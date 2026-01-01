مولّد صور بالذكاء الاصطناعي لمرئيات جاهزة للفيديو
أنشئ صورًا لافتة للانتباه لأي مشروع فيديو باستخدام مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. صف المشهد، واختر الأسلوب، وسيقوم المحرك بإنشاء صور عالية الدقة جاهزة للإدراج مباشرة في الشرائح ولوحات القصص والنسخ النهائية. لا حاجة لخبرة في التصميم، ولا للبحث في مواقع الصور الجاهزة، ولا لمشكلات التراخيص. مناسب لمحتوى التسويق والتدريب والمنتجات ووسائل التواصل الاجتماعي.
مزايا مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي
من موجّه إلى صورة عالية الدقة
صف أي عنصر بصري تحتاجه وأنشئه فورًا. محوّل الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل موجّهات النص إلى صور عالية الجودة مصممة للاستخدام في الفيديو، بما في ذلك البيئات، ولقطات المنتجات، والخلفيات التجريدية، والمشاهد المرسومة. وعلى عكس أدوات الصور المستقلة، يتم ضبط كل مخرج بالحجم والتنسيق الجاهز للإدراج مباشرة في المخطط الزمني للفيديو. يمكنك إقران الصور المُنشأة بالسرد الصوتي من AI Voice Generator وانتقالات المشاهد لبناء فيديوهات متكاملة دون الحاجة إلى البحث عن صور جاهزة أو الاستعانة بمصمم.
قوالب أنماط وحِزم العلامة التجارية
أنشئ خلفيات مخصّصة حسب الموقع أو العلامة التجارية دون الحاجة إلى مكتبة صور. صف غرفة اجتماعات، أفق مدينة، إعداد استوديو، أو بيئة بيع بالتجزئة، وسيتم إنشاء خلفية مخصّصة تتوافق مع نبرة الفيديو الخاص بك. استخدم هذه الخلفيات خلف مقدّمك في مشروع تحويل النص إلى فيديو، أو أضفها إلى فيديوهات شروحات متعددة المشاهد وفيديو عرض المنتج، حيث تحافظ كل خلفية مُنشأة على إضاءة وأسلوب متّسقين عبر جميع الإطارات، مما يمنح مخرجاتك مظهراً متماسكاً واحترافياً دون أي تركيب في مرحلة ما بعد الإنتاج.
تحريك الصورة إلى فيديو
أنشئ صورًا احترافية للمنتجات انطلاقًا من الوصف فقط. أنشئ لقطات رئيسية، وصور استخدام في الحياة اليومية، ومشاهد سياقية تُبرز منتجك أو فكرتك دون الحاجة إلى جلسة تصوير فعلية. تندمج هذه الصور مع قدرات HeyGen في AI Product Placement، مما يتيح لك إنشاء حملات product video كاملة تجمع بين الصور المُنشأة، والتعليق الصوتي، والمقدّمين على الشاشة ضمن سير عمل واحد. وسّع نطاقك من صورة واحدة إلى مئات الصور عبر الحملات والقنوات المختلفة.
أدوات مدمجة للتحرير والتكرار
كل صورة يتم إنشاؤها داخل HeyGen تصبح متاحة فورًا في محرر الفيديو الخاص بك. لا حاجة للتصدير أو إعادة الرفع أو تحويل الملفات. اختر صورة تم إنشاؤها، وعيّنها إلى مشهد، وواصل بناء الفيديو الخاص بك جنبًا إلى جنب مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي، والتعليقات الصوتية، والترجمات. هذا التكامل الوثيق يعني أن الأصول البصرية وإنتاج الفيديو يشتركان في نفس المخطط الزمني، مما يحافظ على سرعة دورات الإبداع. الفرق التي تنتج مقاطع فيديو تسويقية أو مقاطع فيديو تدريبية يمكنها إنشاء العناصر البصرية ووضعها دون مغادرة المحرر.
مخرجات API والمعالجة الدفعية
أنشئ نسخًا متعددة من الصور عبر تشغيل الموجّه نفسه عدة مرات لدعم اختبارات A/B، والحملات الإقليمية، أو النشر عبر منصات متعددة. أنشئ خلفيات موسمية، ولقطات منتجات محلية، أو مشاهد موضوعية بكميات كبيرة، ثم اربط كل نسخة بسرد مترجم باستخدام Video Translator لإنشاء أصول فيديو محلية. يحوّل هذا سير العمل موجّهًا إبداعيًا واحدًا إلى عشرات نسخ الفيديو الفريدة، لكل منها عناصر بصرية مخصصة وصوت بعدة لغات، وجميعها تُنتَج من المحرر نفسه الذي تستخدمه في مشاريع AI Video Generator الخاصة بك.
حالات الاستخدام
الصور المصغّرة والمرئيات الرئيسية
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
اللوحات القصصية وتخطيط المشاهد
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
مرئيات التدريب والتعلّم الإلكتروني
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
مرئيات تسويق المنتجات
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
أغلفة المدونات والمحتوى التحريري
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
كيف يعمل
أنشئ صورًا مخصصة واستخدمها في فيديوهاتك عبر أربع خطوات، من الموجّه إلى المحتوى المنشور.
صِف الصورة
اكتب موجهاً قصيراً. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، ونمط الإعداد المسبق، وأي تفاصيل خاصة بالعلامة التجارية تريد تطبيقها على النتيجة.
أنشئ واختر
راجع الصورة التي تم إنشاؤها. عدّل الصياغة أو الأسلوب أو الألوان وأعد الإنشاء حتى تحصل على المظهر الذي تريده.
نقّح وعدّل
قم بتحسين الدقة أو إعادة الرسم أو تغيير النمط في مناطق محددة. عدّل الألوان أو القص أو التكوين مباشرة داخل المحرر دون مغادرة المشروع.
تصدير أو تحريك
حمّل الصورة أو أرسلها مباشرة إلى الفيديو. أعد استخدام الموجّه والإعداد المسبق في عمليات الإنشاء المستقبلية للحفاظ على هوية العلامة التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن صور المخزون؟
مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي للفيديو هو أداة تنشئ عناصر بصرية مخصّصة انطلاقاً من أوصاف نصية، ومصممة للاستخدام مباشرة داخل سير عمل إنتاج الفيديو. في HeyGen، تكتب موجهاً يصف الصورة التي تحتاجها، فيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائها، وتصبح النتيجة متاحة فوراً في محرر الفيديو الخاص بك، من دون الحاجة إلى تنزيل ملفات أو إعادة رفعها. الأداة مصممة خصيصاً لإنتاج الخلفيات، والعناصر البصرية للمشاهد، ولقطات المنتجات التي تكمل محتوى الفيديو لديك.
هل يمكنني إنشاء صور تتوافق مع ألوان وهوية علامتي التجارية؟
نعم. مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي ينتج صوراً عالية الدقة مناسبة لمخرجات الفيديو بدقة HD. يمكنك التحكّم في الأسلوب والتكوين والألوان من خلال موجّهك النصي، بما يضمن توافق النتائج مع معايير علامتك التجارية. تستخدم فرق في شركات مثل PepsiCo وSamsung خط الإنتاج في HeyGen لإنشاء محتوى يحمل هوية العلامة التجارية، وتحافظ الصور المُنشأة على نفس مستوى الجودة المعتمد في مخرجات الفيديو الأخرى على المنصة.
ما دقة مخرجات الفيديو؟
يمكنك وصف منتجك وبيئته والأسلوب البصري الذي تريده، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورة منتج سياقية. تعمل هذه العناصر البصرية بشكل فعّال في إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وعروض التجارة الإلكترونية، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي عندما تحتاج إلى زوايا أو بيئات متعددة دون ترتيب جلسة تصوير في الاستوديو.
هل يمكنني تعديل أجزاء محددة من الصورة دون إعادة إنشائها بالكامل؟
تُنشأ الصور داخل نفس المحرر الذي تُنشئ فيه مقاطع الفيديو. بعد إنشاء الصورة، يمكنك تعيينها لمشهد ما كخلفية أو عنصر بصري، ثم إضافة التعليق الصوتي، مولّد الترجمات الناتج، ولقطات المقدم. هذا يعني أن الفيديو بالكامل، من العناصر البصرية إلى التعليق الصوتي، يتم إنتاجه على منصة واحدة دون الحاجة للتنقل بين أدوات منفصلة للصور والفيديو.
هل يمكنني تحويل الصور المُنشأة إلى فيديو؟
نعم. شغّل الموجّه نفسه مع تعديلات طفيفة عبر عمليات إنشاء منفصلة لبناء مجموعة من الخيارات البصرية، ثم اربط كل خيار بنصوص مختلفة أو تعليق صوتي مترجم لإصدارات متعدّدة من الحملة. يتيح لك ذلك إجراءتحويل الصورة إلى فيديوسريعًا عبر شرائح الجمهور والمناطق والمنصات المختلفة دون مضاعفة وقت الإنتاج.
ما هي سرعة إنشاء صورة واحدة؟
المولّدات المستقلة تنتج صورًا تحتاج بعد ذلك إلى تنزيلها وتغيير حجمها واستيرادها إلى محرر فيديو منفصل. يعمل مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي من HeyGen على إنشاء العناصر البصرية داخل سير عمل الفيديو نفسه، بحيث تنتقل الصور المُنشأة مباشرة إلى المخطط الزمني إلى جانب الأفاتارات والتعليقات الصوتية والانتقالات. النتيجة هي دورة إنتاج أسرع وعدد أقل من عمليات التسليم بين الأدوات، وهو ما يهم عندما تنشئ محتوى فيديو على نطاق واسع.
هل يمكنني استخدام الصور المُنشأة في الإعلانات المدفوعة والأعمال التجارية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، تتيح لك الوصول إلى الميزات الأساسية في المنصة، بما في ذلك إنشاء الصور. يمكنك استكشاف الأداة، إنشاء الصور، وبناء الفيديوهات لتقييم سير العمل. تتيح لك الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً الحصول على مخرجات بدقة أعلى، وأرصدة إضافية للإنشاء، والوصول إلى مجموعة كاملة من أدوات إنشاء الفيديو.
كيف تعمل أسعار مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي؟
يبرع المولّد في إنشاء الخلفيات، المشاهد البيئية، سياقات عرض المنتجات، الخامات التجريدية، والمفاهيم المرسومة. هذه هي اللبنات البصرية الأساسية الأكثر استخدامًا في إنتاج الفيديو. لمحتوى المتحدث أمام الكاميرا، يمكنك إقران الخلفيات المُنشأة مع AI Face Swap أو لقطات المقدم. لمقاطع الشرح، أنشئ مشاهد بصرية متسلسلة خطوة بخطوة، ثم رتّبها مع التعليق الصوتي باستخدام سير عمل AI Video Explainer.
هل يمكنني إنشاء صور على دفعات لحملة؟
نعم. بما أن الصورة المُنشأة هي أصل بصري مستقل عن اللغة، فهي تعمل مع كل نسخة محلية من الفيديو الخاص بك. أنشئ مجموعة واحدة من العناصر البصرية للمشاهد، ثم استخدم الدبلجة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج التعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على نفس الصور. هذا يجعل الحملات العالمية أكثر كفاءة لأن العناصر البصرية لا تحتاج إلى إنشائها إلا مرة واحدة.
هل توجد ضوابط لضمان مخرجات آمنة ومتوافقة مع السياسات؟
يستطيع معظم المستخدمين إنشاء صورة في أقل من دقيقة، وإكمال فيديو كامل يتضمن التعليق الصوتي والترجمة والانتقالات في أقل من عشر دقائق. تأتي هذه السرعة من إبقاء كل شيء داخل محرر واحد، دون عبء إدارة الملفات أو تحويل الصيغ أو التنقل بين التطبيقات. الفرق التي تنتج محتوى Clip Generator أو فيديوهات يومية لوسائل التواصل الاجتماعي يمكنها الحفاظ على وتيرة إنتاج ثابتة دون اختناقات في سير العمل.
