KI-Video-Podcast-Generator-App

Beginnen Sie mit einem einzelnen Thema und lassen Sie HeyGen das vollständige Gespräch generieren, oder fügen Sie Ihr eigenes Skript ein, um jede Dialogzeile zu steuern. Bearbeiten Sie die Sprecherzuordnung, passen Sie den Ton an, verfeinern Sie die Gesprächspunkte und strukturieren Sie den Ablauf neu – alles in einem übersichtlichen KI-Video-Editor-Interface. Fügen Sie unterstützenden Kontext wie Statistiken, Zitate oder Produktreferenzen hinzu, um die Diskussion auf Ihre Ziele auszurichten. Der Video-Skript-Generator hilft Ihnen dabei, Skripte zu entwerfen oder zu verfeinern, die sich in fesselnde Podcast-Dialoge übersetzen lassen.