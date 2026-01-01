Startseite Akademie Stimme Was sind Sprachmodelle

Wenn Sie sich jemals gewünscht haben, dass Ihre Inhalte natürlicher, persönlicher oder enger an eine bestimmte Markenstimme angelehnt klingen, machen Sprachmodelle das möglich.

In HeyGen erwecken Stimmen deine Skripte und Avatare durch KI-generierte Vertonung zum Leben. Jede Stimme, die du auswählst, wird von einer Voice Engine angetrieben – einem Modell, das dafür entwickelt wurde, natürliche, ausdrucksstarke und sprachlich präzise Sprache zu erzeugen. Die Wahl der richtigen Engine hilft dir, Tonfall, Tempo und Emotion deiner Botschaft passend abzustimmen.

Was Sprachmodelle sind

Ein Sprachmodell ist das zugrunde liegende KI-System, das Sprache erzeugt. Es bestimmt, wie eine Stimme klingt, wie ausdrucksstark sie ist, wie schnell sie spricht und wie gut sie in verschiedenen Sprachen funktioniert.

HeyGen bietet mehrere Sprach-Engines an, die jeweils für unterschiedliche Anwendungsfälle wie Schulung, Marketing, Storytelling oder Lokalisierung optimiert sind.

Automatischer Sprachmotor

Die Auto-Einstellung ermöglicht es HeyGen, automatisch die beste Sprach-Engine basierend auf der Sprache und dem Inhalt deines Videos auszuwählen. Dies ist eine gute Option, wenn du zuverlässige Ergebnisse möchtest, ohne manuell ein Modell auswählen zu müssen.

ElevenLabs-Sprach-Engine

ElevenLabs bietet Studioqualität bei Sprachaufnahmen in über 70 Sprachen und eignet sich damit für die meisten Video- und Sprachprojekte.

Wenn du eine benutzerdefinierte Stimme verwendest, kannst du außerdem auswählen, welches Sprachmodell sie antreibt, um mehr Kontrolle über Tonfall und Realismus zu erhalten. Standardmäßig verwendet HeyGen das mehrsprachige V3-Modell von ElevenLabs, das für seine natürliche Ausdrucksweise und starke mehrsprachige Leistung bekannt ist.

Turbo-Sprachmodelle

Für Projekte, die eine schnellere Generierung benötigen, können Sie auf eines der Turbo-Modelle umsteigen. Diese bieten eine geringere Latenz und eine schnellere Verarbeitung, sind jedoch in erster Linie für englischsprachige Inhalte optimiert.

Starfish-Sprach-Engine

Starfish ist für asiatische Sprachen optimiert, darunter Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Es sorgt für eine natürliche Aussprache und Sprechgeschwindigkeit bei regionsspezifischen Inhalten.

Panda-Sprach-Engine

Panda ist HeyGens ausdrucksstarker Sprach-Engine, entwickelt für emotionale Wiedergabe und präzise Steuerung. Es unterstützt Funktionen wie Voice Director und Voice Mirroring und ermöglicht eine exakte Kontrolle von Timing, Betonung und Tonfall.

Fish-Sprach-Engine

Fish, betrieben von fish.audio, konzentriert sich auf ausdrucksstarke englische Sprachaufnahmen. Es eignet sich gut für Erzählungen, Gesprächsvideos und Inhalte, die von einer nuancierten Darbietung profitieren.

Gemeinsam geben dir Voice-Engines und -Modelle die Kontrolle darüber, wie deine Videos klingen – von Tonfall und Emotion über Geschwindigkeit bis hin zur sprachlichen Genauigkeit.