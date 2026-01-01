Startseite Akademie Integrationen Integration mit Adobe

Integration mit Adobe

Erfahren Sie, wie Sie Adobe Express mit HeyGen integrieren, damit Sie mühelos von kreativem Design zu dynamischen, KI-gestützten Videos wechseln können. Ob Sie als Marketer eine Kampagne verfeinern, als Designer Inhalte erstellen oder als Creator skalieren möchten – diese Integration hilft Ihnen, alles in einem schlanken, durchgängigen Prozess zu halten.

Integration einrichten

Wechsle in deinem HeyGen-Dashboard zu „Apps“ und öffne „Integrationen“. Wähle dort das Adobe Express-Plugin aus. Anschließend wirst du aufgefordert, dich bei deinem Adobe-Konto anzumelden oder ein neues zu erstellen, falls du noch keines hast.

Sobald Sie bei Adobe Express angemeldet sind, klicken Sie auf Add-ons in der linken Navigation, falls Sie nicht automatisch zum HeyGen-Plugin weitergeleitet werden. Suchen Sie nach HeyGen und klicken Sie auf „Hinzufügen“, um das Plugin zu installieren. Nach der Installation steht Ihnen HeyGen direkt in Adobe Express zur Verfügung.

Fügen Sie einen Avatar hinzu und erstellen Sie Ihr Video

Beginnen Sie, indem Sie den Avatar auswählen, den Sie verwenden möchten. Fügen Sie anschließend Ihr Skript hinzu. Klicken Sie auf Text unter „Add your script“, fügen Sie dann ein Skript ein, das Sie bereits geschrieben haben, oder schreiben Sie direkt im Editor.

Nachdem du dein Skript hinzugefügt hast, wähle eine Stimme aus. Wähle zuerst die Sprache und das Geschlecht, die zu deinem Avatar passen. Anschließend siehst du verschiedene Stimmoptionen mit unterschiedlichen Tonlagen, Energieleveln und Stilen. Wähle diejenige, die am besten zu deiner Botschaft passt.

Wenn du lieber deine eigene Audiodatei verwenden möchtest, klicke auf „Audio“ und lade eine Datei von deinem Gerät hoch. Unterstützte Formate sind MP3, M4A und WAV.

Erstellen Sie das Video und fügen Sie es Ihrem Design hinzu

Sobald alles bereit ist, klicke auf „Generate your video“ und lass HeyGen den Rest übernehmen. Wenn das Video fertig ist, klicke auf „Add to design“.

Sie können das Video nun überall auf Ihrer Adobe Express-Leinwand ziehen und positionieren.

Passen Sie Ihr Projekt an und schließen Sie es ab

Sobald das Video hinzugefügt wurde, können Sie Ihr Design mit den Tools von Adobe Express vollständig anpassen. Fügen Sie Stockmusik, Text, Grafiken und andere Designelemente hinzu, um Ihr Layout zu optimieren.

Wenn du mehrere Avatar-Videos einbinden möchtest, wiederhole einfach dieselben Schritte, um zusätzliche HeyGen-Clips zu erstellen und hinzuzufügen.

Wenn dein Projekt fertig ist, kannst du es herunterladen oder direkt teilen. Wenn du dich dafür entscheidest, einen Link zu teilen, kannst du den Zugriff steuern oder ihn für alle freigeben, die über den Link verfügen.