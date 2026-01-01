Startseite Akademie Stimmen Zugriff auf die Sprachbibliothek

In HeyGen ist eine Stimme die KI-generierte Sprachausgabe, die in deinen Videos verwendet wird. Stimmen können mit Avataren kombiniert oder als eigenständige Audiospur genutzt werden und verleihen deinen Inhalten Tonfall, Persönlichkeit und emotionale Bandbreite – in einer großen Auswahl an Sprachen, Akzenten und Sprechstilen.

Stimmen helfen Ihnen, die Darbietung Ihres Videos auf Ihr Publikum und den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen.

Die Sprachbibliothek

Alle Stimmen in HeyGen werden über die Voice Library verwaltet. Hier können Sie Ihre eigenen Stimmklone überprüfen, öffentliche KI-Stimmen erkunden und alles an einem Ort organisiert halten.

Sie können von drei Hauptbereichen aus auf die Voice Library zugreifen:

AI-Studio

Die Seite „Avatare“

Korrektur gelesen

Die Voice-Bibliothek enthält leistungsstarke Filterwerkzeuge, mit denen Sie schnell die passende Stimme finden. Sie können nach Region, Akzent, Alter, Emotion, Anwendungsfall und mehr filtern. Außerdem können Sie Stimmen als Favoriten markieren, sodass Ihre am häufigsten verwendeten Optionen leicht zugänglich sind.

Stimmen in AI Studio verwenden

In AI Studio hast du jedes Mal, wenn du eine Stimme für ein Avatar-Video auswählst, Zugriff auf die vollständige Voice Library. Von dort aus kannst du Stimmen anhören und schnell diejenige auswählen, die am besten zu deinem Projekt passt.

Sie können in AI Studio auch direkt Stimmen erstellen, ohne zuvor einen Avatar anzulegen. Wählen Sie in der Voice Library „New Voice“ und entscheiden Sie dann, ob Sie eine Stimme sofort klonen, eine Drittanbieter-Stimme integrieren oder mit Voice Design eine völlig neue Stimme generieren möchten. Sobald sie erstellt wurde, steht die Stimme in all Ihren Projekten zur Verfügung.

Stimmen auf der Avatare-Seite verwalten

Stimmen können auch auf der Avatare-Seite verwaltet werden. Indem Sie einen Avatar auswählen und das Sprachmenü öffnen, können Sie eine primäre Stimme festlegen oder die Voice Library öffnen.

Das Festlegen einer Primärstimme bedeutet, dass diese Stimme automatisch verwendet wird, sobald du diesen Avatar in zukünftigen Videos auswählst.

Stimmen in der Rechtschreibprüfung verwenden

Stimmen sind auch in der Korrekturansicht verfügbar. In jedem Skriptfeld kannst du den Tab „Stimme verfolgen“ öffnen, um alle im Video verwendeten Stimmen zu überprüfen. Von dort aus kannst du zwischen Stimmen wechseln oder neue erstellen, während du dein Skript verfeinerst.