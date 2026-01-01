Startseite Akademie Stimme So verwenden Sie den Voice Director

Voice Director gibt Ihnen eine noch präzisere Kontrolle darüber, wie Ihr Avatar auftritt. Anstatt sich auf einen monotonen Vortrag zu verlassen, können Sie Tonfall, Tempo und Emotion direkt in Ihrem Skript steuern und so eine Erzählung schaffen, die bewusst, ausdrucksstark und im Einklang mit Ihrer Marke ist.

Open Voice Director

Öffnen Sie in Ihrem Projekt den Skripteditor und geben Sie einen Schrägstrich „/“ ein. Dadurch wird ein Panel mit zusätzlichen Optionen geöffnet. Wählen Sie in der Liste „Voice Director“ aus.

Wählen Sie einen Übermittlungston

Sobald Voice Director geöffnet ist, sehen Sie eine Liste mit voreingestellten Tonoptionen, darunter Aufgeregt, Locker, Ruhig, Cool, Ernst, Lustig, Wütend, Sarkastisch und Lachend.

Wählen Sie den Ton aus, der am besten zu Ihrer Nachricht passt. Jeder Ton enthält eine Standardanweisung, die Sie bearbeiten können, um sie besser an die gewünschte Ausdrucksweise anzupassen.

Die Richtung anwenden

Nachdem Sie die Anweisung angepasst haben, wählen Sie, wie sie angewendet werden soll. Sie können sie nur auf die aktuelle Szene anwenden oder auf die Stimme selbst, sodass derselbe Ton in allen Szenen verwendet wird, die diese Stimme teilen.

Vorschau und Verfeinerung

Klicken Sie im Vorschaufenster auf „Play“, um zu hören, wie Ihr Avatar die Zeile mit der ausgewählten Regieanweisung vorträgt. Wenn es nicht ganz richtig klingt, können Sie zurückgehen und den Ton anpassen oder die Anweisung umformulieren, bis sie sich natürlich anfühlt und mit Ihrer Absicht übereinstimmt.

Sie wissen nun, wie Sie Voice Director nutzen, um die Performance Ihres Avatars zu gestalten und Ihren Videos Emotion zu verleihen. Indem Sie mit Tonlagen experimentieren und Ihre Anweisungen verfeinern, können Sie Darbietungen erstellen, die gezielt, ausdrucksstark und fesselnd wirken.