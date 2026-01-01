Startseite Akademie Stimme So verwenden Sie die Sprachspiegelung

Voice Mirroring gibt dir die volle kreative Kontrolle darüber, wie dein Avatar klingt, indem es ihn mit deiner eigenen Sprechweise auftreten lässt. Anstatt auf standardmäßige Text-to-Speech-Technologie zu setzen, nimmst du dein eigenes Audio auf – deinen natürlichen Tonfall, Rhythmus und deine Sprechgeschwindigkeit – und HeyGen spiegelt dies über den von dir gewählten Avatar und die Stimme wider. Das Ergebnis wirkt authentisch, ausdrucksstark und entspricht ganz deinem Stil.

Beginnen Sie mit einem neuen oder bestehenden Projekt

Erstelle ein neues Video oder öffne ein bestehendes Projekt. Füge eine neue Szene hinzu und wähle deinen Avatar aus.

Klicke im Skript-Editor auf Audio. Von hier aus kannst du entweder neue Audiodaten aufnehmen oder eine vorhandene Datei hochladen. Für diese Anleitung wähle Audio aufnehmen.

Lieferung erfassen

Während der Aufnahme solltest du mit dem Tonfall, Tempo und der Emotion sprechen, die dein Avatar widerspiegeln soll. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, kannst du sie anhören und bei Bedarf erneut aufnehmen.

Wenn du zufrieden bist, aktiviere Voice Mirroring und klicke auf „Add Audio“. HeyGen transkribiert dein Audio automatisch, zeigt den Text in der Szene an und ermöglicht es dir, ihn auf Genauigkeit zu überprüfen.

Wenden Sie Ihre Darbietung auf eine Stimme an

Wählen Sie anschließend die Stimme aus, die Sie verwenden möchten. Ihre aufgezeichnete Darbietung, einschließlich Tonfall, Tempo und Emotion, wird auf die ausgewählte Stimme übertragen.

Voice Mirroring in einer bestehenden Szene verwenden

Wenn du mit einem reinen Textskript beginnst und die Wiedergabe nicht ganz richtig klingt, kannst du sie mit Voice Mirroring verfeinern.

Klicke auf das Drei-Punkte-Menü neben deinem Skript und wähle In Voice Mirroring umwandeln. Dein Skript wird wie ein Teleprompter angezeigt, sodass du Audio mit der gewünschten Sprechweise aufnehmen oder hochladen kannst.

Nach der Aufnahme wird das neue Audio automatisch zur Szene hinzugefügt.

Bearbeiten oder zurücksetzen Ihrer Audiodatei

Sie können Ihre Aufnahme bei Bedarf in einen benutzerdefinierten Voice-Clone umwandeln. Wenn Sie wieder zu Text zurückkehren möchten, wählen Sie „Audio in Text umwandeln“, oder wählen Sie „Audio löschen“, um die Aufnahme vollständig zu entfernen.