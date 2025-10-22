I Love Happy Cats هي منصة تعليمية مقرها بلجيكا أسستها آنيلين برو، وهي أخصائية سلوك قطط معتمدة تحمل رسالة واضحة: جعل القطط أكثر سعادة. من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والكتب، والمحتوى المرئي، تمكّن آنيلين أصحاب القطط والمتخصصين من فهم سلوك القطط بشكل أفضل بالاستناد إلى إرشادات عملية مدعومة بالعلم.

لكن توسيع نطاق معرفتها عبر المناطق والمنصات أثبت أنه أمر صعب. كان إنشاء محتوى فيديو احترافي ومتعدد اللغات يستغرق وقتًا طويلًا، ومكلفًا، ومرهقًا نفسيًا. قالت آنلين: "أنا رائدة أعمال لدي أفكار كبيرة، لكنني كنت أعلق دائمًا في الجوانب العملية للعملية ولم أستطع تسريعها".

تغيّر كل شيء عندما اكتشفت HeyGen. فقد منح المنصّة آنيلين الأدوات اللازمة لتحويل طريقة إنشاء محتواها وترجمته وتقديمه، مما أتاح لها توسيع نطاق عملها بشكل غير مسبوق.

إدارة التوازن الصعب بين الوقت والجودة

بصفتها رائدة أعمال تعمل بمفردها، كانت آنلين مدفوعة برسالتها لكنها مقيّدة بالوقت والميزانية ومتطلبات الإنتاج. قالت آنلين: "كنا نصوّر كل شيء في الاستوديو. كنت أستخدم جهاز تلقين، وأضع المكياج، وأقرأ النص مرارًا وتكرارًا. إذا ارتكبت خطأ واحدًا فهذا يعني أن أبدأ من جديد".

حتى مع مساعدة شريكها الذي كان يتولى مونتاج الفيديوهات، كان العمل مرهقًا للغاية. يمكن أن يستغرق تصوير فيديو واحد مدته 10 دقائق ساعات، ويحتاج إلى أيام من المونتاج. قالت آنيلين: "الناس يشاهدون فيديو قصيرًا ويظنون أن الأمر سهل، لكن خلف الكواليس هناك أسابيع من العمل، وعندما تكون شركة صغيرة جدًا فهذا يعني أن كل شيء آخر يتوقف".

لم تكن تكلفة الإنتاج مالية فقط، بل كانت عاطفية أيضًا. قالت آنيلين: "أتذكر مرة أنني صوّرت لساعات ثم اكتشفت أن الكاميرا لم تكن تسجّل". "ومرة أخرى، كان لديّ مكياج تحت عيني طوال اليوم. اضطررنا إلى التخلص من كل شيء والبدء من جديد".

الأهم من ذلك أن إنتاج الفيديو التقليدي جعل من شبه المستحيل التوسع عالميًا. ترجمة محتواها إلى لغات أخرى كانت تعني توظيف مترجمين، وإعادة تصوير اللقطات، والمونتاج من الصفر لكل سوق. قالت: "أردت أن أتجاوز الفلمنكية أو الهولندية. أردت الوصول إلى اليابان والبرازيل وألمانيا، لكنني لم أستطع فعل ذلك وحدي."

إطلاق إمكانات جديدة مع الأفاتارات والأتمتة

بدأت رحلة آنيلين مع HeyGen بدافع الفضول. قالت: "بدأت بترجمة الفيديو الأساسية، فقط أرفع مقاطع الفيديو الإنجليزية الموجودة لدي وأُنشئ نسخًا بالفرنسية والألمانية". وأضافت: "كنت قلقة من أن تبدو آلية، لكنها لم تكن كذلك. الصوت والنبرة وحتى النطق بدا وكأنه صوتي أنا".

ذلك النجاح المبكر دفعها إلى الاستكشاف أكثر. بدأت في تجربة الأفاتارات. قالت: "أدركت أن بإمكاني رفع نص مكتوب، وإنشاء فيديو أفاتار، ثم ترجمته مرارًا وتكرارًا دون البدء من الصفر. عندها فهمت أن هذا ليس مجرد أداة، بل نقطة تحوّل حقيقية."

في إحدى الليالي، أدركت الحقيقة فجأة. لم أنم. أدركت أن بإمكاني تحويل كتبي إلى دورات، وأفكاري إلى فيديوهات. يمكنني إعادة استخدام عمل سنوات ومنحه حياة جديدة. عندها قلت: يمكنني أن أفتح العالم مع Happy Cats.

باستخدام HeyGen، حوّلت أنيلين دورتها المكوّنة من 56 فيديو إلى أصل متعدد اللغات، مُترجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية والمجرية واليابانية وغيرها. قالت أنيلين: "أرسلتُ مقاطع فيديو تجريبية إلى متحدثين أصليين". "عادوا إليّ وقالوا: هذا مثالي. لقد فهموا كل شيء، حتى المصطلحات العلمية."

الواجهة البديهية لـ HeyGen جعلت الأمر أسهل حتى. الأمر بسيط جدًا؛ أكتب النص، أرفعه، وينتهي كل شيء. أستطيع إضافة الترجمة النصية، والترجمة، والمراجعة في مكان واحد. وبمجرد أن يكون في قائمة الانتظار، يمكنني الانتقال للقيام بشيء آخر.

تحقيق إنتاج أسرع من خلال سير عمل سلس بلا مجهود

منذ البدء في استخدام HeyGen، شهدت I Love Happy Cats تحسنًا كبيرًا في السرعة والوصول والتفاعل.

تقليل وقت الإنتاج : أصبح إنشاء مقاطع الفيديو من البداية إلى النهاية أسرع بـ5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل استخدام HeyGen.

: أصبح إنشاء مقاطع الفيديو من البداية إلى النهاية أسرع بـ5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل استخدام HeyGen. انطلاقة نحو جمهور عالمي : أصبحت الدورات متاحة الآن باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية واليابانية والمجرية والصينية.

: أصبحت الدورات متاحة الآن باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية واليابانية والمجرية والصينية. الكفاءة من حيث التكلفة: دون الحاجة إلى استوديوهات أو مترجمين أو محررين، باتت Anneleen تنتج محتوى احترافياً بالكامل داخل شركتها.

قالت: "دائمًا أقول إن هناك عصرًا قبل HeyGen وعصرًا بعده. رؤية الأفاتار الخاص بي يقول شيئًا كتبته أنا كانت كاكتشاف توأمي. كان شعورًا غير واقعي، وجعل مهمتي قابلة للتوسّع."

نصيحتها للآخرين؟ "لا تفوّت الفرصة. إذا كان لديك ما تقوله للعالم، فإن HeyGen ستساعدك على قوله."