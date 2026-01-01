Startseite Akademie Integrationen Mit Canva integrieren

Mit Canva integrieren

HeyGen lässt sich in Canva integrieren, um die Videoproduktion schneller und zugänglicher zu machen. Mit dieser Integration können Sie HeyGen-Avatare und -Videos direkt in Ihre Canva-Designs einbinden und so lebensechte KI-Videos mit den einfachen, kollaborativen Design-Tools von Canva kombinieren.

HeyGen mit Canva verbinden

Beginnen Sie, indem Sie Ihr HeyGen-Dashboard öffnen und auf „Integrationen“ klicken. Suchen Sie die Canva-Integration und klicken Sie auf „Verbinden“. Dadurch wird Ihr HeyGen-Konto mit Canva verknüpft, sodass Sie HeyGen-Funktionen direkt in Ihrem Canva-Design-Workflow nutzen können.

Fügen Sie HeyGen-Inhalte zu Ihrem Canva-Design hinzu

Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffne dein Design in Canva. Von dort aus kannst du HeyGen in dein Projekt einbinden, indem du einen Avatar hinzufügst, dein Skript einfügst und eine Stimme auswählst, die zu deiner Botschaft passt. Während dein Avatar-Video Gestalt annimmt, kannst du weiterhin dein Layout, deine visuellen Elemente und deinen gesamten Stil mit den Design-Tools von Canva verfeinern.

Exportieren und teilen Sie Ihr Video

Wenn du mit dem Endergebnis zufrieden bist, klicke oben rechts in Canva auf „Teilen“ und wähle „Download“. Dein avatarbasiertes Video ist nun bereit, überall dort geteilt zu werden, wo du möchtest.