Mit HubSpot integrieren

Heutige Käufer erwarten mehr als nur generische Botschaften. Einfache Personalisierung, wie das Einfügen eines Vornamens in eine E-Mail, fällt nicht mehr auf. Video ändert das. Richtig eingesetzt, erregt es Aufmerksamkeit, schafft Vertrauen und motiviert zum Handeln. Die Herausforderung besteht darin, dass herkömmliche Videoproduktion für personalisierte Kampagnen nicht skalierbar ist. Genau hier kommt die Integration von HeyGen und HubSpot ins Spiel.

Durch die Verbindung von HeyGen mit HubSpot können Sie in wenigen Minuten automatisch personalisierte Videos erstellen – ganz ohne Dreharbeiten, Schnitt oder Produktionsteam. Diese Videos lassen sich im gesamten Funnel einsetzen, von der Vertriebsansprache und Lead-Nurturing über Onboarding und Follow-ups bis hin zur Produktnutzung.

Installiere die HeyGen-App in HubSpot

Beginnen Sie damit, die HeyGen-App aus dem HubSpot Marketplace zu installieren. Während der Installation bittet HubSpot um die Berechtigung, CRM-Daten einzusehen und zu verwalten. Dadurch kann HeyGen Videos mithilfe der in HubSpot gespeicherten Kontaktinformationen erstellen.

Im Rahmen der Einrichtung werden zwei benutzerdefinierte Kontakteigenschaften hinzugefügt. Eine speichert die URL der HeyGen-Videofreigabeseite und die andere eine Vorschau-GIF-URL. Diese Eigenschaften werden verwendet, um personalisierte Videos direkt in E-Mails einzubetten.

Es wird außerdem eine aktive Kontaktliste erstellt. Standardmäßig umfasst diese Liste alle Marketingkontakte. Jeder Kontakt, der zu dieser Liste hinzugefügt wird, ist für die Erstellung personalisierter Videos berechtigt.

Es wird außerdem eine Marketing-E-Mail-Vorlage für Sie erstellt. Diese E-Mail enthält das erforderliche HTML-Modul, das auf die HeyGen-Video- und GIF-Eigenschaften verweist. Die E-Mail wird standardmäßig nicht veröffentlicht, daher müssen Sie sie vor dem Versenden überprüfen und alle erforderlichen Felder ausfüllen.

Den HubSpot-Workflow verstehen

Während der Installation wird ein Workflow mit dem Namen „Generate HeyGen Video for a Contact“ erstellt. Dieser Workflow steuert die Erstellung und Zustellung von Videos und wird zunächst im inaktiven Zustand gestartet.

Der erste Schritt im Workflow ist die Aufnahme. Jeder Kontakt, der zur aktiven Liste hinzugefügt wird, wird automatisch aufgenommen.

Der zweite Schritt ist die Videogenerierung. Hier erstellt HeyGen für jeden Kontakt ein personalisiertes Video und aktualisiert die benutzerdefinierten Eigenschaften mit dem Videolink und der GIF-Vorschau. Dieser Schritt muss konfiguriert werden, bevor er ausgeführt werden kann.

Der dritte Schritt behandelt Fehler. Wenn die Videogenerierung fehlschlägt, wird der Workflow kontrolliert beendet. Wenn sie erfolgreich ist, läuft der Workflow weiter und sendet die Marketing-E-Mail, die das personalisierte Video enthält.

Videogenerierung konfigurieren

Um die Einrichtung abzuschließen, öffnen Sie die Aktion zur Videogenerierung innerhalb des Workflows. Fügen Sie im Aktionsbereich Ihren HeyGen-API-Token ein. Diesen Token finden Sie in den Einstellungen Ihres HeyGen-Kontos unter dem Reiter „API“.

Sobald das Token hinzugefügt wurde, lädt HubSpot deine verfügbaren HeyGen-Vorlagen. Wähle die Vorlage aus, die du verwenden möchtest. Wenn deine Vorlage Variablen enthält, ordne jede einzelne der entsprechenden HubSpot-Kontakteigenschaft zu.

Zu den gängigen Variablen gehören Vorname, Unternehmen oder Standort. Durch das Zuordnen dieser Felder kann das Video dynamisch mit Daten aus jedem einzelnen Kontaktdatensatz befüllt werden. Wenn Ihre Vorlage weniger Variablen verwendet, als verfügbar sind, können Sie ungenutzte Felder leer lassen.

Wenn Sie noch keine Vorlage haben, erstellen Sie eine in HeyGen, bevor Sie zu HubSpot zurückkehren.

Veröffentlichen und starten

Sobald alles konfiguriert ist, veröffentlichen Sie den Workflow und senden Sie die Marketing-E-Mail. Ab diesem Zeitpunkt löst jeder neue Kontakt, der zur aktiven Liste hinzugefügt wird, automatisch ein personalisiertes Video aus und erhält es per E-Mail.