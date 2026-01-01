KI-Video-Podcast-Generator-App
Erstelle professionelle KI-Videopodcasts mit zwei Sprecher:innen direkt aus einem Thema oder Skript mit HeyGen. Produziere fesselnde Podcast-Gespräche mit realistisch wirkenden KI-Hosts – mit natürlichen Dialogen, ausdrucksstarker Präsentation und hochwertiger Optik. Kein Aufnahme-Equipment, keine Gästekoordination, kein Post-Production-Editing erforderlich.
Funktionen des KI-Videopodcasts
Themen-zu-Podcast-Erstellung in wenigen Minuten
Verwandle jedes beliebige Thema in eine strukturierte Podcast-Diskussion mit zwei Sprecher:innen, indem du einfach ein Thema eingibst oder ein Skript einfügst. Die KI von HeyGen schreibt den Dialog, weist Sprecherrollen zu und erstellt ein vollständiges Podcast-Video mit natürlichem Hin und Her im Gespräch. Das fertige Ergebnis spiegelt Tempo und Ablauf einer produzierten Talkshow wider, bei der jede Moderationsperson eigene Perspektiven einbringt. Dies funktioniert als vollständige Text-zu-Video-Pipeline und liefert dir einen teilfertigen, sofort teilbaren Podcast, ohne dass du ein Mikrofon anfassen oder auch nur eine einzige Gästeperson buchen musst.
Dialog zwischen zwei KI-Hosts mit natürlicher Gesprächsführung
Jede Podcast-Folge präsentiert zwei KI-Sprecher mit unterschiedlichen Stimmen, Sprechmustern und Gesprächsrhythmen. HeyGen synchronisiert Sprecherwechsel, Pausen und Reaktionen so, dass der Austausch organisch statt inszeniert wirkt. Die Hosts reagieren mit realistischer Intonation und Betonung aufeinander, unterstützt von fortschrittlicher KI-Lippensynchronisation, die jedes Wort exakt mit den Mundbewegungen abgleicht. So entsteht ein Podcast-Gespräch, das die Aufmerksamkeit genauso fesselt wie eine Live-Aufnahme – ganz ohne dass jemand vor die Kamera treten muss.
Skriptsteuerung und Themenanpassung
Beginnen Sie mit einem einzelnen Thema und lassen Sie HeyGen das vollständige Gespräch generieren, oder fügen Sie Ihr eigenes Skript ein, um jede Dialogzeile zu steuern. Bearbeiten Sie die Sprecherzuordnung, passen Sie den Ton an, verfeinern Sie die Gesprächspunkte und strukturieren Sie den Ablauf neu – alles in einem übersichtlichen KI-Video-Editor-Interface. Fügen Sie unterstützenden Kontext wie Statistiken, Zitate oder Produktreferenzen hinzu, um die Diskussion auf Ihre Ziele auszurichten. Der Video-Skript-Generator hilft Ihnen dabei, Skripte zu entwerfen oder zu verfeinern, die sich in fesselnde Podcast-Dialoge übersetzen lassen.
Mehrsprachige Podcast-Produktion
Produzieren Sie dieselbe Podcast-Episode in über 175 Sprachen und Dialekten, ohne neu aufnehmen oder umschreiben zu müssen. HeyGens Videoübersetzer bewahrt die stimmlichen Merkmale jedes Hosts und passt den Dialog gleichzeitig an eine neue Sprache mit präzisem Lip-Sync an. Erreichen Sie ein weltweites Publikum, indem Sie eine einzige Episode in einer Sitzung für Dutzende Märkte lokalisieren. Dies ist besonders effektiv für Teams, die international Thought-Leadership-Inhalte veröffentlichen oder Schulungsvideos erstellen, die in verschiedenen Regionen überzeugen müssen.
Studioqualität bei Bild und Ton
Jede KI-Videopodcast-Episode wird in HD oder 4K mit professioneller Ausleuchtung, Bildausschnitt und Komposition gerendert. Hintergrundumgebungen, Farbthemen und Layout-Optionen ermöglichen es dir, deine Markenidentität oder deine Content-Kategorie perfekt abzubilden. Die Audioausgabe bietet ausbalancierte Pegel, klare Stimmtrennung zwischen den Sprecher:innen und optionale Hintergrundmusik. Die Produktionsqualität steht einem voll ausgestatteten Podcast-Studio in nichts nach und wird über denselben KI-Videogenerator bereitgestellt, der auch die Enterprise-Videoplattform von HeyGen antreibt.
Anwendungsfälle
Vordenkerrolle und fachkundige Kommentare
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Content-Marketing und Marken-Storytelling
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Mitarbeiterschulung und Wissensaustausch
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Bildungsinhalte und Online-Kurse
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Social-Media-Clips und Kurzform-Inhalte
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Produkteinführungen und Funktionsankündigungen
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
So funktioniert es
Erstelle deinen KI-Videopodcast in vier Schritten – von einem Thema oder Skript bis zur fertig bearbeiteten, teilbereiten Podcast-Episode.
Gib dein Thema ein
Gib ein Thema ein, füge ein Skript ein oder beschreibe dein Vorhaben kurz. HeyGen analysiert deine Eingabe und erstellt die Podcast-Struktur, Sprecherrollen und den Gesprächsverlauf.
Hosts anpassen
Wählen Sie KI-Hosts aus, passen Sie Sprachstile an und legen Sie das visuelle Setting fest. Konfigurieren Sie die Persönlichkeiten der Sprecher und den Ton der Diskussion so, dass sie zu Ihrer Marke oder Ihren Content-Zielen passen.
Überprüfen und verfeinern
Vorschau des generierten Podcast-Dialogs. Bearbeite Zeilen, ordne Segmente neu, passe das Tempo an oder füge direkt im Editor zusätzlichen Kontext hinzu, bevor du das Finale renderst.
Erstellen und teilen
Rendern Sie das endgültige Podcast‑Video. HeyGen synchronisiert Dialog, Bild und Ton zu einer professionell bearbeiteten Episode, die zum Herunterladen, Veröffentlichen oder Einbetten bereit ist.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein KI-Videopodcast und wie funktioniert er?
Ein KI-Videopodcast ist ein vollständig generiertes, podcastähnliches Video, in dem zwei KI-Hosts ein von dir vorgegebenes Thema besprechen. Du gibst ein Thema ein oder fügst ein Skript ein, und HeyGen schreibt den Dialog, weist Sprecherrollen zu, synchronisiert Bild und Stimme und rendert eine komplette Videoepisode. Keine echten Hosts, keine Aufnahmesessions und keine Schnittsoftware erforderlich.
Wird der KI-Podcast wie ein echtes Gespräch zwischen zwei Personen klingen?
Ja. HeyGen erzeugt natürliches Wechselspiel zwischen den Sprechern, abwechslungsreiche Intonation und realistische Pausen, sodass der Dialog wie ein echtes Gespräch wirkt. Jeder Host hat eine eigene Stimme und einen individuellen Sprechstil, und das System nutzt fortschrittliche Lip-Sync-Technologie, um jedes Wort präzise mit den Gesichtbewegungen abzugleichen und so den typischen, künstlich wirkenden Klang synthetischer Sprache zu vermeiden.
Kann ich steuern, was die KI-Hosts sagen, oder muss ich das automatisch erstellte Skript übernehmen?
Sie haben die volle Kontrolle. Sie können ein Thema eingeben und HeyGen das gesamte Gespräch generieren lassen oder Ihr eigenes Skript einfügen, um jede Zeile genau vorzugeben. Im Editor können Sie einzelne Sprecherzeilen anpassen, Segmente neu anordnen, den Ton verändern und bestimmte Gesprächspunkte oder Daten einfügen, bevor das Video gerendert wird.
Wie lang kann eine Episode eines KI‑Video‑Podcasts sein?
Die Episodenlänge hängt von deinem Tarif ab. Kostenlose Konten können kürzere Podcast-Clips erstellen, um das Format auszuprobieren. Bezahlte Tarife schalten längere Episoden frei, die sich für vollständige Podcast-Inhalte eignen, wobei die Renderzeiten unabhängig von der Dauer nur wenige Minuten betragen.
Kann ich einen KI-Videopodcast auch in anderen Sprachen als Englisch erstellen?
Auf jeden Fall. HeyGen unterstützt über 175 Sprachen und Dialekte. Sie können den Podcast in einer Sprache erstellen und ihn anschließend in weitere Sprachen lokalisieren – dabei bleiben die individuelle Stimmfarbe jedes Hosts sowie die Lippensynchronität erhalten. So können Sie dieselbe Episode in verschiedenen internationalen Märkten veröffentlichen, ohne sie neu aufnehmen zu müssen.
Wie unterscheidet sich ein KI‑Video‑Podcast von der Aufnahme eines traditionellen Podcasts?
Traditionelle Podcasts erfordern die Terminplanung mit Gästen, das Buchen von Studiozeit, den Kauf von Audio- und Videoequipment und stundenlange Nachbearbeitung. Ein KI-Videopodcast eliminiert all diese Schritte. Sie gelangen in wenigen Minuten vom Thema zur fertigen Episode – zu einem Bruchteil der Kosten – und behalten dabei eine Produktionsqualität bei, die mit einem professionellen Studio-Setup mithalten kann.
Ist der KI-Videopodcast von HeyGen kostenlos nutzbar?
HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif, mit dem du KI-Videopodcast-Inhalte erstellen und die wichtigsten Funktionen ohne Kreditkarte ausprobieren kannst. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten längere Episoden, zusätzliche Stimmoptionen, Exporte in höherer Auflösung sowie Zugriff auf die vollständige Bibliothek an KI-Hosts und visuellen Stilen frei.
Kann ich KI-Videopodcasts für meinen YouTube-Kanal oder meine Social-Media-Kanäle nutzen?
Ja. Die Ausgabe ist eine normale Videodatei, die du direkt auf YouTube hochladen, auf deiner Website einbetten oder über soziale Plattformen verbreiten kannst. Du kannst außerdem YouTube Shorts oder vertikale Clips aus deiner Podcast-Episode für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und LinkedIn erstellen.
Welche Themen eignen sich am besten für KI‑Video‑Podcasts?
Jedes Thema, das von einem Gesprächsformat profitiert, eignet sich gut: Branchentrends, Produkt-Demos, Nachrichtenkommentare, How-to-Anleitungen, Interview‑Q&As und ausführliche Lerninhalte. Das Zwei‑Sprecher‑Format macht komplexe oder technische Inhalte zugänglicher, indem es Informationen in einen natürlichen Dialog mit wechselseitigem Austausch aufteilt.
Kann ich den KI-Videopodcast mit der visuellen Identität meines Unternehmens branden?
Ja. Sie können Hintergründe, Farbschemata und visuelle Layouts anpassen, damit sie zu Ihren Markenrichtlinien passen. In Kombination mit einer konsistenten Auswahl der Hosts und einer einheitlichen Stimmgestaltung können Sie eine Marken-Podcastserie produzieren, die in jeder Episode ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild und einen konsistenten Ton beibehält.
Beginnen Sie mit HeyGen zu erstellen
Erstelle einen KI-Videopodcast mit zwei Sprecher:innen zu jedem beliebigen Thema – ganz ohne Aufnahme-Equipment, Terminabsprachen oder Schnitt.