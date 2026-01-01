Startseite Akademie Stimmen So erstellen Sie eine neue Stimme

So erstellen Sie eine neue Stimme

Sie können Stimmen an drei Orten finden und verwalten: im AI Studio, wenn Sie in einem Projekt arbeiten, auf der Avatars-Seite, wenn Sie eine primäre Stimme zuweisen oder festlegen, und in Proofread. Sie können an jedem dieser Orte eine neue Stimme erstellen.

Für diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beginnen wir in AI Studio.

Beginnen Sie, eine neue Stimme in AI Studio zu erstellen

Öffnen Sie ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues in AI Studio. Klicken Sie im Skriptbereich auf die aktuelle Stimme, um das Stimmmenü zu öffnen. Wählen Sie dort „Neue Stimme hinzufügen“.

Sie sehen zwei Optionen: einen Drittanbieter-Sprachdienst integrieren oder direkt in HeyGen eine neue Stimme erstellen. Wählen Sie für dieses Tutorial Neue Stimme erstellen.

Laden Sie eine Sprachaufnahme hoch

Sie werden aufgefordert, eine Sprachaufnahme hochzuladen. Diese Aufnahme wird verwendet, um Ihren Sprachklon zu erstellen, daher ist die Qualität wichtig.

Verwenden Sie ein hochwertiges externes Mikrofon, ein Bluetooth-Mikrofon oder ein modernes Smartphone. Vermeiden Sie es, das integrierte Mikrofon Ihres Laptops zu benutzen. Wenn Sie ein externes Mikrofon verwenden, halten Sie es etwa 15 bis 20 Zentimeter von Ihrem Mund entfernt, stellen Sie sicher, dass es nicht verdeckt ist, und vermeiden Sie Kontakt mit Kleidung oder Stoff.

Nehmen Sie in einer ruhigen, störungsfreien Umgebung auf. Hintergrundgeräusche können Klarheit und Konsistenz beeinträchtigen. Sprechen Sie natürlich und deutlich, mit etwas emotionaler Variation. Wenn Sie über vertraute Themen wie Ihren Tagesablauf, Hobbys oder persönliche Geschichten sprechen, hilft das, Ihren natürlichen Tonfall und Ihre Energie einzufangen.

Wenn du von einem Skript abliest, solltest du monotonen Klang vermeiden. Lege Pausen ein, variiere dein Sprechtempo und halte eine gleichmäßige, gesprächige Lautstärke.

Erstellen und verfeinern Sie Ihre Stimme

Sobald deine Aufnahme hochgeladen ist, erstellt HeyGen deinen Stimmklon. Wenn das Ergebnis noch nicht ganz passt, kannst du es mit Voice Doctor verfeinern.

Klicken Sie auf „Enhance Voice“, um Einstellungen wie Akzent oder Sprach-Engine anzupassen, oder beschreiben Sie, was sich nicht richtig anfühlt – zum Beispiel, wenn die Stimme zu monoton klingt oder nicht ganz Ihrem natürlichen Ton entspricht. Voice Doctor erstellt daraufhin verbesserte Optionen, die Sie sich in der Vorschau anhören können.

Wenn du eine Version findest, die dir gefällt, kannst du sie als neue Stimme speichern oder die bestehende ersetzen. Wenn sich keine der Optionen richtig anfühlt, kannst du weiter verfeinern oder einen anderen Ansatz ausprobieren.

Erstellen Sie eine Stimme mit Voice Design

Wenn Sie sich lieber nicht selbst aufnehmen möchten, können Sie stattdessen Voice Design verwenden. Klicken Sie auf Voice Design, geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, die die gewünschte Stimme beschreibt, und HeyGen wird mehrere Optionen für Sie generieren.

Sie können eine Stimme auswählen, zusätzliche Optionen neu generieren oder den Prompt so lange verfeinern, bis die Stimme Ihren Anforderungen entspricht.