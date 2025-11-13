تستخدم Favoured الآن ميزة إنشاء الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كعنصر أساسي في استراتيجية الاختبار الإبداعي الصارمة لديها. يوضح آندي: "ما أتاحته لنا HeyGen هو إنشاء أفاتارات لإعلانات UGC بسرعة كبيرة، مما يمكّننا في النهاية من اختبار عدد أكبر بكثير من نسخ النصوص". وبفضل HeyGen، وسّعت الوكالة قدراتها على الاختبار بشكل كبير، منتقلة من اختبار 10-15 نسخة مختلفة من محتوى UGC في الشهر إلى ما بين 50 و100 نسخة، مما يمكّنها من العثور على الإبداع الفعّال بشكل أسرع، وتحسين أداء حملاتها من خلال زيادة الاختبار والتحسين المستمر.

قال جورج: "قبل ثمانية أشهر كنت أستطيع أن أصنع حوالي 20 فيديو في اليوم. اليوم، صنعت 100 فيديو هذا الصباح."

وأضاف آندي: "يمكننا الآن استخدام أفاتار بالذكاء الاصطناعي لقراءة 20 نصًا في الوقت نفسه بشكل واقعي وتسليمها مباشرة إلى المحرر. يمكننا إنتاج عدد أكبر بكثير من النسخ المختلفة وبسرعة أكبر بكثير."

يقدّر الفريق كثيرًا الأفاتارات الواقعية من HeyGen. يقول آندي: "مع HeyGen، قمنا بتسجيل الشخص نفسه في سياقات مختلفة متعددة. القدرة على تغيير اللقطة أو زاوية التصوير من أجل التنويع تساعد على إضفاء مزيد من الواقعية للمستهلك". ولتعظيم الأثر، تقوم Favoured بدمج HeyGen مع أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل تحسين التعليق الصوتي باستخدام ElevenLabs، وإنشاء صور المنتجات باستخدام Ideogram، وتطوير لقطات b-roll باستخدام Kling.

الأرقام توضح النتائج بجلاء

تتيح HeyGen لشركة Favoured التركيز بشكل أكبر على ما تجيده حقًا: تقديم حملات تسويق قائمة على الأداء.

يشرح آندي: "HeyGen تطلق العنان للأداء في جوهره وعلى أبسط مستوياته. فكلما استطعنا إجراء المزيد من الاختبارات، تمكّنا أكثر من معرفة ما يلقى صدى لدى الجماهير، وما يحقق معدل نقر أعلى، وما يقلل تكلفة النقرة، وكل ذلك ينعكس بشكل متتابع على باقي مؤشرات الأداء الأخرى لأي حملة."

تحسينات الكفاءة لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك. في السابق، كان يستغرق الأمر من شخص ما 20 دقيقة لقراءة عشرة «هوكس» مختلفة. الآن، يمكن لـ Favoured إنتاج 50 «هوك» مختلفًا تقريبًا على الفور. بالنسبة لـ Favoured، تُعد الأداء أساس نموذج عملهم. رضا العملاء يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) وتكلفة الاكتساب. مع أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي، يمكنهم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل أسرع، وتوسيع إنفاق الحملات الإعلانية بفعالية أكبر، وتعزيز رضا العملاء مقارنة بالأساليب التقليدية. في مشهد رقمي يتطلب التميز فيه القيام بالمزيد، أصبحت HeyGen أداة لا غنى عنها في نهج Favoured التسويقي.

لخّص آندي الأمر ببساطة: "HeyGen غيّرت قواعد اللعبة. يمكننا الآن إنجاز مادة إبداعية جاهزة للإنتاج خلال بضع ساعات، بينما كان ذلك يستغرق أسابيع من قبل."

قال جورج: "بصراحة، الأمر أقل توتراً من تصوير الفيديو الحقيقي. يمكنك استخدام 50 منشئ محتوى مختلفاً وإنتاج 100 قطعة محتوى في أسبوع واحد من دون توظيف أي شخص."