenzen einmal fest und wende sie auf alle Renderings an. HeyGens KI-Videoeditor ermöglicht es dir, Hintergründe fein abzustimmen, Untertitel mit einem Untertitel-Generator hinzuzufügen, Preisinformationen zu überlagern und Call-to-Action-Karten direkt im Editor einzufügen. Jeder Output entspricht deinen Brand-Guidelines – ganz ohne Designer oder Post-Production-Spezialisten.
Anwendungsfälle
E-Commerce-Produktanzeigen
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Produktkampagnen für soziale Medien
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Produktankündigungen zum Launch
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Marktplatz- und Einzelhandelsangebote
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
UGC-Produktinhalte im Influencer-Stil
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Globale Produktwerbung
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
So funktioniert es
Erstelle KI-Produktplatzierungs-Videoanzeigen in vier klaren Schritten – von einem Produktfoto bis zu einer professionellen, plattformfertigen Videoanzeige.
Laden Sie Ihr Produktfoto hoch
Wählen Sie ein hochwertiges Foto Ihres Produkts aus. HeyGen analysiert das Bild, erkennt die Produktkontur und bereitet es mit sauberen Kanten und korrekten Proportionen für die Platzierung in der Szene vor.
Wählen Sie eine Szene und einen Stil aus
Durchstöbern Sie Umgebungs‑Vorlagen oder beschreiben Sie das gewünschte Setting. Wählen Sie Kameraperspektiven, Lichtstimmung und Seitenverhältnis, damit alles zu Ihrer Kampagne und der Zielplattform passt.
Skript und Erzählung hinzufügen
Schreiben oder fügen Sie ein Voiceover-Skript ein, das die Produktfunktionen und -vorteile beschreibt. Wählen Sie eine Stimme, Sprache und Sprechgeschwindigkeit. HeyGen synchronisiert die Vertonung mit der visuellen Zeitleiste.
Video erstellen und exportieren
HeyGen rendert das finale Product-Placement-Video mit synchronisierten Visuals, Bewegungen, Sprechertext und Branding. Lade es in HD oder 4K herunter oder teile es direkt auf deinen Werbeplattformen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein KI-Product-Placement-Video und wie funktioniert es?
Ein KI-Product-Placement-Video ist eine Videoanzeige, bei der Ihr Produkt digital in eine realistische, KI-generierte Szene eingefügt wird, anstatt physisch im Studio gefilmt zu werden. Sie laden ein Produktfoto hoch, die KI von HeyGen baut eine passende Umgebung mit korrekter Beleuchtung und Tiefenwirkung darum herum, fügt Bewegung und Vertonung hinzu und rendert ein fertiges Video. Das Ergebnis sieht aus wie ein professionell gefilmter Produktwerbespot – ganz ohne physische Produktion.
Wird das Produkt im Video realistisch aussehen oder deutlich als Compositing erkennbar sein?
Die Rendering-Engine von HeyGen passt Lichtrichtung, Schattenwurf, Oberflächenreflexionen und räumliche Proportionen präzise an die generierte Umgebung an. Produkte werden auf Pixelebene in die Szenen integriert, statt nur darübergelegt zu werden. Das Ergebnis ist darauf ausgelegt, die Qualitätsanforderungen von bezahlten Werbeplattformen und Produktlistings zu erfüllen, auf denen Zuschauer hochwertige, studioreife Visuals erwarten.
Kann ich Product-Placement-Videos für Produkte erstellen, die ich noch nicht physisch erhalten habe?
Ja. Sie benötigen lediglich ein Produktfoto, das aus einem Rendering, einem Hersteller-Musterbild oder einem 3D-Mockup stammen kann. Dadurch sind KI-Produktplatzierungsvideos besonders nützlich für Pre-Launch-Kampagnen, Crowdfunding-Aktionen und Produktankündigungen, bei denen noch keine physische Ware für herkömmliche Drehs verfügbar ist.
Wie viele Videovarianten kann ich aus einem einzigen Produktfoto erstellen?
Es gibt kein festes Limit. Sie können Dutzende von Varianten erstellen, indem Sie die Szenenumgebung, den Kamerawinkel, die Erzählersprache, das Seitenverhältnis und den visuellen Stil verändern. So wird es möglich, aus nur einem Produktbild in einer einzigen Sitzung einen vollständigen Satz von Werbemitteln für A/B-Tests auf mehreren Plattformen zu produzieren.
Kann ich für internationale Kampagnen Voice-over-Narration in mehreren Sprachen hinzufügen?
Ja. Schreiben Sie Ihr Skript einmal, und HeyGen erzeugt die Vertonung in über 175 Sprachen und Dialekten mit natürlicher Sprechgeschwindigkeit und Aussprache. Sie können außerdem eine spezifische Markenstimme klonen und sie in jeder Sprachversion einsetzen. In Kombination mit lokalisierten Untertiteln wird so aus einem einzigen Product-Placement-Video ein vollständig global einsetzbares Werbemittel – ganz ohne erneute Aufnahmen oder Dreharbeiten.
Wie schneidet KI-Produktplatzierung im Vergleich zur Beauftragung eines Studios für Produktvideodrehs ab?
Ein herkömmliches Produktvideo erfordert die Anmietung eines Studios, das Engagement eines Fotografen und Teams, das Beschaffen von Requisiten und Set-Design, das Filmen aus mehreren Perspektiven sowie den Schnitt in der Postproduktion. Dieser Prozess kostet in der Regel mehrere Tausend Euro und dauert Tage oder sogar Wochen. KI-Produktplatzierung liefert eine vergleichbare visuelle Qualität aus nur einem Produktfoto – in wenigen Minuten, zu einem Bruchteil der Kosten, und jede Variante oder Aktualisierung ist möglich, ohne erneut drehen zu müssen.
Welche Dateiformate und Auflösungen stehen für das finale Video zur Verfügung?
HeyGen exportiert Product-Placement-Videos im MP4-Format in HD- und 4K-Auflösung. Außerdem kannst du Seitenverhältnisse wählen, die für bestimmte Plattformen optimiert sind: 16:9 für YouTube und Web, 9:16 für TikTok und Instagram Reels sowie 1:1 für Feed-Posts. Untertitel können als SRT-Dateien exportiert werden, um Barrierefreiheit und Plattformanforderungen zu erfüllen.
Ist HeyGen für Product-Placement-Videos kostenlos nutzbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, mit dem du den Product-Placement-Workflow ausprobieren und Videos erstellen kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten höhere Exportauflösungen, längere Videolängen, Voice Cloning sowie Zugriff auf die vollständige Bibliothek von Szenenvorlagen und visuellen Stilen frei.
Kann ich Product-Placement-Videos als bezahlte Anzeigen auf Meta, Google und TikTok verwenden?
Ja. Die von HeyGen erstellten Videos sind für die kommerzielle Nutzung auf allen wichtigen Werbeplattformen ausgelegt. Die Ausgaben entsprechen den technischen Anforderungen von Meta Ads, Google Ads und TikTok Ads Manager, einschließlich Auflösung, Seitenverhältnis und Dateigröße. Sie besitzen die Rechte an den erstellten Inhalten und können diese direkt in Ihren Werbekonten veröffentlichen.
Wie stelle ich eine einheitliche Markenpräsenz über mehrere Product-Placement-Videos hinweg sicher?
Richten Sie eine Marken-Vorlage mit Ihrem Logo, Ihrer Farbpalette, Ihren Schriftarten, Intro- und Outro-Karten sowie Ihrem bevorzugten visuellen Stil ein. HeyGen wendet diese Einstellungen auf jedes von Ihnen erstellte Video an und sorgt so für ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrem gesamten Produktkatalog und all Ihren Kampagnen. Aktualisierungen an der Vorlage werden auf neue Renderings übertragen, ohne dass bestehende Videos von Grund auf neu erstellt werden müssen.
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